Nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số Mexico - Ecuador: Quả ngọt cho chủ nhà

Sức mạnh của Mexico

Không phải Mỹ hay Canada, đội tuyển Mexico mới là chủ nhà World Cup chơi tốt nhất ở vòng bảng, với 3 trận toàn thắng Nam Phi (2-0), Hàn Quốc (1-0) và CH Czech (3-0). 6 bàn thắng, 0 bàn thua và 9 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Javier Aguirre đang cho thấy hình ảnh toàn diện, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Dù HLV Aguirre là gương mặt đã rất cũ với bóng đá Mexico (ông từng dẫn dắt đội ở World Cup 2010), nhưng cựu chiến lược gia Atletico Madrid vẫn thổi luồng gió mới vào Mexico tại giải năm nay.

Mexico có vòng bảng hoàn hảo ẢNH: REUTERS

Mexico có thể cuốn phăng Nam Phi và CH Czech bằng lối đá tấn công vũ bão, nhưng khi gặp đối thủ ngang tầm như Hàn Quốc, chủ nhà World Cup lại biến đổi linh hoạt, trở nên xù xì và cẩn trọng.

"El Tri" ưu tiên phòng ngự chắc chắn, với bộ tứ Alvarez, Sanchez, Vazquez và Gallardo, kiểm soát thế trận bằng những đường chuyền an toàn, ưu tiên giữ nhịp độ chắc chắn. Dưới thời Aguirre, Mexico như "thú rình mồi", chỉ lựa chọn bung sức khi đối thủ sơ hở. Chìa khóa của Mexico nằm ở tuyến giữa, với bộ đôi giàu kinh nghiệm Alvarez và Romo. Trong đó, Romo là tiền vệ có sức chiến đấu ấn tượng, với trung bình 7,65 pha tranh chấp bóng bổng thành công mỗi 90 phút, nhiều nhất World Cup 2026.

Romo chính là biểu tượng cho lối chơi đầy lửa và va chạm quyết liệt mà HLV Aguirre xây dựng cho Mexico. Với cựu HLV Atletico, từng pha tranh bóng không đơn thuần là giành lại quyền kiểm soát, mà còn là chìa khóa để thay đổi cục diện. Mexico đã lấn át tuyến giữa các đối thủ vòng bảng, nhưng để dồn ép Ecuador lại là chuyện khác.

Bởi Ecuador dù không mạnh, nhưng lại có Moises Caicedo ở tuyến giữa. Tiền vệ phòng ngự đang chơi cho Chelsea là một trong những "mỏ neo" hay nhất bóng đá thế giới suốt 3 năm qua. Caicedo đọc tình huống, đánh chặn tốt và tranh chấp cực nhiệt.

Nguồn năng lượng của anh đã vực dậy Ecuador, giúp đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng hạ Đức ở lượt hạ màn vòng bảng.



Nếu Mexico kỳ vọng vào kinh nghiệm của Jimenez, Santiago Gimenez và Julian Quinones Ecuador sẽ trông cậy vào tốc độ của Plata, Angulo cùng khả năng săn bàn của đội trưởng Valencia.

Mexico (áo trắng) phải chuẩn bị cho cuộc chiến thể lực khắc nghiệt ẢNH: REUTERS

Phòng ngự phản công là thế mạnh của Ecuador nói riêng và những đội "cửa dưới" đến từ Nam Mỹ nói chung (như Uruguay, Paraguay). Đây cũng là vũ khí mà HLV Sebastian Beccacece sẽ mài sắc cho học trò ở trận quyết đấu Mexico.

Giằng co

Theo Opta, Mexico có 60% cơ hội thắng chung cuộc, vượt trội 40% của Ecuador. Mexico không chỉ mạnh hơn, có thời gian "dưỡng quân" nhờ đi tiếp sớm một lượt đấu, mà còn có ưu thế sân nhà Azteca.

Trên "chảo lửa" quen thuộc tại Mexico City, Mexico chỉ thua 1 trong 12 trận tại World Cup. Sức nóng từ 4 khán đài mang lại cho chủ nhà nguồn động viên tinh thần quan trọng, trong bối cảnh Mexico đang chấp chới trên lằn ranh giữa "tiềm năng" và "đẳng cấp".

Xét về lịch sử đối đầu, Mexico là đội chiếm ưu thế rõ rệt trước Ecuador. Hai đội đã gặp nhau 25 lần trên mọi đấu trường, trong đó: Mexico thắng 14 trận, Ecuador thắng 4 trận, còn hai đội hòa 7 trận

Đáng chú ý, đây sẽ là lần thứ hai Mexico chạm trán Ecuador tại World Cup. Lần đầu tiên diễn ra ở vòng bảng World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, khi Mexico đánh bại Ecuador với tỷ số 2-1 để giành quyền vào vòng 16 đội.

HLV Javier Aguirre khẳng định, Mexico dù đã chơi tốt ở vòng bảng, song cần giữ đôi chân trên mặt đất. "Tôi sẽ không nghĩ về quá khứ mà hướng đến tương lai. Đó là điều mà toàn đội đã cải thiện rất nhiều. Chúng tôi xây dựng một tâm lý rằng không bao giờ được tự mãn hay cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Công việc của chúng tôi vẫn chưa kết thúc", ông khẳng định.

Mexico sẽ đánh bại Ecuador, dù hiển nhiên không phải chiến thắng dễ dàng.

Dự đoán: 2-1