Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Nhận biết và xử trí sớm đột quỵ để không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’

Huỳnh Na
Huỳnh Na
17/12/2025 08:00 GMT+7

Đột quỵ là bệnh lý nguy hiểm, có thể xảy ra đột ngột với bất kỳ ai và hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Vào thời điểm cuối năm khi thời tiết chuyển lạnh, số ca đột quỵ có xu hướng gia tăng.

Nhiều người bệnh bỏ lỡ "thời gian vàng" do không nhận diện sớm dấu hiệu đột quỵ. Ngay cả khi qua cơn nguy kịch, bệnh vẫn có thể để lại di chứng nặng nề. Với đột quỵ, mỗi phút đều quyết định sự sống, đòi hỏi phát hiện sớm, xử trí đúng và cấp cứu kịp thời để giảm tối đa hậu quả.

20 giờ thứ Tư ngày 17.12.2025, các chuyên gia Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Nhận diện dấu hiệu & cấp cứu đột quỵ kịp thời: Phản ứng nhanh - Xử trí chính xác":

  • TTƯT-PGS-TS-BS Nguyễn Văn Liệu - Trưởng khoa Thần kinh Đột quỵ
  • TTƯT-TS-BS Lê Thị Diễm Tuyết - Trưởng khoa Cấp cứu
  • BS CKII Chu Bá Chung - Bác sĩ khoa Thần kinh Đột quỵ

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024.38723872 - 0247.1066858 (HN)/ 0287.1026789 - 0931.806858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh Hà Nội VNVC Đột quỵ TamAnh Hospital
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận