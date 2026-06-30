Nhận bằng Mỹ qua chương trình Troy ở DTU, tăng lợi thế cạnh tranh cùng gen Z

Lấy Bằng quốc tế: Không nhất thiết phải ra nước ngoài

Với chi phí lên đến hàng tỷ đồng, áp lực thích nghi cùng những biến động toàn cầu, nhiều gia đình hiện nay bắt đầu cân nhắc lại bài toán đầu tư giáo dục đại học cho con cái. Thay vì phải chi trả khoản lớn cho 4 năm học ở nước ngoài, hình thức Du học Tại chỗ đã và đang đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí mà phụ huynh và học sinh đưa ra, khi vẫn mang đến cơ hội sở hữu bằng cấp quốc tế và vẫn được học tập trong một môi trường học tập đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam với lợi thế nghề nghiệp ngay trên đất Việt khi ra trường trong thời kỳ hội nhập.

Khác với nhiều chương trình liên kết ngắn hạn, sinh viên theo học tại Chương trình Troy qua liên kết của ĐH Troy (Mỹ) và ĐH Duy Tân tại Đà Nẵng được đào tạo theo chương trình chính quy đạt chuẩn của Mỹ, học hoàn toàn bằng tiếng Anh và nhận bằng Cử nhân Đại học do ĐH Troy (Mỹ) trực tiếp cấp, cho các ngành học:

Quản trị kinh doanh TROY

Khoa học máy tính TROY

Quản trị du lịch & khách sạn TROY

GS-TS Jack Hawkins, Jr. - Hiệu trưởng ĐH Troy (Mỹ) trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo học chương trình Troy ở Duy Tân tháng 10.2025



Chương trình ĐH Troy tại Đà Nẵng ở DTU mang lại 3 lợi thế rõ rệt cho sinh viên:

Chuẩn đầu ra quốc tế: Tiếp cận giáo trình, phương pháp học tập và hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn Mỹ;

Tiếp cận giáo trình, phương pháp học tập và hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn Mỹ; Tối ưu chi phí: Tổng chi phí tiết kiệm đáng kể so với du học nước ngoài toàn phần;

Tổng chi phí tiết kiệm đáng kể so với du học nước ngoài toàn phần; Linh hoạt lộ trình: Có thể học toàn phần tại Việt Nam hoặc có thể chuyển tiếp sang Mỹ, nếu có nhu cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh các nhà tuyển dụng ngày càng coi trọng năng lực toàn cầu, việc sở hữu bằng cấp quốc tế ngay từ trong nước giúp sinh viên gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động.

"Trước đây mình luôn nghĩ muốn trải nghiệm môi trường quốc tế thì phải đi du học nước ngoài. Nhưng khi theo học Chương trình Troy tại Đà Nẵng, mình được học hoàn toàn bằng tiếng Anh, thường xuyên làm việc nhóm, thuyết trình và học theo các phương pháp như sinh viên ở Mỹ. Ngoài ra, mình còn có nhiều cơ hội giao lưu với sinh viên quốc tế và tham gia chương trình học tập 2 tuần tại Singapore. Đó là những trải nghiệm mà trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ có được khi học đại học ngay tại Việt Nam", Đoàn Lê Anh Thư, sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh TROY, chia sẻ.

Cơ hội chuyển tiếp: "Mở cửa" trải nghiệm nước Mỹ khi sẵn sàng

Một trong những điểm nổi bật của chương trình Troy tại DTU là lộ trình chuyển tiếp sang Mỹ. Sinh viên có thể học 2 - 3 năm đầu tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang Mỹ để hoàn thành 1 - 2 năm cuối nếu GPA tích lũy đạt đủ từ 2.5/4.0 trở lên. Đối với nhiều phụ huynh, đây là phương án "an toàn mà không đánh mất cơ hội trải nghiệm quốc tế".

Tôn Thất Nguyên Hồng (ở giữa) - sinh viên ngành Khoa học Máy tính TROY chuyển tiếp thành công sang Mỹ sau năm 3 chụp ảnh cùng TS Jack Hawkins, Jr. - Hiệu trưởng ĐH Troy (Mỹ) (ngoài cùng bên trái)



Lộ trình này giúp giải quyết nhiều vấn đề cố hữu đối với du học nước ngoài:

Giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu,

Tăng thời gian chuẩn bị tiếng Anh, kỹ năng và tâm lý,

Giúp sinh viên thích nghi tốt hơn khi sang môi trường quốc tế.

"Chính nhờ lộ trình chuyển tiếp linh hoạt này đã giúp gia đình mình tiết kiệm nhiều chi phí, còn mình có thêm thời gian nâng cao năng lực tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng học tập quốc tế và chuẩn bị tốt nhất trước khi sang Mỹ để học tập, mở rộng vốn tri thức cho hành trình phía trước", Tôn Thất Nguyên Hồng, sinh viên ngành Khoa học Máy tính TROY sau khi chuyển tiếp sang Mỹ thành công, đã chia sẻ.

"Gói" học bổng 13 tỉ đồng: Mở rộng cơ hội cho học sinh Việt

Chương trình của ĐH Troy tại Đà Nẵng đã triển khai "gói" học bổng lên đến 13 tỉ đồng dành cho các thí sinh ngay trong mùa tuyển sinh 2026 này.

Các suất học bổng từ 30%, 50% đến 100% được xét dựa trên:

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026,

Năng lực tiếng Anh (Chứng chỉ IELTS).

Đây được xem là một trong những nỗ lực của ĐH Troy giúp giảm gánh nặng tài chính, đồng thời tạo điều kiện để nhiều học sinh miền Trung có năng lực được tiếp cận môi trường giáo dục đại học quốc tế. Đặc biệt hơn, khi học bổng của chương trình ĐH Troy tại Đà Nẵng được áp dụng cho toàn khóa 4 năm học nếu sinh viên đạt đủ các điều kiện duy trì. Thực tế cho thấy, tính đến thời điểm này, nhiều sinh viên Duy Tân trong chương trình Troy đã tiết kiệm được một khoản đáng kể từ những học bổng này.

TS Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân và GS-TS Lim Sang Taek (Hàn Quốc) - Phó giám đốc DTU trao tặng các suất Học bổng Toàn phần cho các sinh viên theo học chương trình Troy đầu năm học

"Mình nhận được Học bổng Toàn phần (100% học phí) ngay từ khi vào trường nhờ điểm thi Tốt nghiệp THPT cao nên áp lực tài chính giảm đi khá nhiều. Nhờ vậy, mình có thể tập trung hơn vào việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển nhiều kỹ năng, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho sự nghiệp sau này", Đỗ Minh Châu - Sinh viên năm 2, chuyên ngành Quản trị du lịch & khách sạn TROY - cho biết.

Gen Z được đánh giá là thế hệ năng động, thực tế và có xu hướng ra quyết định dựa trên những giá trị dài hạn. Việc lựa chọn một chương trình đào tạo vừa đảm bảo chất lượng quốc tế vừa tối ưu hóa chi phí là ưu tiên hàng đầu. Với những lợi thế về chương trình đào tạo, học bổng và lộ trình linh hoạt, Chương trình ĐH Troy tại Đà Nẵng đang trở thành một trong những lựa chọn vô cùng phù hợp cho các bạn học sinh đang có mong muốn sở hữu bằng cấp Mỹ ngay tại Việt Nam.

Sinh viên chương trình Troy được học tập và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích trong suốt khóa học

Tìm hiểu thông tin và đăng ký tư vấn

Phụ huynh và học sinh quan tâm đến chương trình đào tạo chuẩn Mỹ, lộ trình chuyển tiếp quốc tế và các chính sách học bổng tại ĐH Troy Đà Nẵng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết qua các kênh chính thức của nhà trường:

• Website: https://troy.edu.vn/

• Fanpage: https://www.facebook.com/troyuniversity.dn

• Hotline/Zalo tư vấn tuyển sinh: 0888 414141

• Văn phòng Tuyển sinh: 254 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

• Địa chỉ trường: 03 Quang Trung, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hiện chương trình ĐH Troy tại Đà Nẵng đang tiếp nhận Hồ sơ xét Học bổng và đăng ký tư vấn cho kỳ tuyển sinh năm 2026. Việc tìm hiểu sớm sẽ giúp các bạn học sinh có nhiều cơ hội tiếp cận các suất học bổng giá trị cũng như xây dựng lộ trình học tập quốc tế phù hợp ngay từ đầu.