Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy 2 đêm hòa nhạc Giáng sinh

Đã thành thông lệ, HBSO luôn dàn dựng một chương trình đặc biệt cho mùa lễ hội. Nhiều năm qua, hòa nhạc Giáng sinh cũng trở thành chương trình được mong đợi của khán giả yêu âm nhạc tại TP.HCM. Chương trình năm nay mang đến những giai điệu Giáng sinh đáng nhớ được chọn lọc theo những phong cách, thời đại và quốc gia khác nhau, được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh (ảnh).



HBSO

Giáng sinh dường như đã trở thành một sinh hoạt văn hóa độc lập với tôn giáo, điều này có thể thấy được trong nhiều bài hát đại chúng gắn liền với ngày lễ hội này (khán giả sẽ nhận ra ngay những bản hit như Rudolph the Red Nosed Reindeer và Jingle Bells); tính toàn cầu của lễ hội Giáng sinh cũng được thể hiện qua bài hát Pietà, Signore! của Alessandro Stradella. Đặc biệt, phim ảnh cũng là một phần không thể thiếu của Giáng sinh với những phần trích đoạn đặc sắc từ nhạc nền của Merry Christmas, Mr.Lawrence và Christmas at the Movies.

Để làm mới những tác phẩm trên, HBSO đã tập hợp các nghệ sĩ biểu diễn nổi bật của VN: Phạm Trang - Phó trưởng đoàn nhạc kịch kiêm nghệ sĩ soloist của HBSO, Duyên Nguyệt (tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc, từng biểu diễn nhiều nơi trên thế giới), Đào Mác (tốt nghiệp xuất sắc Học viện Âm nhạc quốc gia VN về thanh nhạc cổ điển), Phan Hồng Dịu (tốt nghiệp thạc sĩ biểu diễn thanh nhạc), Võ Nguyễn Thành Tâm (đoạt nhiều giải thưởng của VN) cùng đoàn nhạc kịch, dàn nhạc giao hưởng HBSO.