Nhạc sĩ Đặng Quang Vinh bất ngờ nhận giải lớn về lúa gạo Việt

Chiều 2.7 tại TP.HCM, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác Lúa gạo Việt – nguồn cội và tương lai, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Tiến sĩ Bùi Bá Bổng - Chủ tịch VIETRISA, phát biểu khai mạc lễ tổng kết và trao giải Ảnh: Q.TRÂN

Theo ban tổ chức, sau một năm phát động (từ ngày 1.5.2025 đến 30.4.2026), cuộc vận động thu hút 1.328 tác phẩm của 514 tác giả trên cả nước tham gia, gồm 67 ca khúc, 446 tác phẩm văn xuôi và 815 tác phẩm thơ.

Không chỉ là một cuộc vận động sáng tác, Lúa gạo Việt – nguồn cội và tương lai còn là cầu nối giữa văn hóa, nghệ thuật với nông nghiệp; giữa truyền thống và đổi mới; giữa bản sắc dân tộc với khát vọng phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Cuộc vận động góp phần khơi dậy niềm tự hào về hạt gạo Việt và hình ảnh người nông dân Việt Nam.

Qua các vòng chấm chọn, ban giám khảo đã lựa chọn 20 ca khúc, 43 tác phẩm văn xuôi và 60 tác phẩm thơ vào vòng chung khảo. Nhiều tác giả chuyên nghiệp tham gia cuộc thi, trong đó có hơn 50 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Đặng Quang Vinh - tác giả của Vào mùa gặt (thơ Quốc Phong) vinh dự nhận giải nhất cuộc thi ở hạng mục ca khúc

Niêm vui của các tác giả nhận giải hạng mục thơ Ảnh: Q.TRÂN

Ban chung khảo gồm Phó giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ Thế Bảo; nhà thơ, nhà phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn và nhà văn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân.

Chia sẻ tại lễ trao giải, giám khảo Lê Thiếu Nhơn cho biết: "Chủ đề cuộc vận động rất hay, khẳng định giá trị của ngành hàng lúa gạo Việt Nam và trực tiếp khơi gợi cảm xúc đặc biệt của người Việt về vẻ đẹp đồng ruộng, làng quê, đất nước. Ba đơn vị tổ chức mong muốn những tác phẩm được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội, góp phần khơi dậy niềm tự hào về hạt gạo Việt, về người nông dân Việt Nam và nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm".

Ở hạng mục ca khúc, giải nhất thuộc về tác phẩm Vào mùa gặt (thơ Quốc Phong, nhạc Đặng Quang Vinh). Hai giải nhì được trao cho Hạt gạo tinh hoa Việt (nhạc và lời Đức Hòa) và Lừng danh gạo Việt Nam (nhạc và lời Đào Văn Sử).

Ở hạng mục văn xuôi, giải nhất thuộc về tác phẩm Cây lúa dạt dào tình người quê lúa của Đỗ Trọng Khơi. Hai giải nhì lần lượt được trao cho Bóng mẹ trên cánh đồng trăng của Lê Thị Hằng và Hạt gạo ba đời của Bùi Cẩm Trúc.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho em Lê Nguyễn Kiều My (thứ 2 từ trái qua) cho tác phẩm Hồn quê trong hạt lúa vàng Ảnh: Q.TRÂN

Ở hạng mục thơ, giải nhất được trao cho Đinh Nho Tuấn với chùm tác phẩm Những cánh đồng quê hương, Với cánh đồng và Nông dân. Hai giải nhì thuộc về Nguyễn Thanh Mừng với chùm tác phẩm Câu thần chú tình yêu, Những thế võ trong hạt lúa Tây Sơn, Mắt Chiêm Thành; và Nguyễn Vũ Quỳnh với Chuyện muốn nói cùng quê, Lời ru gặt giữa cánh đồng mẹ tôi.

Ngoài các giải chính, ban tổ chức còn trao nhiều giải đặc biệt. Trong đó, Chủ tịch VIETRISA Bùi Bá Bổng trao giải đặc biệt cho ca khúc Hạt ngọc vươn mình; Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua trao giải đặc biệt cho tác phẩm văn xuôi Nâng niu hạt gạo quê nhà của tác giả Lê Thi, hiện sinh sống tại Mỹ. Ở hạng mục thơ, giải đặc biệt của Ban Nhà văn trẻ – Hội Nhà văn TP.HCM được trao cho Lê Nguyễn Kiều My, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, với tác phẩm Hồn quê trong hạt lúa vàng.