Từ xuất phát điểm là thành viên ban nhạc Ngũ Cung đến vị trí "thuyền trưởng âm nhạc" của những concert "cháy vé", những dự án mang đậm dấu ấn cá nhân của các ngôi sao ca nhạc hàng đầu VN, đến lúc này, đây là một lựa chọn thức thời của anh?

Không ai có thể nói trước được tương lai, cuộc sống của chúng ta luôn có những thay đổi, và đôi lúc bạn phải đưa ra những lựa chọn cần thiết để thay đổi bản thân. Quãng thời gian chơi nhạc cùng Ngũ Cung mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy đó không phải là mình, tôi muốn tìm thấy chính mình trong sự sáng tạo của bản thân, đó là lý do khiến tôi quyết định từ bỏ Ngũ Cung để đến với niềm đam mê phối khí và sản xuất âm nhạc, làm việc trong phòng thu và sản xuất âm nhạc cho các album, live concert, liveshow. Đây là niềm đam mê của tôi và giúp tôi tìm thấy chính mình.

Có một khoảnh khắc nào trong hành trình làm nghề khiến anh nhận ra làm giám đốc âm nhạc không chỉ là phối khí hay chọn bài, mà là thiết kế trải nghiệm cảm xúc cho hàng chục nghìn người?

Đó là điều tôi vẫn tâm niệm ngay từ đầu, và nghĩ đến nó mỗi khi mình tham gia bất kỳ dự án nào với tư cách giám đốc âm nhạc. Đối với tôi, vị trí này chính là người định hướng âm nhạc cho chương trình bằng việc đong đếm, tính toán cảm xúc của chương trình và thiết kế trải nghiệm cảm xúc cho khán giả. Mỗi bài hát, mỗi bản phối cần được đặt đúng chỗ mới đạt hiệu quả cảm xúc lớn nhất cho khán giả và cho cả những nghệ sĩ trên sân khấu.

Khi nhận một dự án, anh bắt đầu bằng câu hỏi nào: khán giả muốn gì, nghệ sĩ muốn gì, hay tôi muốn kể điều gì?

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đối tượng khán giả, từ đó tôi mới có thể hiểu được tâm lý của họ và kể câu chuyện âm nhạc cùng với ca sĩ để đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Các yếu tố trên cần được dung hòa để tạo nên một chương trình ý nghĩa và đọng lại cho người xem những trải nghiệm khó quên.

Anh đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc cho các concert của Hà Anh Tuấn qua nhiều nước, ở các nhà hát nổi tiếng trên thế giới. Vậy làm thế nào để "bình cũ rượu mới" vẫn ra "đúng chất" Hà Anh Tuấn?

Chúng tôi làm việc với nhau đã gần 10 năm, thời gian đủ lâu để hiểu rõ nhau từ cách làm việc, sự phối hợp, và cùng nhau bàn tính về chương trình cho mỗi concert. Sketch A Rose là dự án âm nhạc đưa các live concert của Hà Anh Tuấn biểu diễn tại các nhà hát mang tính biểu tượng trên thế giới. Chúng tôi vẫn giữ lại hồn cốt của Sketch A Rose bằng các bài hát trong album; bên cạnh đó, mỗi nơi chúng tôi đi qua đều mang đến những kịch bản âm nhạc khác nhau, tùy thuộc vào khán giả để kể những câu chuyện phù hợp với mỗi đất nước. Âm nhạc Việt được cất lên tại các nhà hát nổi tiếng, giàu truyền thống và văn hóa trên các nước, đó là vinh dự của tất cả chúng tôi.

Nguyễn Hữu Vượng đồng hành cùng Hà Anh Tuấn (phải) trong concert Sketch A Rose ẢNH: NVCC

Với Tùng Dương - một nghệ sĩ có cá tính mạnh và yêu cầu thẩm mỹ cao, anh tạo khung âm nhạc thế nào để vừa tôn cái tôi nghệ sĩ vừa đảm bảo tính đại chúng của live show?

Tùng Dương có gu âm nhạc đặc biệt, từ cách nghe nhạc hằng ngày hay thần tượng một ai đó, anh ấy luôn chọn cho mình một cách đi khác với mọi người. Bởi vậy cách xử lý các bài hát dù có người thích, người không thích, thì chúng ta vẫn thấy đó là Tùng Dương.

