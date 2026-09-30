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    Live Nhận biết sớm, điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    Sưng, đau, nặng chân, nổi tĩnh mạch ngoằn ngoèo có thể là dấu hiệu suy giãn tĩnh mạch. Bệnh dễ tiến triển âm thầm nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách.

    20 giờ thứ tư, ngày 30.9.2026, các chuyên gia Trung tâm Tim mạch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ phân tích dấu hiệu cảnh báo suy giãn tĩnh mạch, nguyên nhân và yếu tố nguy cơ, cũng như cập nhật các phương pháp chẩn đoán, điều trị phù hợp với từng trường hợp:

    • BS.CKII Nguyễn Thu Trang, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu, Trung tâm Tim mạch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
    • BS.CKII Nguyễn Anh Quân, Trung tâm Tim mạch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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