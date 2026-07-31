Nhận diện nguy cơ bệnh tật từ tuyến cơ sở

Giúp người dân bước qua rào cản tâm lý

Từ sáng 27.7, hàng trăm người dân xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) được khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương do BVĐK Quốc tế Tân An phối hợp thực hiện. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến đăng ký khám, tầm soát sức khỏe và nhận tư vấn từ đội ngũ y bác sĩ.

Hơn 6 giờ sáng, sân trụ sở xã Đức Hòa đã có người dân đến xếp hàng chờ lấy số. Đến trưa 27.7, ngày đầu tiên triển khai chương trình Khám sức khỏe toàn dân năm 2026 của tỉnh Tây Ninh tại địa phương này, đã có 540 người hoàn thành quy trình khám sức khỏe đã có 540 người hoàn tất các bước khám, trong tổng số hơn 9.400 người dân được xã lên danh sách tham gia đợt này.

Người dân xã Đức Hòa đến khám đông nhưng rất trật tự và thời gian đến lượt khám cũng nhanh do quy trình được BVĐK Quốc tế Tân An tổ chức bài bản ẢNH: AN PHÁT

Ông Lê Văn Dụ, Bí thư ấp Bình Tã 1, là một trong những người đến sớm. Ông cho biết bản thân ông cũng hầu hết người dân ở đây đều lo làm ăn, nếu không đau ốm nặng thì ít khi tự giác đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nay có bác sĩ về tận xã khám miễn phí, lại được dặn dò, tư vấn kỹ nên ông mới biết cơ thể mình đang có những nguy cơ gì để kịp thời phòng ngừa, ăn uống điều chỉnh cho phù hợp.

Chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Mỹ Chi, giáo viên Trường mầm non Măng Non, cho biết lúc ban đầu có phần lo phải chờ đợi lâu vì đông người. Nhưng các khâu từ đón tiếp, lấy số, đo huyết áp đến gặp bác sĩ và đi xét nghiệm đều có người hướng dẫn, phân luồng rõ ràng, nên quá trình khám diễn ra theo đúng trình tự, không phải chờ đợi, chen lấn hay đi lại nhiều, cũng không cảm thấy mệt.

Theo ghi nhận, mỗi lượt khám kéo dài khoảng 30 phút, bao gồm khám lâm sàng, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng theo chương trình và được bác sĩ tư vấn về kết quả cũng như hướng theo dõi sức khỏe sau khám.

Đợt khám đầu tiên tại xã Đức Hòa được triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn theo kế hoạch của Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026.

Ông Nguyễn Minh Tâm (Phó chủ tịch UBND xã Đức Hòa), cho biết ngày đầu triển khai được tổ chức cơ bản nghiêm túc, có sự phối hợp giữa địa phương, cơ sở y tế, các ấp và lực lượng hỗ trợ trong việc tiếp đón, hướng dẫn người dân. Các khâu tiếp nhận, phân luồng, khám lâm sàng, cận lâm sàng, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn sau khám được BVĐK Quốc tế Tân An được tổ chức bài bản, hoạt động thăm khám diễn ra đúng quy trình, tư vấn nhiệt tình, chu đáo.

Ngoài khám tại các điểm tập trung, BVĐK Quốc tế Tân An cũng tổ chức thăm khám tận nhà dành cho các trường hợp người dân có khó khăn trong di chuyển ẢNH: AN PHÁT

Chuẩn bị nguồn lực cho chương trình Khám sức khỏe toàn dân

Đơn vị y tế đồng hành cùng đợt khám tại xã Đức Hòa là BVĐK Quốc tế Tân An (trụ sở tại phường Tân An, tỉnh Tây Ninh). Theo kế hoạch chung của chương trình toàn tỉnh, bệnh viện bố trí khoảng 40 bác sĩ, 40 điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng 20 nhân sự phụ trách nhập liệu, cập nhật Hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo kế hoạch điều phối của Chương trình khám sức khỏe toàn dân, BVĐK Quốc tế Tân An bố trí hai dây chuyền khám độc lập với năng lực phục vụ khoảng 600 lượt khám mỗi ngày, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng chuyên môn.

Một điểm khám sức khỏe tập trung tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh ẢNH: AN PHÁT

Việc triển khai các kỹ thuật cận lâm sàng ngay tại điểm khám giúp hỗ trợ phát hiện sớm một số dấu hiệu bất thường, góp phần nâng cao hiệu quả sàng lọc ngay từ tuyến cơ sở. Trên cơ sở kết quả khám, người dân được bác sĩ tư vấn hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp; những trường hợp cần thiết được hướng dẫn chuyển tuyến theo quy định.

Với người dân có thẻ bảo hiểm y tế, dù đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở đâu, đều được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định nhờ chính sách thông tuyến khám chữa bệnh BHYT toàn quốc mà Bệnh viện đã triển khai. Điều này góp phần giảm bớt rào cản chi phí đối với lao động phổ thông và các hộ cận nghèo khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Cũng theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, sau khi lấy máu xét nghiệm, người dân được bố trí suất ăn nhẹ để bảo đảm sức khỏe trong lúc chờ. Người tham gia chương trình còn được tặng phiếu chăm sóc sức khỏe trị giá 500.000 đồng để sử dụng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại BVĐK Quốc tế Tân An trong năm 2026. Trong đó, người dân có thể lựa chọn sử dụng cho một số dịch vụ như đo mật độ xương, siêu âm tổng quát, siêu âm đầu dò và các dịch vụ phù hợp khác theo nhu cầu.

Người dân Đức Hòa phấn khởi tham gia chương trình Khám sức khỏe toàn dân ẢNH: AN PHÁT

Toàn bộ dữ liệu khám của người dân được cập nhật vào Hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định của Bộ Y tế, chuẩn hóa và liên thông giữa các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Về lâu dài, đây là cơ sở để mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe theo dõi xuyên suốt, thay vì mỗi lần khám bệnh lại phải làm lại từ đầu.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 của tỉnh Tây Ninh, BVĐK Quốc tế Tân An sẽ tiếp tục tham gia tại các xã phường được Sở Y tế phân bố gồm các phường Tân An, Long An, Khánh Hậu, các xã Mỹ An, Tân Trụ, Nhựt Tảo, Thạnh Hóa, Thủ Thừa và các xã phường có nhu cầu phối hợp.