Khi làm việc với Tùng Dương, tôi vẫn luôn tìm cách dung hòa cá tính đó với tính đại chúng, bởi dù có cá tính đến đâu thì nghệ sĩ vẫn cần phải có khán giả, vẫn cần được khán giả công nhận. Tùng Dương có giọng hát tốt, vì vậy tôi dễ dàng hơn để sáng tạo, để thực hiện các bản phối mang tính thử thách, bởi tôi biết anh ấy làm được.

Nguyễn Hữu Vượng (thứ hai từ trái sang) giữ vai trò giám đốc âm nhạc cho concert của Tùng Dương ẢNH: NVCC

Anh định nghĩa "màu" của một nghệ sĩ bằng những yếu tố nào khi "phù phép" âm nhạc trong những chương trình của họ?

"Màu" là màu giọng, là màu sắc âm nhạc, là phong cách âm nhạc mà nghệ sĩ theo đuổi, từ đó hình thành chất riêng của mỗi nghệ sĩ. Khi nhận lời làm giám đốc âm nhạc cho chương trình của các nghệ sĩ, tôi phải hiểu được cái chất riêng đó để thực hiện các bản phối phù hợp. Ngoài ra cần tính bùng nổ trong mỗi chương trình, không phải ca sĩ nào cũng có thể hát tốt với dàn nhạc; vì vậy khi làm việc, tôi và các nghệ sĩ sẽ tính toán với nhau để cùng dung hòa, để mọi thứ trở nên hợp lý. Những gì khán giả cảm nhận phải là sự hài hòa về tổng thể.

Có khi nào anh chủ động tranh luận với nghệ sĩ để bảo vệ tổng thể âm nhạc?

Đây là điều thường xuyên xảy ra trong các live concert mà tôi tham gia với tư cách giám đốc âm nhạc. Chúng tôi phải tranh luận nhiều, bởi ai cũng có cái tôi của mình, và ai cũng muốn thể hiện điều đó. Khi những cái tôi chưa được cân bằng thì sẽ xảy ra mâu thuẫn và tranh luận, với tôi đó là chuyện thường tình và là điều đương nhiên phải xảy ra. Nhưng dù có tranh luận hay căng thẳng đến đâu thì mục đích chúng tôi muốn là đem đến một đêm nhạc hay nhất, hoàn hảo nhất. Mọi mâu thuẫn luôn có cách giải quyết khi chúng ta cùng chung một hướng.

Nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng ẢNH: NVCC

Điều quyết định thành bại của một concert Việt hiện nay là tên tuổi, câu chuyện hay chất lượng sản xuất?

Thành bại của một chương trình là điều chúng ta không thể nói trước được, đó là tổng hòa của rất nhiều yếu tố. Sự thành công còn phụ thuộc vào dư luận, mỗi người có một cảm nhận riêng về chương trình, chúng ta cũng không thể làm hài lòng được 100% khán giả đến với đêm diễn. Ngay cả khi bạn đã chỉn chu và kỹ lưỡng trong tất cả các khâu của chương trình thì vẫn có thể có những sự cố ngoài mong muốn xảy ra, như thời tiết chẳng hạn. Vì vậy đối với tôi, điều mình muốn làm và mình đã làm được trong đêm diễn, đó là sự thành công với chính bản thân, như vậy là đủ.

Anh nhìn áp lực "cháy vé" như thế nào trong một show ca nhạc - thước đo thành công hay một cái bẫy khiến nghệ sĩ và cả bản thân anh dễ lặp lại công thức?

"Cháy vé" là kết quả của tiền lệ, thể hiện sức hút của nghệ sĩ, và đương nhiên là làm truyền thông tốt, điều này tăng thêm sự hào hứng đối với những người làm chương trình. Đối với tôi, mỗi concert sau đều phải khác concert trước. Tôi không có công thức cho những gì mình làm. Với tôi, âm nhạc là nguồn cảm hứng. Mỗi concert, tôi luôn có những cách nhìn nhận và nguồn cảm hứng khác nhau tùy thời điểm. "Cháy vé" là điều nghệ sĩ hay ê kíp nào cũng mong muốn, và nó không phải là áp lực mà là động lực thì đúng hơn.

Khi làm chương trình quy mô quốc gia như Tổ quốc trong tim, bài toán khó nhất của anh là gì?

