Nhạc Việt 2023: Đừng lo xu hướng là gì, mà bạn muốn làm gì !

Đề cập xu hướng nghe nhạc năm nay, Thanh Niên xin được chia sẻ những quan điểm của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh (ảnh), một trong những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu VN, dành cho độc giả, nhất là người quan tâm đến lĩnh vực này.

Đừng mắc kẹt vào lớp áo sặc sỡ top trending

“Nhìn vào giao diện iTunes hay Spotify, bạn thấy gì? Những top trending như chiếc áo màu sặc sỡ thu hút bạn phải ghé vào khám phá. Sau khi nghe lướt qua một lượt, ngắm nhìn trang phục, bạn bắt đầu đi sâu vào lớp bên trong những nền tảng nghe nhạc số.

Như thứ tự của một cấu trúc địa chất, lớp cát và đất mềm trên cùng là những cái nhãn bắt mắt: nhạc mới, top bài hát của năm, top 100 ca khúc hằng ngày nhất định phải nghe… Đi sâu xuống hơn, bắt đầu xuất hiện những cấu trúc cứng và chắc hơn, khám phá theo danh mục. Tại đây, bạn sẽ bắt đầu nhận ra khung sườn nền tảng của các thể loại âm nhạc trên thế giới: thập niên 2000, thập niên 60, 70, 80, 90… Rồi acoustic, nhạc phúc âm, classic rock, jazz, nhạc cổ điển… Và bạn sẽ nhận ra lớp trầm tích cuối cùng để làm nên cái lâu đài của một nền tảng nghe nhạc số. Đó chính là cái giá trị cốt lõi không thể thiếu của kho tàng âm nhạc thế giới, bộ ba classic-pop-jazz”, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhìn nhận.

Theo ông, trong “lớp trầm tích” ấy, có người sống cách đây hàng mấy trăm năm, có người vẫn đang cống hiến; và những tên tuổi đã hóa thành lớp trầm tích ấy nằm ẩn sâu bên trong những nền tảng nghe nhạc số, ở ngay thời đại tưởng chừng mọi thứ đều phải cứ trending: Mozart, Chopin, Beethoven, Bach, Rachmaninoff, Prokofiev…; Chick Corea, Bob James…; Michael Jackson, The Beatles, Bee Gees… Bên cạnh đó, là những “trầm tích” của châu Á như: Tan Dun, Joe Hisaishi, Yo-Yo Ma… “Những nền tảng nhạc số không thể tồn tại chỉ với những chiếc áo trending sặc sỡ, mà chính bằng những lớp “băng vĩnh cửu” nằm sâu bên trong bộ khung những thể loại, những đúc kết qua thời gian của kho tàng âm nhạc nhân loại”, ông nói.

Những nền tảng nghe nhạc số đã mang cả kho tàng âm nhạc của thế giới về nhà mỗi người. Điều quan trọng là cách nghe nhạc của bạn như thế nào. Nếu không biết cách, ta sẽ như một người vừa đến một nhà hàng trăm món ngon vật lạ, nhưng chỉ ăn một món đã ra về. Bí quyết, theo nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, thật đơn giản: đừng mắc kẹt vào lớp áo sặc sỡ top trending, mà hãy đi sâu vào lớp trầm tích danh mục các thể loại âm nhạc, ở đó có thể nghe hầu hết những tuyệt phẩm âm nhạc thế giới, từ cổ điển tới đương đại, từ jazz đến pop, từ world music đến new age… của hầu hết những bậc thầy.

Làm những gì mình cảm thấy là sở trường

Từ trải nghiệm của mình, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh gợi ý: “Nếu một buổi sớm trong lành mà bạn vừa thức dậy, một chú chim hót đâu đó bên hiên nhà, hãy search ngay Chopin để nghe Nocturnes. Còn như đang trên đường chiều kẹt xe, những bản smooth jazz của Bob James hay Lee Ritenour sẽ giữ tâm trạng, cảm xúc bạn cân bằng. Cũng có khi lòng ta cảm thấy nỗi buồn vô cùng đẹp khi nghe khúc Adagio cung G thứ của Albinoni trong buổi chiều nắng phai. Đặc biệt, trong những dịp lễ hội như thế này, nghe lại Abba cảm thấy cuộc đời đáng yêu làm sao! Nhưng có những khi trong ta cần cái khát khao cháy bỏng, We are the champions của Queen chắc chắn sẽ khiến con tim bạn dâng trào”.





