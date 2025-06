Nhạc sĩ Hoài An và hơn 20 năm viết tiếp giai điệu từ trang sử nước non

Sau hơn 20 năm ấp ủ và sáng tác, hành trình ấy đã kết tinh thành album Hồn Việt - một công trình âm nhạc tái hiện sinh động những truyền thuyết và tinh thần dân tộc qua giai điệu và ca từ. Trong cuộc trò chuyện dưới đây, nhạc sĩ Hoài An chia sẻ những cảm xúc khi lần đầu cầm trên tay album thành hình, những thử thách trong quá trình sáng tác, và niềm hy vọng vào sự lan tỏa của Hồn Việt trong đời sống hôm nay.

Công trình của đời nhạc sĩ

* Cảm xúc của nhạc sĩ Hoài An như thế nào khi cầm trên tay thành quả sau hơn 20 năm kể từ ca khúc đầu tiên "Truyền Thuyết Cổ Loa"?

Tôi rất xúc động, cảm thấy những khó khăn, mệt mỏi có khi đến đuối sức đều tan biến. Sau Truyền thuyết Cổ Loa, Trương Chi - Mỵ Nương, Tiếng trống Mê Linh viết trong khoảng 2001 - 2004, tôi hiểu là mình có thêm một "mạch" mới để viết, có thể gọi là công trình của đời nhạc sĩ.

Lúc có đĩa trên tay tôi chỉ muốn về nhà ba má tôi để khoe, vì ba má luôn động viên và ủng hộ tôi, đặc biệt là Hồn Việt.

*Điều gì đã thôi thúc anh tiếp tục theo đuổi mạch sáng tác về sử ca - truyền thuyết - cổ tích suốt chặng đường dài như vậy?

Ba tôi đã truyền cảm hứng cho tôi về sử Việt, về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa… nên tôi có một tình cảm đặc biệt với lịch sử và văn hóa Việt. Cá nhân tôi cũng được truyền cảm hứng từ các ca khúc tôi được nghe từ nhỏ như Hòn vọng phu (Lê Thương), Trầu cau (Phan Huỳnh Điểu)...

Thực tế tôi viết Hồn Việt trong nhiều khoảng thời gian, có lúc vài năm liên tục không viết được bài nào, cũng có khi cứ cách một tuần là có bài mới. Tôi cảm giác có được chữ "duyên" với Hồn Việt, kiểu như đây là điều tôi yêu thích, muốn làm, và sẽ làm được.

*Trong quá trình sáng tác và hoàn thiện "Hồn Việt", đâu là giai đoạn khó khăn nhất?

Khó khăn đầu tiên là tư liệu, vì có trường hợp con số, sự kiện, nhân vật… chưa khớp lắm giữa các nguồn. Tôi phải đọc nhiều, so sánh, lướt qua nếu chi tiết đó không quá quan trọng. Khi đủ thông tin tôi bắt đầu viết, có nhiều câu từ bị trúc trắc, khó phát âm và có thể khó hiểu nếu chưa đọc tư liệu và/hoặc mới nghe ca khúc một vài lần. Tôi phải tìm cách sửa cho mượt nhất có thể. Có khi lời theo nhạc, cũng có khi nhạc theo lời (nếu lời quan trọng).

Phần sáng tác xem như là công sức cá nhân nên khi đuối quá thì mình tạm dừng không sao. Tuy nhiên phần sản xuất và hoàn thiện thì nhiều khó khăn. Có thể nói đây là chương trình "hành" tôi nhất từ xưa đến giờ. Vì đầu tư cho âm nhạc rất lớn, dàn dựng phần bè, ca sĩ… Nên chi phí sản xuất cũng là một trở ngại mà tôi phải lưu ý.

*Anh kỳ vọng gì về cách công chúng đón nhận album này?

Một số ca khúc trong Hồn Việt đã được đón nhận: Truyền thuyết Cổ Loa (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow Giờ H, 2004), Trương Chi - Mỵ Nương (ca sĩ Đan Trường - Thanh Thảo trong liveshow Mãi mãi một tình yêu, 2004), Công ơn Hùng Vương (Võ Hạ Trâm)... Ngoài ra, Ngọn cờ lau, Tinh thần Đông A được dùng làm nhạc nền cho một số clip võ nhạc, múa. Những ca khúc mới vừa sản xuất xong thì cần album phát hành một thời gian mới biết được.

Tôi nghĩ môi trường học đường và các lễ hội là nơi có thể lan tỏa rộng rãi các ca khúc trong album Hồn Việt.

Hồn Việt không đơn thuần là một album âm nhạc, mà là hành trình gìn giữ và thắp sáng tinh thần dân tộc bằng giai điệu. Với nhạc sĩ Hoài An, đây không phải là nỗ lực để "làm mới sử", mà là cách để kể lại những câu chuyện cũ bằng trái tim hôm nay - sống động, gần gũi và đầy cảm hứng. Giữa nhịp sống hiện đại, Hồn Việt như một lời nhắn nhủ lặng lẽ nhưng mạnh mẽ: rằng bản sắc dân tộc vẫn có thể ngân vang, miễn là có những người đủ yêu, đủ say và đủ bền bỉ để viết tiếp. Và nhạc sĩ Hoài An, với hơn 20 năm dấn thân, đã làm được điều đó.