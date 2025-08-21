Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đón tin vui lớn

Minh Hy
Minh Hy
21/08/2025 13:57 GMT+7

Theo Hứa Kim Tuyền, để có được thành tích như hiện tại, anh phải cố gắng rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền vừa đón tin vui khi 9 ca khúc do anh sáng tác đều vào Top Trending âm nhạc của YouTube. Những ca khúc bao gồm: Ướt lòng, Chu kỳ mới, Lội ngược dòng, Ái kỷ, Cách (yêu đúng) điệu, Cứ đổ tại cơn mưa Kho báu (phiên bản chính thức và kết hợp với các nghệ sĩ).

Có 9 ca khúc vào Top Trending âm nhạc YouTube, Hứa Kim Tuyền nói gì? - Ảnh 1.

Hứa Kim Tuyền bộc bạch mỗi bài hát là một câu chuyện, câu chuyện càng sắc nét và đặc biệt thì càng dễ gây ấn tượng với khán giả

ẢNH: NVCC

"Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi các ca khúc của mình nhận được sự yêu thương và công nhận của khán giả. Tuy các dự án ra mắt gần nhau, nhưng quá trình chuẩn bị đã trải dài trong suốt một năm qua", nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ.

Để có được thành công như hiện tại, Hứa Kim Tuyền làm việc liên tục trong thời gian qua. Có những ca khúc như Ướt lòng hay Chu kỳ mới anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Tuy nhiên, Cách (yêu đúng) điệu hay Ái kỷ là những "đơn đặt hàng" mà nam nhạc sĩ 9X phải hoàn thành trong thời gian gấp rút.

Có 9 ca khúc vào Top Trending âm nhạc YouTube, Hứa Kim Tuyền nói gì? - Ảnh 2.

Năm 2022, Hứa Kim Tuyền từng cho ra mắt album Colour

ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, ca khúc Kho báu mà Hứa Kim Tuyền viết cho "anh tài" (S)TRONG Trọng Hiếu gặt hái được nhiều thành công. Theo đó, ca khúc này liên tục chiếm vị trí cao ở hầu hết các bảng xếp hạng nhạc số tại Việt Nam như Làn sóng xanh, The Official Chart Vietnam, Billboard Top Vietnamese Song, Spotify, Apple Music...

Chia sẻ với Thanh Niên về quá trình hình thành bản hit này, Hứa Kim Tuyền nói: "Tuyền và ê kíp tập trung giải bài toán làm như thế nào để làm ra một bài hát tôn được hết thế mạnh vocal của Trọng Hiếu và phải gần gũi với thị hiếu của khán giả. Vì thế nên Tuyền chọn một vòng hòa thanh rất gần gũi với người Việt và châu Á cùng chất liệu Y2K đang thịnh hành trở lại trên thế giới để bắt đầu viết (vòng hòa thanh này tương đồng với Mưa tháng sáuMiền mộng mị). Khi hoàn thiện, cả ê kíp rất hài lòng và với kinh nghiệm quan sát thị trường thì Tuyền cảm nhận bài hát này mang lại hiệu ứng tốt. Tuy nhiên, thành công đến mức như hiện tại thì đúng là vượt qua cả sức tưởng tượng".

