Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng làm gì cho 'Tổ quốc trong tim' để phục vụ toàn dân?

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình Tổ quốc trong tim





Khi ban tổ chức công bố Nguyễn Hữu Vượng là giám đốc âm nhạc của "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim, diễn ra vào tối 10.8, nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi nhạc sĩ sinh năm 1987 được giao trọng trách tại một chương trình nghệ thuật lớn.

Từ nhiều năm nay, cái tên Nguyễn Hữu Vượng được khẳng định qua hàng loạt show cháy vé như Chân trời rực rỡ, Sketch A Rose (Hà Anh Tuấn), Human (Tùng Dương)...

Nguyễn Hữu Vượng nói về thách thức của 'Tổ quốc trong tim'

Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng với Nguyễn Hữu Vượng, việc đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân và UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức là một thách thức lớn.

"Người làm sản xuất âm nhạc cho các liveshow, điều đầu tiên khi nghĩ đến là đối tượng khán giả - sẽ quyết định cách mình làm âm nhạc thế nào. Ví dụ khán giả trẻ sẽ làm nhạc trẻ trung, dành cho trung niên thì âm nhạc sẽ có chiều sâu hơn. Còn Tổ quốc trong tim có đối tượng khán giả rộng là toàn dân với nhiều lứa tuổi, thế hệ khác nhau, điều này đặt ra bài toán khó cho tôi trong cách chọn bài, làm nhạc, phối khí...", nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết.

Nhạc sĩ cho biết sẽ phối lại tất cả 23 tác phẩm trong chương trình

Để phục vụ show âm nhạc cho toàn dân, Hữu Vượng chọn nhạc mục đa dạng, có nhiều thể loại và màu sắc âm nhạc với bài hát cách mạng, ca khúc xưa, nhạc trẻ và thiếu nhi. Giám đốc âm nhạc 8X cho biết ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình là một trong những điểm nhấn của chương trình. Bên cạnh đó, Lên đàng sẽ được phối đậm chất rock hay Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng sẽ xuất hiện trong concert quốc gia này.

Thêm vào đó, anh còn chọn bài hit của các nghệ sĩ tham gia chương trình để phục vụ cho lượng fan nhất định của họ khi xem show. Nhạc sĩ cho biết sẽ làm lại bản phối của tất cả 23 tác phẩm trong chương trình. "Âm nhạc Việt tạo ra rất nhiều ca sĩ từ các gameshow, chương trình thực tế, nhưng các nghệ sĩ có khả năng thể hiện tốt các ca khúc cách mạng lại không nhiều và chỉ quanh đi quẩn lại vài gương mặt đinh. Bên cạnh Tùng Dương, concert Tổ quốc trong tim không thể thiếu NSƯT Đăng Dương hay ca sĩ Võ Hạ Trâm...", Nguyễn Hữu Vượng thông tin thêm.

Nguyễn Hữu Vượng đứng sau thành công âm nhạc của nhiều nghệ sĩ

Chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10.8 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với quy mô 50.000 khán giả, có sự tham gia của các nghệ sĩ Thu Huyền, Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Thanh Duy, Suboi, Đông Hùng, Oplus Band...



