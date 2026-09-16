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    Chính trị

    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội

    Đậu Tiến Đạt
    Đậu Tiến Đạt
    Chiều 16.9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã đến thăm Trường đại học Hà Nội, gặp gỡ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên nhà trường.

    Tại Trường đại học Hà Nội, quan hệ Việt Nam - Thái Lan được thể hiện rõ nét qua đào tạo tiếng Thái Lan, giao lưu văn hóa và các chương trình trao đổi sinh viên. Năm 2009, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan được thành lập. Đến nay, hơn 1.000 sinh viên đã học tiếng Thái Lan như ngoại ngữ thứ hai; gần 200 học viên tham gia các chương trình tiếng Thái Lan ngắn hạn và gần 150 sinh viên có cơ hội học tập, trao đổi tại Thái Lan.

    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội- Ảnh 1.

    Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida đến thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan tại Trường đại học Hà Nội

    ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Không gian Văn hóa Thái Lan tại Trường đại học Hà Nội cũng là một điểm nhấn trong hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước. Được cải tạo, mở rộng năm 2018 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, không gian này tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Thái Lan thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật và các hoạt động tương tác.

    Đáng chú ý, hơn 500 sinh viên Thái Lan và hơn 300 học viên của Học viện Ngoại giao Devawongse Varopakarn đã đến Trường đại học Hà Nội học tập, thực tập và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội- Ảnh 2.

    Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu tham quan gian trưng bày các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên Trường đại học Hà Nội thể hiện

    ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Hiện Trường đại học Hà Nội duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan, trong đó có Đại học Chulalongkorn, Đại học Assumption và Đại học Mahasarakham. Các chương trình hợp tác bao gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo ngắn hạn, trải nghiệm và thực tập.

    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội- Ảnh 3.

    Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Trường đại học Hà Nội

    ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội- Ảnh 4.
    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội- Ảnh 5.
    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội- Ảnh 6.

    Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan theo dõi về hoạt động giảng dạy, học tập tiếng Thái và các chương trình tìm hiểu văn hóa Vương quốc Thái Lan dành cho sinh viên tại Việt Nam

    ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội- Ảnh 7.

    Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida dự buổi gặp gỡ với lãnh đạo, giảng viên, cán bộ và sinh viên Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Trường đại học Hà Nội

    ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

    Nhà vua Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội- Ảnh 8.

    Nhân dịp này, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã tham quan một lớp học tiếng Thái Lan

    ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT


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