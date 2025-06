Nhạc sĩ miền Trung mê câu hò, điệu lý Nam bộ

Điều gì đã khơi gợi và nuôi dưỡng tình yêu của anh với âm nhạc Nam bộ khi anh là người con của Đà Nẵng?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật tại Đà Nẵng. Ba tôi - Phạm Hồng Thái là một nghệ nhân ưu tú, nhạc công bài chòi. Ngay từ khi còn bé, tôi đã được tiếp xúc với âm nhạc dân gian Trung bộ, đặc biệt là những giai điệu bài chòi và đàn phím lõm mà ba thường chơi. Tôi theo ba tham gia các chương trình nghệ thuật, hội diễn quần chúng rất nhiều lần nên cũng học hỏi từ ba được nhiều điều. Ba cũng chính là người đầu tiên dạy tôi những ngón đàn, bài ca đầu đời, và truyền cho tôi niềm đam mê âm nhạc cho đến tận bây giờ.

Khi vào Nam học tập, tôi bị cuốn hút bởi những câu hò, điệu lý và sự ngọt ngào của đờn ca tài tử. Tôi nhận thấy có sự tương đồng và bổ sung giữa âm nhạc dân gian Trung bộ và Nam bộ, từ đó tôi đã vận dụng sự hiểu biết của mình để tạo nên phong cách âm nhạc riêng. Và thật may mắn các sản phẩm của tôi được công chúng yêu mến và đón nhận. Gần đây nhất, trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, ca khúc Hẹn ước bắc nam viết theo âm hưởng dân ca Nam bộ được khán giả yêu thích. Điều đó truyền thêm động lực cho tôi tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển (trái) ẢNH: NVCC

Anh đã nhắc đến sự liên hệ thú vị giữa âm nhạc dân gian Trung bộ và Nam bộ. Vậy anh đã kết nối và hòa quyện hai dòng nhạc này để tạo nên sự độc đáo trong các ca khúc của mình như thế nào?

Trong một số sáng tác của mình, tôi đã cố gắng kết hợp những giai điệu dân gian Trung bộ với âm hưởng Nam bộ. Cách pha trộn các quãng đặc sắc của âm nhạc Trung bộ với Nam bộ tạo nên một màu sắc mới cho các ca khúc của tôi. Nếu nghe kỹ sẽ thấy cách luyến láy mà tôi yêu cầu ca sĩ hát đúng theo ý mình sẽ phảng phất âm hưởng nhạc dân gian Trung bộ. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên nét độc đáo mà còn giúp âm nhạc của tôi gần gũi hơn với khán giả ở nhiều vùng miền.

Ca sĩ Tố My là người thể hiện thành công nhiều ca khúc của anh. Yếu tố nào tạo nên sự thành công trong việc hợp tác này?

Tôi và Tố My có một mối quan hệ đặc biệt trong âm nhạc và cuộc sống. Chúng tôi hiểu nhau và cùng chia sẻ tình yêu với dòng nhạc dân ca. Tôi cố gắng khai thác điểm mạnh cũng như sở trường trong giọng hát của My, còn My cho tôi thêm những đề tài và gợi ý mới để sáng tác.

Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho nhiều gameshow truyền hình. Kinh nghiệm làm việc ở vị trí này mang lại cho anh những trải nghiệm nào?

Là giám đốc âm nhạc cho nhiều gameshow truyền hình như Ca sĩ thần tượng, Thử tài siêu nhí, Tuyệt đỉnh bolero, Vẫn hát lời tình yêu, Khung trời kỷ niệm… tôi học được cách làm việc nhóm, quản lý thời gian sản xuất và kỹ năng giảm tải áp lực công việc. Vai trò này giúp tôi mở rộng tầm nhìn, giao lưu nhiều hơn với nghệ sĩ, đối tác, khán giả và áp dụng những kinh nghiệm vào công việc sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Anh có chia sẻ gì với những người trẻ đam mê âm nhạc?

Tôi nhận thấy các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, đối với những bạn muốn theo đuổi giấc mơ âm nhạc, đặc biệt là sáng tác, hãy luôn giữ vững đam mê, không ngừng học hỏi và kiên trì theo đuổi ước mơ. Hãy viết bất cứ khi nào có ý tưởng, đừng ngại hay dở mà hãy tìm cho mình bản sắc riêng. Càng viết nhiều các bạn sẽ càng có kinh nghiệm, đừng ngại thử thách bản thân ở nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực âm nhạc.