Nhận diện chất lượng không khí: Nâng tầm sức khỏe với điều hòa Panasonic thế hệ mới

Chất lượng không khí ảnh hưởng tới sức khỏe ra sao?

AQI là chỉ số đo mức độ ô nhiễm có trong không khí, chỉ số này càng cao mức độ ô nhiễm càng nghiêm trọng. Theo trang AQI, chỉ số mức độ ô nhiễm thường xuyên ghi nhận tại Việt Nam là 98 - Moderate phản ánh tình trạng không khí chứa nhiều bụi mịn PM2.5, PM10, vi khuẩn, virus và nấm mốc, gây nhiều vấn đề hô hấp, dị ứng, suy giảm miễn dịch.

Trước thực trạng này, nhu cầu về thiết bị làm sạch không khí càng trở nên cấp thiết. Với thiết kế đột phá kết hợp cùng công nghệ lọc khí độc quyền, điều hòa Panasonic dòng XU thế hệ mới sẽ mang tới cho bạn trải nghiệm hơn cả một thiết bị làm mát thông thường, mang đến bầu không khí trong lành và sự tiện nghi tối ưu.

Tính năng Clean Air Indicator - "Nhận diện" chất lượng không khí theo thời gian thực

Điều hòa Panasonic dòng XU thế hệ mới được cải tiến với hệ đèn 3 màu báo chất lượng không khí, sử dụng cảm biến mùi và bụi để đo nồng độ PM2.5 và mùi hôi, chủ động phát hiện và nắm bắt mức độ ô nhiễm để thiết lập hàng rào bảo vệ thông qua công nghệ nanoe™️X và nanoe-G. Các màu sắc thể hiện trên đèn báo màu sẽ tương ứng với chất lượng không khí như sau:

Xanh lá : Chất lượng không khí Tốt, an toàn cho sức khỏe

Vàng : Chất lượng không khí Trung Bình, có bụi mịn và các chất gây ô nhiễm

Đỏ : Chất lượng Kém, mức độ ô nhiễm cao và mùi hôi khó chịu.

Nhờ tính năng này, người dùng có thể chủ động tìm cách để cải thiện chất lượng không khí trong nhà, thông qua chức năng lọc không khí trên điều hòa, từ đó tạo ra môi trường sống trong lành, an toàn hơn.

Tính năng lọc không khí độc quyền - Giải pháp cho không gian trong lành

Dòng điều hòa Panasonic XU thế hệ mới 2025 nổi bật với khả năng ức chế vi khuẩn, loại bỏ bụi mịn, tái tạo không gian sống an toàn & trong lành nhờ ứng dụng công nghệ nanoe™ X cùng nanoe-G tiên tiến.

Công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 có khả năng tạo ra 48 nghìn tỉ gốc hydroxyl mỗi giây, giúp ức chế đến 99% virus, vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng. Đồng thời chế độ nanoe™X có thể "bật" độc lập (mà không bật chế độ làm mát) với mức tiêu thụ năng lượng thấp 25W/giờ giúp lọc không gian sống liên tục, đem lại không gian sạch sẽ và thoải mái hơn cho bạn và gia đình - biến ngôi nhà của bạn trở thành một không gian sống an toàn 24/7.

Công nghệ nanoe-G với khả năng giải phóng các ion âm bắt giữ các hạt bụi có kích thước nhỏ như PM2.5, đảm bảo không khí trong nhà luôn sạch sẽ. Trong môi trường phòng thí nghiệm 23 m³, kết quả kiểm nghiệm cho thấy nanoe-G loại bỏ 99% các hạt bụi so với nồng độ ban đầu (Kết quả do FCG Research Institute, Inc kiểm định, có thể thay đổi theo cách sử dụng và sự chênh lệch theo mùa và môi trường nhiệt độ và độ ẩm).

AI ECO kết hợp cùng Inverter giúp tiết kiệm đến 50% điện năng

Công nghệ AI ECO kết hợp Inverter giúp điều hòa tự động điều chỉnh công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng, tối ưu hóa hiệu suất làm lạnh và tiết kiệm đến 50% điện năng. Đồng thời, nhờ sự kết hợp nhịp nhàng giữa AI ECO và Inverter, máy nén hoạt động êm ái hơn, giảm rung động và tiếng ồn, nhiệt độ và luồng gió được điều chỉnh liên tục theo điều kiện thực tế, tránh tình trạng quá lạnh hoặc quá nóng, mang lại trải nghiệm tối ưu mà vẫn tiết kiệm điện.

Làm lạnh nhanh hơn, duy trì độ ẩm lý tưởng

Với tính năng iAuto-X, điều hòa có khả năng làm lạnh nhanh hơn, kết hợp cảm biến độ ẩm Humidity Sensor và chế độ Dry mode, thiết bị giúp duy trì độ ẩm lý tưởng dưới 60%, tạo cảm giác mát lạnh thoải mái suốt ngày dài mà không gây khô da.

Điều hòa Panasonic dòng XU thế hệ mới không chỉ mang đến trải nghiệm làm mát tối ưu mà còn đóng vai trò như một "hệ thống lọc khí chủ động", bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả gia đình. Sản phẩm được thiết kế cứng cáp với độ bền cao, đảm bảo hiệu suất ổn định, dễ dàng kết nối với smartphone, cho phép người dùng điều khiển từ xa một cách tiện lợi.

Sản phẩm tới từ thương hiệu Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm, Panasonic tiếp tục khẳng định vị thế trong việc mang đến những giải pháp điều hòa không khí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, hứa hẹn trở thành dòng điều hoà vượt trội và toàn diện cho mùa hè.

