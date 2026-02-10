Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhạc sĩ nói gì khi ca khúc 600 triệu view bất ngờ 'biến mất' khỏi YouTube?

Thạch Anh
Thạch Anh
10/02/2026 19:19 GMT+7

Trước việc ca khúc 'Bống bống bang bang' sở hữu hơn 600 triệu lượt xem 'biến mất' khỏi YouTube, phía nhạc sĩ Only C đã có những chia sẻ gây chú ý.

Theo ghi nhận, MV Bống bống bang bang (phát hành năm 2016) do Only C sáng tác không còn tìm thấy trên nền tảng YouTube. Thông tin này được nhiều người quan tâm bởi trước đó, đây là ca khúc đình đám do nhóm nhạc 365 thể hiện đã thu hút hơn 600 triệu lượt xem.

- Ảnh 1.

Việc ca khúc Bống bống bang bang "biến mất" khỏi YouTube khiến khán giả hoang mang

Ảnh: Chụp màn hình

Được biết Bống bống bang bang là ca khúc nhạc phim của Tấm Cám: Chuyện chưa kể, ra mắt năm 2016. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Only C, do nhóm nhạc 365 thể hiện. Đây là MV đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam cán mốc 500 triệu lượt xem và sau đó là 600 triệu lượt xem, vượt xa nhiều sản phẩm đình đám khác trên thị trường. Các thành viên nhóm 365 từng tiết lộ MV này được thực hiện với kinh phí rất thấp, tận dụng trang phục có sẵn của đoàn phim.

Chia sẻ của nhạc sĩ Only C

Cùng thời điểm này, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Only C có những chia sẻ gây chú ý. Cụ thể, anh viết: “Khả năng kênh YouTube của công ty VAA, đơn vị sở hữu ca khúc Bống bống bang bang của nhóm 365 do tôi sáng tác và sản xuất, đã bị hack. MV hơn 600 triệu view bốc hơi không thấy đâu”. Cũng theo nam nhạc sĩ, khi phát hiện vụ việc, anh đã liên hệ với các thành viên của nhóm nhạc 365 để tìm hiểu nhưng “đến giờ vẫn chưa rõ sự việc diễn ra như thế nào”.

- Ảnh 2.

Only C là tác giả của ca khúc Bống bống bang bang

Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 10.2, Only C cho biết do anh không phải chủ tài khoản nên việc xử lý kênh là của bên công ty của đạo diễn Ngô Thanh Vân. “Hiện tại tôi không biết quy trình như thế nào nhưng có nghe nói bên công ty của chị Vân đang liên hệ để lấy lại kênh rồi”, tác giả Bống bống bang bang chia sẻ thêm.

Only C tên thật là Nguyễn Phúc Thạch, hoạt động với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh được biết đến bởi loạt ca khúc Anh không đòi quà, Yêu là tha thứ, Có lẽ anh chưa từng, Cảm giác đó sẽ ra sao… Dù là nhạc sĩ nổi tiếng song anh từng gặp trường hợp bị các nghệ sĩ trả lại bài hát, trong đó có học trò của mình. “Nhưng khi đó, tôi là người đầu tư cho Lou Hoàng nên tôi đã thuyết phục bạn ấy. Lou Hoàng là người dễ thương và tin tôi, cho đến khi tôi làm xong bài rồi, cậu ấy mới hiểu ý của tôi”, anh bật mí.

Thời gian qua, trên trang cá nhân, Only C đăng tải những clip chia sẻ quan điểm về nghề lẫn cuộc sống. Nam nhạc sĩ cũng tiết lộ bản thân khi nghĩ ra một ý tưởng khởi nghiệp nào đó, anh chọn thực hiện luôn và gặp không ít thất bại. Song nam nhạc sĩ quan niệm “thua keo này bày keo khác”. Anh bày tỏ thêm: “Nhưng mà thua ít thôi, đừng hy vọng làm nhanh, làm to, làm liền. Dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp nhưng phải có trách nhiệm với những gì mình làm”.

Tin liên quan

Nguyễn Phúc Thiện thoát mác 'em trai Only C', trở thành 'hit maker'

Nguyễn Phúc Thiện thoát mác 'em trai Only C', trở thành 'hit maker'

Sau thời gian theo đuổi con đường sáng tác, Nguyễn Phúc Thiện tự hào khi sở hữu 5 ca khúc đạt trên một trăm triệu lượt xem.

Khám phá thêm chủ đề

Only C Bống bống bang bang 600 triệu view nhạc sĩ Only C
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận