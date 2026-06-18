Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa

Live Nhận diện sớm bệnh cơ tim phì đại để phòng ngừa đột tử

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Theo thống kê, có khoảng 1,1% số ca tử vong hằng năm có liên quan đến bệnh cơ tim phì đại. Nhận diện sớm các dấu hiệu của bệnh giúp mỗi người chủ động thăm khám, can thiệp kịp thời và giảm nguy cơ đột tử.

Bệnh cơ tim phì đại thường do đột biến gien di truyền, khiến thành tim dày lên, cản trở dòng máu đi nuôi cơ thể. Đáng lo ngại, nhiều người không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra các biến chứng như suy tim, loạn nhịp tim, đột quỵ… Tuy nhiên, với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao có thể phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn chưa có biểu hiện lâm sàng.

19 giờ thứ năm, ngày 18.6.2026, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM tổ chức chương trình tư vấn: "Bệnh cơ tim phì đại: Nhận diện sớm biến chứng để bảo vệ trái tim và phòng ngừa đột tử", với các chuyên gia từ hệ thống BVĐK Tâm Anh: PGS-TS-BS Phạm Nguyễn Vinh, TS-BS Trần Vũ Minh Thư và ThS-BS Nguyễn Phạm Cao Minh.

Chương trình phát sóng trực tiếp trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tiktok: Báo Thanh niên.

Bạn đọc theo dõi tại đây hoặc qua hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để được tư vấn.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh cơ tim phì đại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đột tử
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận