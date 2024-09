Nhạc sĩ huyền thoại Elton John mất thị lực một bên mắt

Danh ca huyền thoại đã công khai chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Cụ thể, ông viết trên trang Instagram cá nhân: "Vào mùa hè này, tôi đã phải vật lộn với cơn nhiễm trùng mắt nghiêm trọng tới mức thị lực của tôi ở một bên mắt bị giảm sút đáng kể. Tôi đang hồi phục nhưng quá trình này diễn ra rất chậm và sẽ mất một thời gian trước khi thị lực trở lại bình thường".

Elton John nói tiếp: "Tôi biết ơn đội ngũ bác sĩ, y tá tuyệt vời và gia đình tôi, những người đã chăm sóc tôi rất chu đáo trong suốt nhiều tuần qua. Tôi đã dành mùa hè để tĩnh dưỡng tại nhà và cảm thấy tích cực về tiến triển trong quá trình chữa bệnh và phục hồi của mình cho đến nay".

Vài năm trở lại đây, Elton từng nhiều lần đối mặt với bệnh tật ẢNH: INSTAGRAM ELTONJOHN

Năm ngoái, Elton đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị ngã tại biệt thự của mình ở Nice (Pháp). Trước đó năm 2021, ông trải qua một cuộc phẫu thuật hông và buộc phải lên lịch lại cho chuyến lưu diễn Farewell Yellow Brick Road của mình.



Ngay sau khi thực hiện cuộc phẫu thuật, ông đã tham dự một buổi lễ phong tước tại Lâu đài Windsor nhằm đánh dấu việc trở thành thành viên của Huân chương Đồng hành Danh dự do Hoàng tử Charles lúc bấy giờ bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ với sự hỗ trợ của một cây gậy, Elton nói: "Tôi có thể nhìn giống như không khỏe mạnh 100% nhưng tôi vẫn háo hức và vẫn muốn cống hiến. Tôi còn nhiều việc phải làm trong cuộc sống của mình".

Elton John là ngôi sao tài năng, hết mình vì nghệ thuật và tích cực với các hoạt động xã hội đầy tính nhân văn ẢNH: INSTAGRAM ELTONJOHN

Elton John đã biểu diễn buổi hòa nhạc cuối cùng của mình vào ngày 8.7.2023 tại Stockholm (Thụy Điển) sau hơn 50 năm miệt mài cống hiến cho âm nhạc. Chuyến lưu diễn Farewell Yellow Brick Road kéo dài 49 ngày là lời tạm biệt của huyền thoại người Anh với khán giả toàn cầu sau khi tuyên bố sẽ chính thức giã từ sự nghiệp biểu diễn trực tiếp.



Giọng ca Can you feel the love tonight công khai là người đồng tính nam vào năm 1992 trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone. Hiện tại, Elton John đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với David Furnish - một nhà làm phim người Canada và hai người con Zachary và Elijah.