Có rất nhiều bài toán khó trong Tổ quốc trong tim. Đối tượng khán giả - điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách tôi làm âm nhạc trong chương trình. Chương trình hướng đến nhiều thế hệ, từ trẻ đến già, tôi muốn dùng âm nhạc để truyền cảm hứng yêu nước đến tất cả thế hệ đó, vì vậy phần âm nhạc phải đủ trải dài qua nhiều cung bậc cảm xúc để mọi lứa tuổi đều cảm nhận được lòng yêu nước được khơi dậy trong mỗi người. Ngoài ra, kho tàng âm nhạc mà cha ông để lại có quá nhiều bài hát hay, khiến khâu lựa chọn bài hát và nghệ sĩ trong chương trình cũng trở nên khó khăn hơn.

Vậy làm thế nào để những chương trình mang tinh thần đất nước, gợi sự tự hào dân tộc không bị cảm giác xa cách mà vẫn chạm được vào giới trẻ bằng ngôn ngữ âm nhạc hôm nay?

Bạn cần mang đến những tác phẩm âm nhạc kinh điển gắn liền với lịch sử hào hùng của cha ông bằng hơi thở âm nhạc mang tính thời đại qua các bản phối, qua cách thể hiện của các ca sĩ, qua cách dàn dựng. Trong các bản phối của mình, tôi có dùng cả những thủ pháp âm nhạc nhằm tạo sự hào hứng để khán giả trẻ phải đứng dậy, để "quẩy", để cùng nhau hát, cùng nhau cảm nhận và biết ơn bởi chúng ta đang hạnh phúc được sống trong thời bình là công lao của cha ông.

Concert quốc gia" Tổ quốc trong tim, Nguyễn Hữu Vượng giữ vai trò giám đốc âm nhạc ẢNH: TUẤN MINH

Trong kỷ nguyên TikTok - streaming, anh thiết kế concert dài 2 - 3 giờ ra sao để giữ nhịp cảm xúc và sự tập trung của khán giả?

Đó luôn là một bài toán chúng tôi đặt ra trong mỗi chương trình, bởi với dòng chảy xã hội ngày nay, chúng ta thường không đủ kiên nhẫn để có những trải nghiệm đủ sâu về cảm xúc khi những thông tin chớp nhoáng qua nhanh. Tuy vậy, mỗi khán giả đã đến với concert, họ đều hiểu thời lượng của nó và mong muốn có những trải nghiệm sâu sắc không chỉ với chương trình mà còn là dịp để chiêm nghiệm cuộc đời của chính mình. Đối với tôi, cảm xúc là thứ tiềm ẩn trong mỗi con người; nếu ta khơi dậy được nguồn cảm hứng trong mỗi người thì dù có lâu hơn, dài hơn, họ vẫn ngồi lại để nghe, để hiểu, để được sống là chính mình.

Với anh, concert có phải là một sản phẩm văn hóa mang trách nhiệm thẩm mỹ và định hướng cảm xúc công chúng?

Nếu ai cũng hiểu như vậy thì có lẽ sẽ không có nghệ sĩ nào dám làm concert ( cười ). Hãy chỉ hiểu đơn giản rằng concert là nơi các nghệ sĩ được thể hiện mình, được sống với không gian âm nhạc của mình, được làm những điều mà sâu thẳm trong tâm hồn họ chưa có dịp được bày tỏ với khán giả. Chỉ cần làm concert vì đam mê, vì niềm khao khát được thể hiện mình và cống hiến cho âm nhạc, thế là đủ.

Nguyễn Hữu Vượng được xem là một trong những "phù thủy âm nhạc" của làng nhạc Việt ẢNH: NVCC

Cách gọi "phù thủy âm nhạc" mang lại cho anh động lực hay áp lực? Và danh xưng này có giúp anh "hái ra tiền"?

Tôi không dám nhận danh xưng đó! Tôi chỉ đơn giản là người được đào tạo căn bản về âm nhạc, yêu âm nhạc và làm những gì mình thích với cá tính âm nhạc của bản thân. Tôi sống đơn giản, nhận lời tham gia những chương trình mình có cảm hứng, kiếm tiền vừa đủ và dành thời gian phần lớn cho gia đình.

Anh muốn khán giả nhớ đến Nguyễn Hữu Vượng như thế nào và dấu ấn cá nhân anh muốn để lại là gì?

Tôi không nghĩ nhiều về tương lai, tôi nhìn mọi thứ trong cuộc sống là sự lạc quan, mọi thứ sẽ tùy duyên.