Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẵn sàng sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Các nhà sách lớn đều đã trưng bày đầy đủ sách từ lớp 1 đến lớp 12 ẢNH: NXBGDVN

100% học sinh có sách trước ngày khai giảng

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), năm học này, đơn vị đã tổ chức in 160,8 triệu bản sách giáo khoa, trong đó có khoảng 2 - 3% dự phòng để bổ sung cho các địa phương gặp khó khăn như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh...

Đến đầu tháng 8.2025, NXBGDVN đã cung ứng 158,4 triệu bản, đạt 98,5% kế hoạch, đảm bảo học sinh cả nước có đầy đủ sách trước ngày khai giảng.

NXBGDVN là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nên việc tổ chức đấu thầu in SGK thực hiện theo luật Đấu thầu. NXBGDVN đã xây dựng kế hoạch in SGK từ rất sớm để tổ chức công tác in - nhập kho kịp thời phục vụ nhu cầu phát hành. NXBGDVN đã và đang tích cực, khẩn trương tổ chức công tác in - nhập kho và cung ứng SGK tới các địa phương.

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng biên tập NXBGDVN, cho biết: "Chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, tổ chức in ấn theo đúng quy trình đấu thầu công khai, minh bạch và hoàn thành khâu nhập kho đúng tiến độ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường".

NXBGDVN tiếp tục duy trì chính sách công khai, niêm yết bảng giá đầy đủ tại các điểm bán lẻ, trên website chính thức (www.nxbgd.vn) và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đáng chú ý, từ ngày 28.7 đến 30.9, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên của NXBGDVN) triển khai chương trình giảm giá 10% toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập (áp dụng cho bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) tại hệ thống cửa hàng Edubook trên toàn quốc. Chính sách này nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với phụ huynh trong giai đoạn đầu năm học và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

100% sách giáo khoa của NXBGDVN đảm bảo cung ứng tới học sinh trước khai giảng năm học mới ẢNH: NXBGDVN

Trong năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến sách giáo khoa giả tại một số tỉnh, thành. NXBGDVN khuyến cáo phụ huynh và học sinh chỉ nên mua sách tại các nhà sách chính thức, thuộc hệ thống phân phối của NXBGDVN, danh sách các cửa hàng đã được công bố công khai trên website của nhà xuất bản.

Kính mời quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh đến các cửa hàng trong danh sách dưới đây để mua sách giáo khoa các lớp: Danh sách cửa hàng.

Việc mua nhầm sách lậu, sách kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh mà còn vi phạm pháp luật. Phụ huynh nên lựa chọn mua sách trực tiếp tại các nhà sách thuộc hệ thống phân phối chính thức của NXBGDVN đã được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà xuất bản.

Năm học 2025 - 2026 tiếp tục sử dụng bộ sách giáo khoa hiện hành

Mới đây, Bộ GD-ĐT vừa gửi các sở GD-ĐT về việc góp ý chỉnh sửa chương trình của một số môn học. Việc chỉnh sửa này nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Một số nội dung dự kiến chỉnh sửa ở các môn như sau: Đối với môn giáo dục công dân, sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các Ban biên tập NXBGDVN rà soát, thống kê nội dung liên quan đến thay đổi địa giới hành chính và chính quyền hai cấp để báo cáo Bộ GD-ĐT ẢNH: NXBGDVN

Đối với môn lịch sử: sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10: "Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử".

Đối với phân môn địa lý trong môn lịch sử và địa lý: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn địa lý ở lớp 12. Việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội, như ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn lịch sử trong môn lịch sử và địa lý, sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7: việc phân kỳ theo lịch sử châu Âu; ở lớp 9: việc phân kỳ công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bảo đảm cho chương trình giáo dục phổ thông cập nhật được những nội dung phù hợp với sự thay đổi, bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn của các môn học khoa học xã hội trong chương trình giáo dục phổ thông. Việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông là căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp với thực tế.

Thực hiện theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, sách giáo khoa năm học 2025-2026 sẽ không thay đổi và việc giảng dạy vẫn bám sát các bộ sách đã được các địa phương lựa chọn từ trước. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục sử dụng ổn định các bộ sách hiện hành trong năm học 2025 - 2026, đồng thời hướng dẫn giáo viên linh hoạt điều chỉnh nội dung bài học cho phù hợp với địa giới hành chính mới.

NXBGDVN sẽ tích cực hỗ trợ nhà trường và giáo viên sử dụng sách hiện hành theo đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.