Văn hóa

Nhạc kịch bolero kể chuyện tình yêu

Anh Vũ
Anh Vũ
17/08/2025 07:00 GMT+7

Đêm 16.8, Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) đã có một đêm diễn đáng nhớ với chương trình nhạc kịch bolero Chờ người. Tổng đạo diễn Ngô Minh Trọng đã khoác lên những giai điệu bolero quen thuộc một tấm áo kịch nghệ đầy lôi cuốn.

Câu chuyện xoay quanh mối tình của Hường (ca sĩ Thu Hường) và Hùng (ca sĩ Huỳnh Thật). Tình yêu của họ nảy nở giữa làng quê yên bình, rồi bị chia cắt bởi những biến động thời cuộc. Mạch truyện không chỉ được dẫn dắt bằng lời thoại, hành động mà còn được dệt nên từ những ca khúc bolero bất hủ như Con đường mang tên em, Nắng lên xóm nghèo, Một người đi, Nhớ người yêu, Thư tình em gái, Xin gọi nhau là cố nhân... Gần 20 bài hát, thay vì là những tiết mục riêng lẻ, nay được xâu chuỗi một cách khéo léo, trở thành tiếng lòng, thành lời tự sự của nhân vật. Giai điệu trữ tình quen thuộc khi được đặt đúng không gian, đúng tâm trạng của câu chuyện đã chạm đến những rung cảm sâu xa của khán giả, dẫn dắt người xem đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ ngọt ngào, hạnh phúc đến chia ly, khắc khoải.

Vượt lên trên câu chuyện tình yêu đôi lứa, Chờ người còn là lát cắt của những số phận bị cuốn vào dòng chảy định mệnh. Dù câu chuyện khép lại bằng hai tiếng "chờ người" đầy day dứt, nó vẫn gieo vào lòng người xem một niềm tin vào trái tim yêu thương nguyên vẹn.

Mô hình kết hợp thoại - hát - diễn đã mang đến một hơi thở hiện đại, giúp dòng cảm xúc của khán giả được liền mạch. Sân khấu được đầu tư công phu, lối thiết kế đa lớp kết hợp màn hình LED, visual 3D cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đã tái hiện một không gian ký ức đầy hoài niệm, gợi lên trong lòng người xem những hình ảnh và cảm xúc lắng đọng. Với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ như Thu Hường, Huỳnh Thật, Quỳnh Trang, Thoại Nhân, Ngọc Hương... Chờ người đã chứng minh sức sống bền bỉ của bolero khi được đặt trong một không gian sáng tạo mới.

Nhạc kịch bolero kể chuyện tình yêu- Ảnh 1.

Ca sĩ Thu Hường và ca sĩ Huỳnh Thật trong nhạc kịch bolero Chờ người

ẢNH: H.K

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
