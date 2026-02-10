Nhạc sĩ nói gì khi ca khúc 600 triệu view bất ngờ 'biến mất' khỏi YouTube?

Theo ghi nhận, MV Bống bống bang bang (phát hành năm 2016) do Only C sáng tác không còn tìm thấy trên nền tảng YouTube. Thông tin này được nhiều người quan tâm bởi trước đó, đây là ca khúc đình đám do nhóm nhạc 365 thể hiện đã thu hút hơn 600 triệu lượt xem.

Việc ca khúc Bống bống bang bang "biến mất" khỏi YouTube khiến khán giả hoang mang Ảnh: Chụp màn hình

Được biết Bống bống bang bang là ca khúc nhạc phim của Tấm Cám: Chuyện chưa kể, ra mắt năm 2016. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Only C, do nhóm nhạc 365 thể hiện. Đây là MV đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam cán mốc 500 triệu lượt xem và sau đó là 600 triệu lượt xem, vượt xa nhiều sản phẩm đình đám khác trên thị trường. Các thành viên nhóm 365 từng tiết lộ MV này được thực hiện với kinh phí rất thấp, tận dụng trang phục có sẵn của đoàn phim.

Chia sẻ của nhạc sĩ Only C

Cùng thời điểm này, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Only C có những chia sẻ gây chú ý. Cụ thể, anh viết: “Khả năng kênh YouTube của công ty VAA, đơn vị sở hữu ca khúc Bống bống bang bang của nhóm 365 do tôi sáng tác và sản xuất, đã bị hack. MV hơn 600 triệu view bốc hơi không thấy đâu”. Cũng theo nam nhạc sĩ, khi phát hiện vụ việc, anh đã liên hệ với các thành viên của nhóm nhạc 365 để tìm hiểu nhưng “đến giờ vẫn chưa rõ sự việc diễn ra như thế nào”.

Only C là tác giả của ca khúc Bống bống bang bang Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 10.2, Only C cho biết do anh không phải chủ tài khoản nên việc xử lý kênh là của bên công ty của đạo diễn Ngô Thanh Vân. “Hiện tại tôi không biết quy trình như thế nào nhưng có nghe nói bên công ty của chị Vân đang liên hệ để lấy lại kênh rồi”, tác giả Bống bống bang bang chia sẻ thêm.

Only C tên thật là Nguyễn Phúc Thạch, hoạt động với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh được biết đến bởi loạt ca khúc Anh không đòi quà, Yêu là tha thứ, Có lẽ anh chưa từng, Cảm giác đó sẽ ra sao… Dù là nhạc sĩ nổi tiếng song anh từng gặp trường hợp bị các nghệ sĩ trả lại bài hát, trong đó có học trò của mình. “Nhưng khi đó, tôi là người đầu tư cho Lou Hoàng nên tôi đã thuyết phục bạn ấy. Lou Hoàng là người dễ thương và tin tôi, cho đến khi tôi làm xong bài rồi, cậu ấy mới hiểu ý của tôi”, anh bật mí.

Thời gian qua, trên trang cá nhân, Only C đăng tải những clip chia sẻ quan điểm về nghề lẫn cuộc sống. Nam nhạc sĩ cũng tiết lộ bản thân khi nghĩ ra một ý tưởng khởi nghiệp nào đó, anh chọn thực hiện luôn và gặp không ít thất bại. Song nam nhạc sĩ quan niệm “thua keo này bày keo khác”. Anh bày tỏ thêm: “Nhưng mà thua ít thôi, đừng hy vọng làm nhanh, làm to, làm liền. Dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp nhưng phải có trách nhiệm với những gì mình làm”.