Văn hóa Xem - Nghe

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nghệ sĩ opera Việt hội ngộ trong Musical Night

18/05/2026 15:21 GMT+7

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, 'Musical Night' quy tụ nhiều giọng ca opera và nhạc kịch nổi bật của Việt Nam, tái hiện tinh thần của 3 kiệt tác sân khấu thế giới tại Nhà hát Hồ Gươm.

Chương trình sẽ diễn ra trong 2 đêm 23 - 24.5.2026 với sự đồng hành của ROX Group và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Những huyền thoại nhạc kịch bước ra khỏi sân khấu kinh điển

Lấy cảm hứng từ 3 tượng đài của sân khấu nhạc kịch thế giới gồm: The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát); Notre - Dame de Paris (Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris); và Les Misérables (Những người khốn khổ), Musical Night được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt với cấu trúc 3 chương: Tâm hồn - Bản năng - Lý tưởng. Những xung đột của tình yêu, khát vọng, niềm tin và sự cứu rỗi được kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, chuyển động hình thể và nghệ thuật sân khấu đa giác quan.

Điểm đặc biệt của Musical Night nằm ở cách âm nhạc trở thành "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Dàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp dẫn dắt cảm xúc khán giả qua những lớp chuyển động tinh tế: từ ma mị, lãng mạn đến hùng tráng và bùng nổ. Trong khi đó, dàn hợp xướng cùng các nghệ sĩ múa sử dụng chuyển động hình thể để tái hiện bối cảnh xã hội và khắc họa chiều sâu nội tâm nhân vật, tạo nên cảm giác sân khấu như đang "thở" cùng người xem.

Khán giả sẽ được bước vào không gian huyền bí của nhà hát opera cổ kính ở Paris trong Bóng ma trong nhà hát, nơi những giai điệu vừa lãng mạn vừa ám ảnh kể về tình yêu đơn phương của một thiên tài sống trong bóng tối. Từ đó, cảm xúc tiếp tục được đẩy sang những đối cực thiện - ác, khát vọng và định kiến trong Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris, trước khi mở ra tinh thần nhân văn của Những người khốn khổ qua các giai điệu kinh điển như Think of Me, Belle, I Dreamed a Dream hay One Day More.

Đứng sau đêm diễn là ê-kíp nghệ thuật quy tụ nhiều tên tuổi giàu kinh nghiệm trong dòng nhạc hàn lâm và sân khấu nhạc kịch. Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, người được giới chuyên môn ví như "sứ giả" kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới qua nhiều dự án giao hưởng và nghệ thuật đương đại, Musical Night hứa hẹn mang đến một trải nghiệm sân khấu giàu chiều sâu cảm xúc.

Cùng góp mặt trong chương trình là NSƯT Huy Đức, Đào Tố Loan, Bùi Trang, Trường Linh, Thanh Bình, Khắc Hòa, Lan Nhung, Anh Vũ… Đây đều là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, thường xuyên biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật lớn trong nước và quốc tế, từng xuất hiện tại nhiều sự kiện văn hóa - ngoại giao quan trọng. Không chỉ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, họ còn mang đến khả năng nhập vai và diễn xuất sân khấu giàu cảm xúc.

Cùng với hệ thống visual art, công nghệ 3D mapping, thiết kế phục trang, đạo cụ và ánh sáng được đầu tư công phu, "Musical Night" được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm sân khấu hiện đại theo tinh thần của những kinh đô nhạc kịch nổi tiếng thế giới như Broadway (New York, Mỹ) hay West End (London, Anh) ngay giữa lòng Hà Nội.

ROX Group góp sức kiến tạo đời sống nghệ thuật đô thị

Musical Night nối dài hành trình đồng hành cùng nghệ thuật hàn lâm mà ROX Group theo đuổi. Trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng đô thị ngày càng mở rộng, ROX Group chọn cách đồng hành dài hạn cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, Nhà hát Hồ Gươm để cùng góp sức mang tới những trải nghiệm văn hóa mới cho cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, ROX Group đã góp phần đưa nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế đến với khán giả Thủ đô như hòa nhạc Happy New Year, Melody of Triumph hay các đêm diễn của Nhà hát Russian State Ballet với hai kiệt tác Romeo and Juliet và The Nutcracker...

Suốt 3 thập kỷ phát triển, ROX Group đã khẳng định vị thế tiên phong trong vai trò Tập đoàn đầu tư đa ngành, dẫn dắt xu hướng phát triển đô thị & khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính. Không chỉ dừng ở việc kiến tạo những giá trị hữu hình, Tập đoàn còn mong muốn lan tỏa những giá trị tinh thần, để nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc, nâng tầm phong cách sống.

Trên hành trình Kiến tạo - Vươn xa, ROX Group không ngừng nỗ lực đưa công chúng chạm tới vẻ đẹp của nghệ thuật hàn lâm như một cách lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng, để mỗi cá nhân có thể tận hưởng một cuộc sống đẹp và chất trong từng khoảnh khắc.

Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những chương trình như Musical Night sẽ là khoảng lặng để công chúng chạm tới vẻ đẹp của âm nhạc kinh điển, tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc. Đó cũng là lúc nghệ thuật trở thành một phần của phong cách sống mới: tinh tế, sâu sắc và giàu cảm hứng.

