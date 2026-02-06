Nhạc hội Xuân Concert 2026: Dấu ấn khu đô thị cao cấp tại ROX Living Đức Thọ

Nhạc hội "Xuân Concert" với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi sẽ diễn ra tại ROX Living Đức Thọ ngày 7.2.2026

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn đề cao giá trị sử dụng thực và chất lượng sống, những dự án đã hoàn thiện, có thể đưa vào khai thác ngay đang nhận được sự quan tâm rõ nét. ROX Living Đức Thọ là một trong số đó. Sau quá trình đầu tư, xây dựng bài bản, khu đô thị hiện đã hoàn thiện hạ tầng, kiến trúc và sẵn sàng bàn giao, mở ra một giai đoạn phát triển mới không chỉ về an cư mà còn về nhịp sống đô thị.

Việc ROX Living (Đơn vị phát triển dự án ROX Living Đức Thọ) lựa chọn tổ chức Nhạc hội Xuân Concert ngay trong khuôn viên dự án vào ngày 7.2.2026 được xem là bước đi mang tính biểu trưng, đánh dấu thời điểm ROX Living Đức Thọ chính thức "vào nhịp", trở thành một không gian sống hiện hữu, nơi cư dân, người dân địa phương và du khách có thể trực tiếp trải nghiệm.

Kiến tạo điểm hẹn lễ hội - Từ không gian vui chơi đến trải nghiệm cộng đồng mở

Theo Ban tổ chức, từ 15 giờ đến 19 giờ cùng ngày, ROX Living Đức Thọ sẽ mở cửa không gian Phố Xuân để đón người dân địa phương và du khách đến vui chơi, tham quan dự án. Không gian buổi chiều được thiết kế như một lễ hội xuân thu nhỏ với các khu check-in rực rỡ, âm nhạc đường phố, hoạt động ông đồ tặng chữ đầu năm, biểu diễn xiếc vui nhộn và khu vui chơi cho trẻ em.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hoạt động đều mở cửa tự do, đi kèm nhiều phần quà xuân và quà may mắn được ROX Living Đức Thọ trao tặng miễn phí cho người dân tham gia. Cách tổ chức này cho thấy định hướng rõ ràng của ROX Living (Đơn vị phát triển dự án ROX Living Đức Thọ) trong việc đưa dự án hòa vào đời sống địa phương, từng bước hình thành thói quen sinh hoạt cộng đồng và tạo sự gắn kết ngay từ giai đoạn đầu phát triển.

Lịch sự kiện "Xuân Concert" với loạt chương trình đặc sắc mà ROX Living Đức Thọ đặc biệt chuẩn bị dành tặng cho người dân

Buổi tối, từ 19 giờ 35 đến 21 giờ 50, Đại nhạc hội Xuân Concert sẽ diễn ra với sự tham gia của các ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Ưng Hoàng Phúc, Đăng Hiếu, Trang Nhung, cùng phần trình diễn của DJ Qwiny và sự dẫn dắt của MC Quang Đạt, MC Hype Puzzle. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ 50 đến 22 giờ, tạo nên cao trào cảm xúc cho đêm hội và mở ra một mùa xuân sôi động tại ROX Living Đức Thọ.

Tầm nhìn khu đô thị cao cấp tiên phong, nơi hội tụ an cư, giao thương và bản sắc sống

ROX Living Đức Thọ được định vị là khu đô thị cao cấp tiên phong của khu vực, được quy hoạch đồng bộ, hướng tới mô hình đô thị đa chức năng, nơi ở - nơi kinh doanh - nơi trải nghiệm văn hóa cùng song hành. Trong bối cảnh Đức Thọ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng và kinh tế, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, đồng thời tạo động lực mới cho các hoạt động giao thương và dịch vụ.

Việc tổ chức các hoạt động lễ hội thường xuyên là một phần trong tầm nhìn dài hạn của ROX Living, nhằm đưa ROX Living Đức Thọ trở thành khu đô thị an cư cao cấp, đồng thời hình thành một điểm hẹn văn hóa mới, nơi diễn ra các sự kiện cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng sống và gia tăng giá trị bền vững cho toàn khu đô thị.

Giới quan sát cho rằng, việc ROX Living lựa chọn cách "kể câu chuyện đô thị" thông qua các sự kiện văn hóa lớn như Nhạc hội Xuân Concert là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển bất động sản hiện đại, nơi trải nghiệm sống và giá trị tinh thần ngày càng được coi trọng. Đây cũng là yếu tố giúp dự án tạo được dấu ấn riêng trên thị trường, thay vì chỉ cạnh tranh bằng vị trí hay giá bán.

Nhạc hội Xuân Concert ngày 7.2.2026 vì vậy không chỉ là một sự kiện giải trí, mà còn là lời chào chính thức của ROX Living Đức Thọ tới thị trường và cộng đồng. Thông qua sự kiện này, ROX Living tiếp tục khẳng định tầm nhìn kiến tạo những khu đô thị đáng sống, nơi hội tụ hài hòa giữa giá trị an cư, giao thương và đời sống văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững cho địa phương trong dài hạn.