Vẫn chuộng âm nhạc chữa lành Đất nước ta vừa trải qua một giai đoạn khó khăn bởi đại dịch, mọi người đều có phần mệt mỏi, cả về cơ thể lẫn tâm hồn; và chính nhạc rap, indie hay những tác phẩm giúp chữa lành tâm hồn đã giúp vực dậy tinh thần của khán giả thời gian qua. Đến nay, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác đã có những tín hiệu tích cực, song chưa thể nói là rực rỡ được. Vì vậy, tôi tin rằng, xu hướng âm nhạc của năm 2023 vẫn sẽ là rap/indie và “âm nhạc chữa lành” - giúp vực dậy được tâm hồn của người nghe. Và khi đời sống dần ổn định trở lại, tôi nghĩ mô hình biểu diễn trực tiếp sẽ tiếp tục được chú trọng, bởi sau khi trải qua thời gian giãn cách quá lâu, người yêu nhạc đã rất mong chờ được nhìn thấy nghệ sĩ mình yêu thích một cách trực tiếp, gần gũi và thân mật hơn bao giờ hết. Ca - nhạc sĩ Cao Bá Hưng Vẫn chuộng âm nhạc chữa lành

Chính vì thế, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho rằng nghe nhạc hay làm nhạc, nếu chỉ mắc kẹt vào một thể loại thì chính mình là người thiệt thòi. Vì kho tàng âm nhạc của nhân loại thì vẫn còn đó qua thời gian, mà đời người thì hữu hạn.

Vậy nên, như ông nói: “Hãy mở cửa tâm hồn để đón nhận những thanh âm muôn màu của những bậc thầy khắp thế giới. Điều đó có lợi cho tâm hồn của chính ta, nhất là những người đang làm nhạc. Bạn có thể làm bất cứ thể loại gì: rap, hiphop, pop, jazz, classic hay crossover (giao thoa), thu analog hay digital, live band hay sequencer (phần mềm ứng dụng), không thành vấn đề. Tất cả chỉ là phương tiện. Điều quan trọng là phải hay! Hay không phải chỉ là bạn vừa có cuộc tình mới, nhà lầu xe hơi mới, mà còn là sự đồng cảm và chia sẻ với mọi người, cao hơn là với nhân loại. Hay không phải chỉ là máy móc mới, âm thanh đỉnh, mà còn một điều gì đó ẩn bên trong những âm thanh ấy. Một điều gì đó rất khó mô tả, giống như John Lennon muốn nói trong Imagine vậy”.

Sẽ là năm sôi động, thăng hoa Dựa trên bức tranh tổng thể của năm 2022, sẽ thấy sự lên ngôi của những vocalist (ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, có chất giọng ấn tượng và ám ảnh người nghe). Cách đây 10 năm, nhạc Việt chứng kiến sự lên ngôi của loạt vocalist thông qua Vietnam Idol hay The Voice; hầu như ca sĩ nổi tiếng sau này đều bước ra từ những cuộc thi nào đó. Tương tự năm nay, sau sự lên ngôi của những vocalist, những cuộc thi có tính chất như vậy sẽ quay trở lại. Sự phát triển của công nghệ streaming trên các nền tảng đang ngày càng gia tăng, chủ yếu tập trung vào nghệ sĩ trẻ (Mono, Grey D, Wren Evans...) và thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục tạo chỗ đứng cho mình. Các nghệ sĩ được thời tiếp tục ra album, EP - những sản phẩm âm nhạc chất lượng sẽ bùng nổ trong năm 2023. Với những dự đoán đó, tôi kỳ vọng 2023 sẽ là năm thăng hoa và sôi động của nhạc Việt, mang đến sự cạnh tranh rất cao cho các nghệ sĩ. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền

Và theo nhà sản xuất “mát tay” này, người làm nhạc hay nghe nhạc không cần phải lo lắng, mà “cứ làm - chọn những gì mình thích, mình cảm thấy đó là sở trường, là con người thật của mình, cho dù một ngày nào đó những cái mình làm có bốc hơi hay lắng xuống thành trầm tích, điều đó không còn quan trọng. Vì sáng tạo là con đường đi xuyên thời gian!”.

“Những điều John Lennon tưởng tượng cách đây 52 năm: Hãy tưởng tượng không có thiên đường/Không có địa ngục nào bên dưới chúng ta/Trên đầu chúng ta chỉ có bầu trời/Hãy tưởng tượng tất cả mọi người/Sống cho ngày hôm nay/Hãy tưởng tượng không còn ranh giới quốc gia nào/Không còn giết chóc và cái chết/Không có tôn giáo này tôn giáo kia/Tất cả sống trong hòa bình/ Tất cả chúng ta là một… (Imagine), nay vẫn chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn có một chồi non hy vọng vừa mới nhú ra. Và chúng ta lại vẫn tiếp tục cùng nhau mơ giấc mơ của John Lennon”, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh chia sẻ.