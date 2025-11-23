Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhàn đàm: Những ô cửa sổ

Lý Mon
Lý Mon
23/11/2025 08:00 GMT+7

Đối diện nhà tôi có hai căn hộ để trống khá lâu. Hôm nay, một trong số ấy bất ngờ sáng đèn. Chút tò mò đã giữ tôi ngồi lặng im hóng gió, ngắm chị chủ nhà mới đến đang loay hoay với rèm cửa.

Chị treo lên rồi lại hạ xuống, ngắm nghía rất cẩn thận. Mùi sơn còn mới, tiếng vải cọ vào khung cửa, vệt nắng chiều nhuộm qua lớp kính… tất cả như nhắc tôi nhớ về những ô cửa sổ đã ngang qua trong đời.

Tôi từng trọ ở khá nhiều nơi, rải rác khắp các ngóc ngách của thành phố phồn hoa này. Mỗi nơi đều ghi dấu giai đoạn khác nhau trong hành trình gây dựng cuộc sống. Phòng trọ đầu tiên bé tẹo, có một cái cửa sổ còn nhỏ hơn cả "bé tẹo", phải đứng nhón chân mới nhìn được một tí mái nhà cạnh bên. Căn phòng đó chứng kiến những giọt nước mắt của cô gái lần đầu rời xa vòng tay gia đình, tự bước đi trên con đường đại học. Mỗi khi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ ấy, tôi như thấy một thế giới ngoài kia, rất xa lạ nhưng tràn đầy hứa hẹn, và chính nơi đó đã dạy tôi cách tự đứng trên đôi chân mình.

Tôi cũng không quên căn phòng gần bến xe, ẩm thấp nhưng rộng rãi. Cô chủ nhà có một gánh hàng rong nhỏ. Mùi cháo, mùi hành thoang thoảng theo gió len vào căn phòng qua ô cửa sổ màu xanh dương. Chiều chiều, tôi có thể nhìn thấy cô lúi húi dọn hàng, chăm con. Sự cần cù và tận tụy ấy khiến tôi tin vào giá trị của những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ.

Rồi một căn phòng khác, có hẳn hai cửa sổ, một ở dưới gác và một ở trên gác. Ở đó, tôi lần đầu sống trọ một mình hoàn toàn. Một mình đi học, một mình nấu ăn, một mình đọc sách. Tôi nhận ra, đó không hẳn là cô đơn, mà là khoảng lặng để hiểu chính mình, lắng nghe tâm hồn và nuôi dưỡng khát vọng.

Có lẽ, những ô cửa sổ ấy chưa bao giờ chỉ là nơi nhìn ra ngoài, mà còn là tấm gương soi vào bên trong. Mỗi khi dừng lại trước khung cửa, tôi lại thấy rõ hơn những đổi thay của mình, từ cô sinh viên vụng về, đến người đang xây dựng tổ ấm.

Hôm nay đây, ngôi nhà tôi ở đã có nhiều khung cửa sổ to, mở xuống sát đất. Tôi có thể nằm nhoài trên giường, quấn chăn ôm gối ngắm những chiếc máy bay ngang qua mỗi ngày, nhìn vô số hạt mưa phản chiếu lấp lánh ánh đèn. Một cách kỳ lạ, tôi mang trong mình niềm tin rằng, những chiếc cửa sổ ấy chính là nhân chứng cho hành trình tôi cố gắng để chạm mắt tới những khoảng trời rộng lớn hơn, và cũng là phần thưởng bình dị đầy ý nghĩa dành tặng cho tôi.

Ở ngoài kia, còn hàng vạn những ô cửa sổ khác nhau, đang lặng lẽ chứng kiến sự phấn đấu không ngừng nghỉ của hàng triệu con người. Có người vừa đi học vừa làm thêm, có người vừa vun vén gia đình, vừa tăng ca mưu sinh... Không phải ai cũng nhanh chóng sở hữu được ô cửa sổ như ý. Bởi đó là một quá trình dài, từng bước tìm kiếm, từng chút vun đắp trong một xã hội nhiều áp lực và cạnh tranh.

Họ tất bật với cơm áo mắm muối, nhưng vẫn dành cho mình niềm vui nho nhỏ. Họ cắm một đóa hoa xinh vào chiếc bình gốm xanh, để vẻ phớt hồng của thược dược, màu trắng vàng của cúc họa mi tỏa rạng bên ô cửa sổ. Dù ngày trôi vội vã, họ vẫn kiên nhẫn chăm những chậu sen đá đón nắng trên bệ gỗ, như cách họ nâng niu chính giấc mơ của mình.

Mong mỗi chúng ta trong tháng năm sau này, bên ô cửa sổ hạnh phúc của riêng mình, có thể an yên tĩnh tại, thong thả ung dung, tận hưởng những khoảng trời thanh mát. Và dù ô cửa sổ hôm nay nhỏ hay lớn, hãy nhớ rằng, mỗi nỗ lực đều đang mở rộng hơn khoảng trời ta có, mỗi bước đi đều đưa ta đến gần hơn với phiên bản tốt hơn của chính mình. 

Tin liên quan

Nhàn đàm: Món quà từ cổ tích

Nhàn đàm: Món quà từ cổ tích

Ký ức của một đứa trẻ giữa thị thành ngỡ rằng hạt dẻ là thứ hạt chỉ có trong cổ tích, hoặc gắn liền với hình ảnh của những chú sóc đáng yêu trong các bộ phim hoạt hình.

Nhàn đàm: Cung bậc bão tố

Nhàn đàm: Tháng mười đồng bằng châu thổ phương Nam

Khám phá thêm chủ đề

Ô cửa sổ căn hộ Gánh hàng rong làm thêm Nhàn đàm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận