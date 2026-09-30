20 giờ thứ tư, ngày 30.9.2026, các chuyên gia Trung tâm Tim mạch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ phân tích dấu hiệu cảnh báo suy giãn tĩnh mạch, nguyên nhân và yếu tố nguy cơ, cũng như cập nhật các phương pháp chẩn đoán, điều trị phù hợp với từng trường hợp:

BS.CKII Nguyễn Thu Trang, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu, Trung tâm Tim mạch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII Nguyễn Anh Quân, Trung tâm Tim mạch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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