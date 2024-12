Nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn nhận giải Thành tựu Làn Sóng Xanh 2024

Làn Sóng Xanh lần thứ 27 - năm 2024 sẽ diễn ra đêm gala trao giải vào 15.1.2025 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM.

Giải Thành tựu Làn Sóng Xanh được Ban tổ chức (BTC) bổ sung vào 4 năm nay, với mục đích vinh danh những cá nhân có những đóng góp ý nghĩa cho chương trình theo lịch sử hình thành và phát triển giải từ những năm đầu tiên 1997-1998. Trước đó, lần lượt Lam Trường - Phương Thanh, Cẩm Ly - Đan Trường, Mỹ Linh nhận giải này vào các năm 2019, 2022, 2023. Năm nay, Làn Sóng Xanh chọn giải thưởng thành tựu cho nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Bảo Chấn nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của 2 ông cho âm nhạc Việt.

"Trong suốt nhiều thập kỷ, những sáng tác của họ không chỉ tạo nên các cột mốc rực rỡ cho chương trình Làn Sóng Xanh mà còn trở thành bệ phóng cho hàng loạt giọng ca xuất sắc, góp phần định hình dòng chảy nhạc Việt hiện đại. Giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh 2024 trao tặng cho nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là lời tri ân sâu sắc đến hai nhạc sĩ đã dành trọn đời để cống hiến cho âm nhạc" - đại diện BTC chia sẻ.

Ban tổ chức chương trình Làn Sóng Xanh chia sẻ thông tin với báo chí chiều 18.12 ẢNH: T.L

Nhạc sĩ Dương Thụ là một trong những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc Việt Nam, nổi bật với những sáng tác trữ tình, giàu chất thơ và đầy cảm xúc. Các ca khúc như: Cho em một ngày, Bài hát ru cho anh, Vẫn hát lời tình yêu không chỉ được yêu thích trong chương trình Làn Sóng Xanh mà còn góp phần đưa Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh trở thành những "diva" của nhạc Việt. Ông còn để lại dấu ấn với nhiều ca khúc khác như Họa mi hót trong mưa, Lắng nghe mùa xuân về, Mặt trời dịu êm, Đánh thức tầm xuân, Bay vào ngày xanh, Phố mùa đông, Nghe mưa…

Nhạc sĩ Bảo Chấn (trái) và nhạc sĩ Dương Thụ hội ngộ trong buổi ra mắt album đầu tiên của Dương Thụ hồi tháng 3.2024 tại TP.HCM ẢNH: V.C

Nhạc sĩ Bảo Chấn ghi dấu ấn với những bản ballad sâu lắng, nhẹ nhàng và là gương mặt tiêu biểu của thời kỳ hoàng kim Làn Sóng Xanh. Các sáng tác của ông đã trở thành những ca khúc bất hủ, gắn liền với tên tuổi Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung và nhiều nghệ sĩ khác. Những ca khúc nổi bật của ông gồm Bên em là biển rộng, Một ngày mùa đông, Hoa cỏ mùa xuân, Nơi ấy bình yên, Nỗi nhớ dịu êm, Và cơn mưa tới…

Sơn Tùng M-TP dẫn đầu với 5 đề cử

Năm nay, Sơn Tùng M-TP dẫn đầu với 5 đề cử, trong đó có hạng mục Ca khúc của năm (Đừng làm trái tim anh đau), Bài hát hiện tượng (Đừng làm trái tim anh đau), Nhà sản xuất của năm, MV của năm và Nam Ca sĩ/Rapper của năm.

Sơn Tùng M-TP với MV Đừng làm trái tim anh đau có mặt ở nhiều hạng mục đề cử ẢNH: NSCC

Soobin cũng không kém cạnh với 3 đề cử cá nhân (Album của năm, Ca sĩ đột phá và Nam Ca sĩ/Rapper của năm) và 4 đề cử chung với dàn anh tài trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh nắm giữ 4 đề cử với ca khúc Sau lời từ khước. Album CineLove của anh cũng được đề cử tại hạng mục Album của năm và bản thân Phan Mạnh Quỳnh cũng nằm trong đề cử Nam Ca sĩ/Rapper của năm. Vũ. cũng không kém cạnh với 3 đề cử, gồm hạng mục Ca khúc của năm, Album của năm và Nam Ca sĩ/Rapper của năm.

Nổi bật trong danh sách đề cử là sự bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ trẻ bước ra từ hai chương trình truyền hình thực tế Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Lou Hoàng, RHYDER, Dương Domic, Pháp Kiều, Soobin, Binz, SlimV, Cường Seven, Touliver hay đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư...

Thông qua các đề cử tại Làn Sóng Xanh 2024 có thể thấy sự phát triển mạnh mẽ của nhạc trẻ Việt Nam trong năm. Nhiều gương mặt trẻ đang khẳng định được vị thế với nhiều đề cử ấn tượng. Các ca khúc, MV và album cũng thể hiện sự sáng tạo và đổi mới trong cách làm âm nhạc, hướng đến sự giao thoa giữa các thể loại và ngày càng tiệm cận với chất lượng âm nhạc của quốc tế.

Có mặt tại buổi công bố đề cử, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Đề cử năm nay rất bắt kịp xu hướng của các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ GenZ. Rõ ràng, mỗi cái tên trong danh sách đều xứng đáng, và điều đó khiến chúng ta cảm nhận được sự phong phú, đa dạng của âm nhạc Việt. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng”.