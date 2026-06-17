Nhạc pop châu Á chính thức được vinh danh tại Grammy

Giải Grammy 2027 hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với 5 hạng mục tranh giải mới vừa được bổ sung Ảnh: Reuters

Viện Hàn lâm thu âm Mỹ chính thức thông báo về những thay đổi mang tính bước ngoặt cho mùa giải Grammy tiếp theo. Theo đó, ban tổ chức sẽ bổ sung thêm 5 hạng mục tranh giải mới, đồng thời điều chỉnh lại những quy định khắt khe vốn có, hứa hẹn làm thay đổi cục diện đường đua giành kèn vàng, đặc biệt là ở giải thưởng "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất".

Theo Bangkok Post, các điều chỉnh này được đưa ra sau quá trình tiếp thu và thảo luận kỹ lưỡng từ phản hồi của chính các thành viên thuộc Viện Hàn lâm. Cụ thể, mùa giải năm 2027 sẽ chính thức chứng kiến sự xuất hiện của các hạng mục: Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, Màn trình diễn R&B xuất sắc nhất, Màn trình diễn giọng ca pop truyền thống xuất sắc nhất, Album nhạc dân gian truyền thống xuất sắc nhất và Bài hát Latin xuất sắc nhất.

Trong số các cập nhật này, việc lập ra một hạng mục riêng cho nhạc pop châu Á được giới chuyên môn đánh giá là một bước đi đột phá. Điều này chứng tỏ ban tổ chức giải Grammy đã nhìn nhận nghiêm túc sức mạnh của âm nhạc phương Đông, nơi đang sở hữu thị trường nội địa khổng lồ và có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Bên cạnh việc mở rộng các dòng nhạc, ban tổ chức giải Grammy còn mang đến một tin vui cho các tài năng trẻ khi định nghĩa lại quy định của hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Thay vì giới hạn tối đa 3 lần được đề cử như trước, quy chế mới sẽ rộng cửa cho các nghệ sĩ có tối đa 4 lần vào danh sách đề cử. Sự nới lỏng này mở ra cơ hội lần hai cho những giọng ca triển vọng từng lỡ hẹn với giải thưởng vì chạm "trần" giới hạn cũ.

Chia sẻ về những đổi mới này, ông Harvey Mason Jr., Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm thu âm Mỹ khẳng định: "Những thay đổi mang tính đề xuất từ các thành viên đã phản ánh đúng sự đa dạng, đa sắc màu của bức tranh công nghiệp âm nhạc hiện đại, cũng như tôn vinh nhiều thể loại, kỹ thuật và cá tính nghệ sĩ đang trực tiếp định hình nên nó. Chúng tôi rất hào hứng chờ đợi những thay đổi này được hiện thực hóa, để cùng nhau vinh danh những con người đang thúc đẩy sự phát triển của âm nhạc toàn cầu".

Theo kế hoạch, lễ trao giải Grammy, sự kiện được mệnh danh là "đêm nhạc lớn nhất hành tinh", sẽ diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào tháng 2 hằng năm, quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới.