Bệnh cơ tim phì đại thường do đột biến gien di truyền, khiến thành tim dày lên, cản trở dòng máu đi nuôi cơ thể. Đáng lo ngại, nhiều người không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra các biến chứng như suy tim, loạn nhịp tim, đột quỵ… Tuy nhiên, với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao có thể phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn chưa có biểu hiện lâm sàng.

19 giờ thứ năm, ngày 18.6.2026, Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM tổ chức chương trình tư vấn: "Bệnh cơ tim phì đại: Nhận diện sớm biến chứng để bảo vệ trái tim và phòng ngừa đột tử", với các chuyên gia từ hệ thống BVĐK Tâm Anh: PGS-TS-BS Phạm Nguyễn Vinh, TS-BS Trần Vũ Minh Thư và ThS-BS Nguyễn Phạm Cao Minh.

Chương trình phát sóng trực tiếp trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tiktok: Báo Thanh niên.

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