Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Nhạc viện TP.HCM ảnh: T.Tr

Sáng 18.11, Nhạc viện TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026). Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, ghi nhận hành trình 70 năm tận tụy cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển âm nhạc Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo, PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Nhạc viện TP.HCM, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Nhạc viện TP.HCM tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn; coi trọng bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống dân tộc; chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa thông qua âm nhạc và đẩy mạnh đổi mới quản trị và chuyển đổi số.

"Tôi mong muốn các thầy giáo, cô giáo, nghệ sĩ, giảng viên và cán bộ nhà trường tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, truyền cảm hứng và tình yêu nghệ thuật cho các thế hệ học trò. Các em học sinh, sinh viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo, trân trọng âm nhạc dân tộc, chủ động tiếp cận tinh hoa nghệ thuật thế giới để khẳng định tài năng, bản lĩnh của nghệ sĩ Việt Nam", Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ.

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để Nhạc viện TP.HCM phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

UBND TP.HCM cũng quyết định trao cờ truyền thống 70 năm cho Nhạc viện TP.HCM và bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao tặng bằng khen cho Nhạc viện TP.HCM cùng các tập thể và cá nhân.

Nhạc viện TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc có trình độ ĐH, sau ĐH và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học, sáng tác, biểu diễn âm nhạc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần phát triển nền âm nhạc Việt Nam. Có tiền thân là Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956, trường đổi qua nhiều tên trước khi là Nhạc viện TP.HCM từ năm 1981.