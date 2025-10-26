Nhạc Trịnh Công Sơn được chuyển ngữ cùng 'Hãy yêu jazz đi'

Quỳnh Phạm mong muốn lan tỏa tình yêu với jazz và nhạc Trịnh đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ Ảnh: BTC

Làm mới nhạc Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz

Hãy yêu jazz đi là dự án làm mới và lan tỏa các ca khúc của Trịnh Công Sơn thông qua hình thức phối khí theo phong cách jazz, fusion và acoustic, đồng thời chuyển ngữ sang tiếng Anh, Nhật và Hàn. Dự án hướng đến thế hệ khán giả trẻ yêu nghệ thuật có chiều sâu, đồng thời tạo cầu nối văn hóa âm nhạc giữa Việt Nam và quốc tế; được sự đồng hành và cố vấn tinh thần của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh.

Về lý do ủng hộ dự án, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, bà cảm nhận ở những nghệ sĩ của Hãy yêu jazz đi một tình yêu chân thành với nhạc Trịnh và khát khao được đối thoại bằng ngôn ngữ âm nhạc riêng của họ. "Quỳnh Phạm không phải là người đầu tiên làm mới nhạc Trịnh bằng phong cách jazz nhưng khi mạnh dạn chuyển ngữ các ca khúc Trịnh Công Sơn bằng tiếng Anh, có thể nói Quỳnh Phạm và dự án này đã gần như chạm tới", ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nhìn nhận.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (trái) chia sẻ về việc làm mới nhạc Trịnh Công Sơn Ảnh: BTC

Ca sĩ Quỳnh Phạm - nhà sáng lập Hanoi Blues Note, người đã gắn bó với dòng nhạc jazz tại Hà Nội suốt 25 năm qua - cho biết, ý tưởng ra đời dự án xuất phát từ mong muốn xây dựng một hành trình âm nhạc bài bản, kết nối, thay vì chỉ dừng ở những thử nghiệm riêng lẻ. "Hơn một thập kỷ qua, "làm mới nhạc Trịnh" đã trở thành dòng chảy ngầm đầy cảm hứng trong đời sống nhạc Việt, đặc biệt trong giới trẻ. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chỉ là những thử nghiệm đơn lẻ, hay nói cách khác là những nốt nhạc đẹp nhưng chưa thành một bản phối dài hơi. Chưa ai thật sự vẽ nên một hành trình âm nhạc chỉn chu, bài bản và đầy tính kết nối để đưa nhạc Trịnh đến gần hơn với thế hệ mới và ra thế giới", cô chia sẻ.

Dự án được hoạch định theo lộ trình từ tháng 10.2025 đến hết năm 2028, gồm 3 giai đoạn với nhiều hoạt động và sự kiện. Ở giai đoạn đầu là tìm kiếm giọng ca trẻ, tổ chức minishow, hòa nhạc trực tuyến, ra mắt các album mới theo tinh thần đối thoại giữa jazz và Trịnh. Song song, dự án sẽ xây dựng các "Trạm yêu jazz" tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP.HCM, nơi nghệ sĩ trẻ được hướng dẫn, truyền cảm hứng và biểu diễn trực tiếp. Giai đoạn 2 mở rộng hợp tác với nghệ sĩ quốc tế, phát hành nhạc số, tổ chức biểu diễn, hòa nhạc ở các thành phố lớn. Giai đoạn 3 của dự án dự định có các tác phẩm mới, chuỗi sự kiện giao lưu nhạc jazz Việt và quốc tế trong và ngoài nước, phát hành album tại thị trường nước ngoài.

Chuyển ngữ nhạc Trịnh không dễ

Quỳnh Phạm cho biết sau khi ra mắt dự án sẽ phát hành trên các nền tảng nhạc số EP gồm 5 bản song ngữ. Đĩa mở rộng (Duluxe gồm 8 ca khúc) sẽ được phát hành chính thức ở 3 định dạng digital, CD và Vinyl vào dịp 28.2, kỷ niệm sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. "Chúng tôi kỳ vọng với dự án Hãy yêu jazz đi, ê kíp sẽ truyền tải được thông điệp tôn vinh tình yêu cuộc sống, con người và lòng bao dung đặc trưng trong nhạc Trịnh theo phong cách trẻ trung, "cháy" và "vô tư" của nghệ sĩ trẻ. Đồng thời kiến tạo cơ hội thể hiện tài năng, sự tự do phóng khoáng trong âm nhạc cho nghệ sĩ trẻ, tạo ra những không gian âm nhạc thú vị cho khán giả, kết nối các tác phẩm sâu sắc của Trịnh Công Sơn với khán giả yêu âm nhạc thế giới nhờ phong cách jazz", nhà sáng lập Hanoi Blues Note bày tỏ.

Quỳnh Phạm cùng ê kíp Hanoi Blues Note dành nhiều tâm huyết để làm mới âm nhạc và chuyển ngữ ca khúc Trịnh Công Sơn

Ảnh: BTC

Chia sẻ về quá trình thực hiện, nhạc sĩ Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc của dự án, cho rằng sự kết hợp giữa jazz và nhạc Trịnh là một thử thách thú vị. "Jazz là âm nhạc của ngẫu hứng ở nhiều góc độ khác nhau, từ cấu trúc tác phẩm, nhịp điệu, hòa thanh, hay solo trên giai điệu. Còn âm nhạc của Trịnh Công Sơn là ý nghĩa và cái đẹp của ca từ, giai điệu gần gũi, giản dị. Làm sao để kết hợp mà vẫn giữ được cái hồn, sự gần gũi với người nghe, đó là điều chúng tôi cân nhắc trong từng hòa thanh, nhịp điệu và cách xử lý tác phẩm của ca sĩ", anh nói.

Anh Nguyễn Nhật Tuấn (Trường ĐH Hà Nội), cố vấn ngôn ngữ của dự án, cho biết không chỉ "dịch lời" ca khúc mà gần như phải viết lại cảm xúc trong một ngôn ngữ khác. "Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm, giàu thanh điệu, chỉ cần một dấu nhỏ cũng làm đổi sắc cảm xúc. Còn tiếng Anh lại có nhịp điệu trọng âm, có chỗ nhấn, chỗ buông hoàn toàn khác. Vì vậy, xử lý một ca khúc Trịnh bằng tiếng Anh là hành trình song song giữa nghĩa và nhạc, giữ nghĩa thì dễ làm gãy nhạc, còn giữ nhạc thì dễ mất hồn Trịnh. Tôi luôn tìm hiểu kỹ để tìm một nhịp cảm xúc tương đương, chứ không phải một bản dịch từng câu từng chữ", anh Tuấn chia sẻ.



