Nhân cách lớn từ những nghĩa cử nhỏ

Con người của hành động

"Cháu chào ông ạ", chắc hẳn ít người nghĩ rằng đây là một lời chào của nhiều học sinh cấp tiểu học khi các em gặp thầy Lê Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Hố Nai, tỉnh Đồng Nai). Là người đứng đầu một ngôi trường tư thục có quy mô và bề dày truyền thống gần 20 năm, nhưng thầy luôn như vậy: hiền từ, khoan thai, thân thiện, nhẹ nhàng như một người ông trong gia đình. Có lẽ, cũng vì thế mà tâm niệm trong suốt bao năm tháng làm nghề của thầy là luôn hướng đến việc xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc và nhân văn.

Thầy Lê Xuân Bình tặng hoa và chúc mừng giáo viên ẢNH: THANH HẬU

Không ồn ào, khoa trương nhưng mỗi việc làm của thầy đều chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc. Đi dạo bên hành lang lớp học, thầy không ngại cúi nhặt những mảnh giấy rác rơi vãi. Mỗi khi trời chuyển mưa, ánh mắt thầy lại dõi ra sân chơi để quan sát, nhắc nhở những học sinh còn mải mê nô đùa. Đi thăm từng phòng học, thầy tỉ mỉ cài từng cái chốt cửa, kéo từng tấm rèm để che nắng cho học trò…

Với đội ngũ giáo viên, những chỉ đạo, định hướng của thầy không nặng tính áp đặt. Thầy là con người của hành động, của những việc làm nhỏ nhưng đem lại ý nghĩa lớn. Trong những buổi họp hội đồng, điều thầy luôn ưu tiên nhắc nhở các thầy cô là phải luôn chú ý tới việc đảm bảo an toàn học đường nhằm tạo ra một môi trường lý tưởng để học sinh học tập kiến thức, kỹ năng, trau dồi nhân cách.

Hơn 70 tuổi đời, hơn 50 tuổi nghề, thầy đã xây dựng sự nghiệp của mình, từ những ngày còn là một giáo viên trẻ của Trường chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai đến khi trở thành người đứng đầu một trong những ngôi trường tư thục lớn nhất của tỉnh nhà. Và những viên đá lát trên con đường ấy là những việc làm dù nhỏ nhất nhưng chứa đầy tâm huyết, tấm lòng của một nhân cách lớn.

Một sự nghiệp tận tụy

Cách đây gần trọn 20 năm, vào những ngày hè năm 2006, trên một mảnh đất khô cằn, bạc màu, phủ đầy cỏ dại thuộc địa phận xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai cũ), có một người thầy đã dũng cảm gieo xuống những hạt giống đầu tiên của ngôi trường mang tên nhà khoa học - người anh hùng Trần Đại Nghĩa. Nhớ lại những ngày đầu ấy, thầy Lê Xuân Bình chia sẻ: "Tôi chọn cái tên ấy để đặt cho mảnh đất trồng người của mình vì đây là danh xưng mà Bác Hồ đã đặt cho cho nhà khoa học Phạm Quang Lễ. Học gương Bác, tôi mong ước các thế hệ học sinh sẽ được chăm sóc, vun trồng bằng lễ nghĩa, bằng đạo đức trước khi nghĩ đến việc trau dồi kỹ năng, kiến thức".

Lãnh đạo P.Hố Nai tặng giấy khen và chúc mừng học sinh Nguyễn Thị Thủy Tiên, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 của tỉnh Đồng Nai ẢNH: THANH HẬU

Tâm niệm đơn sơ ấy, quả thật, đã trở thành kim chỉ nam soi lối cho mọi tư tưởng, chiến lược, hành động của nhà trường trong suốt lịch sử tồn tại. Đóng trên một địa bàn với phần đông dân số là các hộ di dân từ nhiều vùng miền, cuộc sống còn bấp bênh, chưa ổn định, nên điều dễ hiểu là những lứa học sinh đầu tiên vẫn còn nhiều em chưa ngoan, học chưa giỏi. Tuy vậy, thầy Lê Xuân Bình cùng tập thể sư phạm còn non trẻ vẫn nhẹ nhàng, tỉ mẩn nâng niu, chăm chút cho từng chồi non đang lớn dần. Tinh thần trách nhiệm với xã hội, với phụ huynh và học sinh, thật sự đã giúp thầy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để luôn bền tâm vững chí vun xới mảnh đất hoang hóa năm xưa thành một vườn ươm xanh tốt.

