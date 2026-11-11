NHAAN Resort & Spa Hoi An ra mắt nhà hàng hải sản Plait bên sông Cổ Cò

Plait là điểm hẹn ẩm thực phong cách bên dòng sông Cổ Cò, tôn vinh nguyên liệu địa phương với hải sản tươi ngon trong ngày

Hội An, Việt Nam - ngày 7.10.2026 - NHAAN Resort & Spa Hoi An, Tapestry Collection by Hilton, khu nghỉ dưỡng đầu tiên thuộc thương hiệu Tapestry Collection by Hilton tại Việt Nam, giới thiệu Plait - nhà hàng ẩm thực đặc trưng bên sông với thực đơn lấy cảm hứng từ hải sản tươi ngon từ miền Trung, nguyên liệu theo mùa và nghệ thuật nấu nướng trên bếp nướng than Josper.

Tọa lạc bên dòng sông Cổ Cò, Plait mang đến trải nghiệm ẩm thực tôn vinh nguyên liệu địa phương, nổi bật với hải sản "đánh bắt trong ngày" từ chợ cá Duy Hải ở Hội An. Các loại hải sản đặc sắc như cá dìa vàng, cá chim trắng và cá lịch được tuyển chọn mỗi sáng, mang đến thực đơn thay đổi theo thời tiết và con nước. Thực khách có thể tự chọn loại cá mình yêu thích cùng cách chế biến: Nướng than trên bếp Josper hoặc nấu trong nồi lẩu thơm nồng.

Nguyên liệu tươi từ chợ cá Hội An đến lớp học nấu ăn tại Plait

Điều làm nên trải nghiệm ẩm thực tại Plait là sự gắn kết với truyền thống văn hóa và ẩm thực của Hội An. Bếp trưởng Dương Danh Linh, sinh ra và lớn lên tại miền Trung, mang đến sự trân trọng với nguồn nguyên liệu địa phương và am hiểu nhịp chuyển mùa của vùng đất này. Tinh thần "mùa nào thức nấy" dẫn dắt anh từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến cách xây dựng thực đơn, để mỗi món ăn thể hiện hương vị đặc trưng của từng mùa.

Sự ra mắt của Plait bổ sung thêm khía cạnh ẩm thực bản địa trong chuỗi chương trình Gặp gỡ nghệ nhân (Meet The Artisans) của NHAAN, bên cạnh các hoạt động làm gốm cùng nghệ nhân Thanh Hà và trải nghiệm làm mộc cùng nghệ nhân Kim Bồng. Thông qua chương trình lớp học nấu ăn, Bếp trưởng Linh mời du khách tìm hiểu về nông sản bản địa và gặp gỡ những con người đằng sau các nguyên liệu ấy. Vào sáng sớm, khi hải sản được đưa vào bờ từ những chiếc thuyền đánh cá địa phương, Bếp trưởng sẽ dẫn các du khách đến khu chợ nhộn nhịp, nơi du khách có thể hiểu thêm về cách khung cảnh sống động này đã định hình đời sống Hội An suốt nhiều thập kỷ. Trở về khu nghỉ dưỡng, lớp học nấu ăn theo chủ đề "No Menu" (Không Thực Đơn) cho phép bếp trưởng và thực khách cùng quyết định các món sẽ thực hiện, dựa trên nguyên liệu sẵn có và những kỹ thuật nấu nướng truyền thống lâu đời của Hội An. Trải nghiệm khép lại bằng một bữa ăn đậm dấu ấn cá nhân tại nhà hàng Plait.

Món ăn đặc trưng và nghệ thuật trình diễn tại bàn

Những món ăn đặc trưng của nhà hàng mang đến không khí như một màn trình diễn, giàu tính trải nghiệm. Thực khách có thể cảm nhận hơi nóng từ món mực Tân Thành áp chảo trên đá núi lửa, hay ốc hương Ninh Hòa được flambé ngay tại bàn, mang đến những khoảng khắc sống động. Cá ngừ vây vàng Phú Yên tươi sống được ủ khô (dry-aged) và áp lửa để nâng tầm hương vị và kết cấu, trong khi cá nguyên con nướng đất sét tạo điểm nhấn khi lớp vỏ đất sét được tách mở ngay trước mắt thực khách.

Bên cạnh các món sống, món lạnh và hải sản xào chảo, thực đơn còn giới thiệu tôm sú Quảng Nam, tôm hùm Bình Ba và bò Wagyu nướng than, nơi hương than quyện cùng vị ngon tự nhiên của nguyên liệu. Cháo hàu mang đến hương vị ấm áp, gần gũi trước khi bữa ăn khép lại với những lựa chọn tráng miệng, trong đó phải kể đến tàu phớ Hội An, thức quà dân dã gắn bó với phố cổ qua nhiều thế hệ.

Nghệ thuật pha chế gắn với cảm hứng Hội An

Sự chú trọng vào hương vị thiên nhiên và đặc trưng vùng miền của Plait cũng được thể hiện trong thực đơn đồ uống. Bộ sưu tập cocktail được thiết kế riêng nhằm phản ánh vẻ đẹp bên sông và di sản nghệ nhân của vùng đất này, với các thức uống đặc trưng như Lantern Glow, lấy cảm hứng từ những đêm đèn lồng lung linh ở Hội An và Garden Breeze, gợi lên cảm giác dạo bước trong khu vườn đầy hoa.

Ông Sridhar Thota, Tổng quản lý NHAAN Resort & Spa Hoi An, Tapestry Collection by Hilton, chia sẻ: "Tại NHAAN, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách cơ hội khám phá những giá trị văn hóa phong phú của miền Trung Việt Nam. Plait thể hiện tinh thần ấy qua trải nghiệm ẩm thực có sự tham gia trực tiếp của thực khách, nơi đội ngũ đầu bếp giới thiệu hương vị miền Trung và nâng tầm bằng các kỹ thuật chế biến đương đại".

Plait là một trong bốn không gian ẩm thực tại NHAAN Resort & Spa Hoi An, bên cạnh nhà hàng phục vụ cả ngày Keng, Bồng Lounge bên sông và Nipa Pool Bar cạnh hồ bơi.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt bàn, vui lòng truy cập trang chính thức của NHAAN Resort & Spa Hoi An hoặc gửi email đến dadha_reservations@hilton.com.