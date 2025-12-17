Nhiều người bệnh bỏ lỡ "thời gian vàng" do không nhận diện sớm dấu hiệu đột quỵ. Ngay cả khi qua cơn nguy kịch, bệnh vẫn có thể để lại di chứng nặng nề. Với đột quỵ, mỗi phút đều quyết định sự sống, đòi hỏi phát hiện sớm, xử trí đúng và cấp cứu kịp thời để giảm tối đa hậu quả.

20 giờ thứ Tư ngày 17.12.2025, các chuyên gia Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tư vấn về chủ đề "Nhận diện dấu hiệu & cấp cứu đột quỵ kịp thời: Phản ứng nhanh - Xử trí chính xác":

TTƯT-PGS-TS-BS Nguyễn Văn Liệu - Trưởng khoa Thần kinh Đột quỵ

TTƯT-TS-BS Lê Thị Diễm Tuyết - Trưởng khoa Cấp cứu

BS CKII Chu Bá Chung - Bác sĩ khoa Thần kinh Đột quỵ

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