Gần 20 năm, non nửa đời giáo, nhưng chặng đường ấy đã trở thành minh chứng hùng hồn cho tấm lòng và sự tận tụy của thầy. Giờ đây, thi thoảng, giáo viên chúng tôi vẫn bắt gặp hình ảnh thầy ngồi trên ghế đá sân trường nhìn ngắm thành quả cả đời lao nhọc của mình bằng ánh mắt trầm ngâm, tư lự. Ánh mắt ấy không chỉ chứa đựng cảm giác tự hào nhưng còn là chỉ dấu cho thấy ngọn lửa nghề chưa hề tắt trong tâm hồn của người thầy cao tuổi.

Khen thưởng cho Nguyễn Đức An, học sinh lớp 9, năm học 2023-2024, đỗ thủ khoa chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai ẢNH: THANH HẬU

Thầy từng chia sẻ: "Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp một đời và nhiều đời. Sự nghiệp ấy sẽ không bao giờ dừng lại". Trăn trở của thầy là làm sao xây dựng được một cơ sở giáo dục đạt chuẩn an toàn - hạnh phúc - chất lượng, làm sao để đội ngũ giáo viên có thể yên tâm sống với tiền lương đi dạy, làm sao học sinh nhà trường được trang bị đầy đủ phẩm chất để tiến vào kỉ nguyên vươn mình của đất nước… Chặng đường ấy, thầy vẫn tiếp tục miệt mài để Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa trở thành nơi nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng vươn xa.

Nơi nuôi dưỡng đam mê học tập Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 12.1.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Trường có trụ sở đặt tại ấp Thanh Hóa, P.Hố Nai. Đây là một trong những trường tư thục có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Nhà trường đã xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn và sáng tạo, là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, khơi dậy đam mê học tập và khám phá cho mỗi học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng dạy học bằng cách học thật – thi thật, đánh giá đúng năng lực người học. Năm học 2025-2026, nhà trường triển khai chương trình dạy học song ngữ ở một số môn (không thu thêm học phí): Khoa học tự nhiên lớp 6, lớp 7 (1 tiết/tuần), môn Toán lớp 4,5 6,7 (2 tiết /tuần). Về học phí, mức thu học phí của nhà trường khá "nhẹ nhàng", phù hợp với điều kiện kinh tế của phụ huynh học sinh: 900.000 đồng/tháng (lớp 1); 1.150.000 đồng/tháng (lớp 6); 1.250.000 đồng/tháng (lớp 10). Trong nhiều năm qua, nhà trường luôn duy trì được tỉ lệ 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Năm học 2023-2024, điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí và môn Hóa học xếp hạng 1 toàn tỉnh Đồng Nai. Năm học 2024-2025, học sinh Nguyễn Thị Thủy Tiên, lớp 12A4 đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào lớp 10 công lập cao (95.5%). Có nhiều học sinh lớp 9 thi đỗ trường THPT chuyên. Năm học 2023-2024 có 1 học sinh đỗ thủ khoa chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai). Năm 2024-2025 có 22 học sinh đỗ vào Trường chuyên Lương Thế Vinh, tăng 2 học sinh so với năm học trước đó. Về kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, năm học 2024-2025 có 66 học sinh đạt giải (5 giải nhất, 9 giải nhì, 24 giải ba, 28 giải khuyến khích), tăng 4 giải so với năm học trước đó, xếp hạng 6 tỉnh Đồng Nai.



