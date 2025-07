Nhạc sĩ Lê Bá Thường ra mắt hai ca khúc tri ân người lính

Ca khúc Gửi anh nơi đảo xa là một lời tâm tình tha thiết, được Lê Bá Thường sáng tác như món quà gửi đến những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo quê hương. Không chỉ là một bản tình ca ngọt ngào, ca khúc còn tôn vinh sự hy sinh thầm lặng, cao cả của người lính đảo qua góc nhìn đầy nữ tính và cảm xúc của cô gái nơi hậu phương.

Nhạc sĩ Lê Bá Thường ẢNH: NVCC

Ca từ mở đầu bằng khung cảnh mùa đông lạnh giá, gió buốt, gợi lên nỗi nhớ da diết dành cho người yêu nơi đầu sóng ngọn gió. Tình yêu của cô gái vượt qua mọi khoảng cách, là ngọn lửa ấm áp giữa đại dương xa thẳm: "Ánh mắt anh thắp sáng đêm rằm". Điệp khúc khẳng định niềm tin son sắt: "Biển xanh mênh mông… nơi đảo xa đã có anh đứng gác", cùng lời hẹn ngày hội ngộ với những ca từ đầy chất thơ, gửi gắm khát vọng bình yên và hạnh phúc khi người lính trở về.

Ca khúc là sự kết hợp nhẹ nhàng giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu quê hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào đối với những người lính hải đảo đang ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Ca khúc Dấu chân người chiến sĩ là một bản hùng ca, đong đầy xúc cảm và giàu ý nghĩa trong dịp 27.7. Mở đầu với hình ảnh chia ly thấm đẫm nước mắt: "Sương rơi trên hoa cà như mắt mẹ nhạt nhòa chia ly", bài hát tái hiện nỗi đau nơi hậu phương, khi người lính rời quê hương ra trận.

Dù đối mặt khốc liệt chiến trường, người lính vẫn giữ vững ý chí: "Trường Sơn in dấu bao máu xương - Dũng khí đánh tan kẻ thù". Điệp khúc như lời hiệu triệu thiêng liêng: "Tiến lên vì độc lập tự do cho đất nước, vì cuộc sống ấm no cho nhân dân", thể hiện tinh thần hiến dâng tuổi trẻ, sẵn sàng "đổi bằng máu xương cho quê hương thanh bình".

Ca khúc kết lại bằng thông điệp mạnh mẽ và đầy xúc động: "Tổ quốc mãi nhớ ơn anh - người thương binh, liệt sĩ Việt Nam", như tiếng lòng của dân tộc gửi đến những người đã hy sinh và cả những người còn sống nhưng mang trên mình vết thương chiến tranh. Dấu chân người chiến sĩ được thể hiện đầy nội lực bởi giọng ca trầm ấm của ca sĩ Huỳnh Lợi - người nổi tiếng với các ca khúc cách mạng, truyền thống góp phần làm bật lên khí thế hùng tráng và niềm tự hào dân tộc.