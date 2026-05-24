Nhận diện các đơn vị logistics chuyên biệt cho hàng nặng

Theo dữ liệu từ Metric.vn, ngành hàng Nhà cửa & Đời sống trên các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 56,7 nghìn tỉ đồng trong năm 2025, tăng gần 40% so với năm trước, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng nặng, hàng cồng kềnh gia tăng tại nhiều địa phương.

Tuy nhiên, việc xử lý các đơn hàng quá khổ bằng hạ tầng chuyển phát nhanh truyền thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế như chi phí giao hàng chặng cuối cao, quy trình bốc xếp thủ công dễ gây va đập, trầy xước và khó tối ưu thời gian giao nhận. Điều này thúc đẩy thị trường logistics Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều đơn vị chuyên biệt cho phân khúc hàng nặng và hàng cồng kềnh.

Thêm một tên tuổi xuất hiện trong phân khúc logistics hàng nặng tại Việt Nam

Các "tay chơi" nội địa và nỗ lực tối ưu hóa phân khúc hàng lớn

Trước khi thị trường chuyển phát chặng cuối bùng nổ cho các đơn hàng lớn, một số đơn vị nội địa đã sớm định hình giải pháp riêng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng nặng, hàng cồng kềnh cho nhóm khách hàng doanh nghiệp và các chuỗi phân phối.

Giao Hàng Nặng

Giao Hàng Nặng là doanh nghiệp logistics tập trung vào phân khúc vận chuyển hàng nặng và hàng cồng kềnh tại thị trường nội địa. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đơn vị này phục vụ nhóm hàng trên 20 kg, triển khai mạng lưới giao nhận tại nhiều tỉnh thành và định vị là đối tác logistics cho khách hàng doanh nghiệp B2B.

Các nhóm hàng vận chuyển phổ biến của doanh nghiệp gồm hàng tiêu dùng khối lượng lớn, nội thất, thiết bị điện máy, vật liệu và nhiều loại hàng hóa cồng kềnh khác. Đơn vị cũng phát triển các dịch vụ giao nhận chuyên biệt cho nhu cầu vận chuyển hàng tải trọng lớn trong thương mại điện tử và bán lẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu giao hàng cồng kềnh tăng nhanh, mô hình vận hành chuyên biệt của Giao Hàng Nặng giúp doanh nghiệp tập trung tối ưu các khâu giao nhận, điều phối xe tải và xử lý đơn hàng kích thước lớn – nhóm hàng vốn khó tương thích với hạ tầng chuyển phát truyền thống.

Nhu cầu vận chuyển hàng kiện lớn, hàng nguyên lô ngày càng tăng cao

Nhất Tín Logistics

Nhất Tín Logistics là doanh nghiệp logistics được thành lập từ năm 2014, hiện phát triển mạng lưới vận hành phủ 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Đơn vị cung cấp đa dạng dịch vụ gồm chuyển phát nhanh, chuyển phát tiết kiệm (MES), vận tải đường bộ, chuyển phát nguyên chuyến (FTL), COD, kho bãi, 3PL và fulfillment.

Doanh nghiệp hiện vận hành hệ thống vận tải đường bộ kết hợp mạng lưới kho bãi và điểm giao nhận trên toàn quốc nhằm phục vụ khách hàng thương mại điện tử, doanh nghiệp B2B và nhu cầu vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

Ngoài chuyển phát nhanh, đơn vị cũng triển khai các giải pháp logistics tích hợp và dịch vụ kho vận cho khách hàng doanh nghiệp. Việc đầu tư đồng bộ vào vận tải đường bộ và hạ tầng kho bãi giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhiều ngành hàng cần vận chuyển khối lượng lớn.

J&T Cargo: Sức nặng từ thương hiệu quốc tế

Trong bối cảnh thị trường đang khát các giải pháp số hóa toàn diện để chuẩn hóa quy trình giao nhận hàng quá khổ, sự gia nhập của J&T Cargo - thương hiệu chuyên trách phân khúc giao hàng khối lượng lớn - đang thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn.

Không giống như các đơn vị khởi nghiệp nội địa, J&T Cargo bước vào thị trường Việt Nam với bệ phóng là một "kỳ lân" logistics có tốc độ phát triển nhanh chóng tại khu vực và thế giới. Tại thị trường Trung Quốc, J&T Cargo đã xuất sắc đứng trong Top 3 toàn ngành và được công nhận là doanh nghiệp vận tải hạng AAAAA cho năng lực hạ tầng, uy tín tài chính và chất lượng dịch vụ. Tại Đông Nam Á, đơn vị này cũng nhanh chóng đạt tỷ lệ thị phần số một tại Indonesia trong phân khúc hàng khối lượng lớn nhờ kinh nghiệm vận hành dày dặn và khả năng bản địa hóa mô hình kinh doanh một cách linh hoạt.

Shipper J&T Cargo đang giao hàng tại TP.HCM

Tại Việt Nam, doanh nghiệp triển khai các nhóm dịch vụ gồm chuyển phát hàng lẻ B2B, B2C, vận chuyển hàng kiện lớn liên tỉnh, dịch vụ nguyên xe (FTL) và giải pháp kho vận. Đối tượng phục vụ trải rộng từ seller thương mại điện tử, doanh nghiệp sản xuất đến khách hàng cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn.

Đơn vị áp dụng chiến lược mở rộng mạng lưới dịch vụ toàn quốc thông qua mô hình hợp tác bưu cục địa phương bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác tại từng tỉnh thành để thiết lập các điểm cung cấp dịch vụ chuyên trách. Mô hình này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí hạ tầng và tận dụng tối đa sự am hiểu địa hình và mạng lưới giao thông của nhân lực bản địa, từ đó giải quyết triệt để bài toán giao hàng chặng cuối vào các khu dân cư đặc thù hay hẻm nhỏ.

Sự xuất hiện của các đơn vị logistics chuyên biệt đang góp phần giải quyết những điểm nghẽn lớn của ngành giao hàng nặng như thiếu hạ tầng xử lý hàng cồng kềnh, chi phí vận hành cao và khó kiểm soát chất lượng giao nhận ở chặng cuối. Đồng thời, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nội địa và các thương hiệu quốc tế cũng đang thúc đẩy thị trường logistics Việt Nam chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp hóa, đa dạng giải pháp và nâng cao trải nghiệm giao nhận cho khách hàng.