Nhận định đội tuyển nữ Việt Nam – đội tuyển nữ Malaysia: 3 điểm đầu tay

Dù trung vệ giàu kinh nghiệm Chương Thị Kiều không tham gia thi đấu tại SEA Games 32 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không vì thế mà bị đánh giá yếu đi. Những trung vệ còn lại như Thu Thương, Hải Linh, Thúy Nga hay Diễm My đều sẵn sàng thi đấu thay cho suất của người đồng đội, và đó là những phương án nhân sự mà HLV Mai Đức Chung có thể yên tâm.

Trong trận ra quân gặp đội tuyển nữ Malaysia, Huỳnh Như và các đồng đội được dự đoán sẽ dễ dàng giành được chiến thắng đầu tay, cho hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games thứ 4 liên tiếp.

Thanh Nhã được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên hàng công đội tuyển nữ Việt Nam NGỌC DƯƠNG

Thực tế, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển nữ Malaysia đã không thi đấu tại SEA Games 2021 do không có đủ kinh phí cũng như không có hy vọng giành huy chương. Tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023, đội tuyển nữ Malaysia đã quay trở lại và đem theo nhiều kỳ vọng với lứa cầu thủ mới. Tuy nhiên, rất khó để Malaysia có thể tạo nên bất ngờ, khi đội bóng do HLV Soleen Al-Zoubi dẫn dắt nằm chung bảng với 2 đội dự World Cup 2023 là Việt Nam và Philippines. Chưa kể Myanmar cũng là đội bóng không hề dễ chơi. Malaysia có thể nói là một trong những đội bóng yếu nhất tại SEA Games 2023. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan nghĩ về 3 điểm tại lượt trận mở màn.

Trước trận ra quân, dù HLV Mai Đức Chung khiêm tốn nhận định ở SEA Games không có đối thủ nào yếu. Tuy nhiên, rõ ràng chiến lược gia dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có nhiều sự tính toán về lực lượng trong trận mở màn gặp Malaysia.

Có thể HLV Mai Đức Chung vẫn sử dụng đội hình gần như mạnh nhất để đánh giá phong độ các cầu thủ. Sau đó, lần lượt các trụ cột sẽ được rút ra sân để trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, khi tuyển nữ Việt Nam có khoảng cách an toàn cùng thế trận tốt. Việc trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ dưới thời tiết nóng cũng khiến HLV 71 tuổi phải có đấu pháp phù hợp nhằm giúp các cầu thủ duy trì được thể lực. Thắng đậm và bảo toàn được lực lượng là hai mục tiêu phải đạt được với đội tuyển nữ Việt Nam trong trận mở màn.

Bóng đá nữ Malaysia đã có những tiến bộ thời gian qua khi họ chủ yếu sử dụng những cầu thủ trẻ. Ở vòng loại U.20 nữ châu Á 2024, đội tuyển U.20 nữ Malaysia đã gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển U.20 nữ Myanmar. Tuy vậy, vẫn có những khoảng cách lớn về trình độ giữa bóng đá nữ Malaysia so với các nền bóng đá hàng đầu khu vực. Trên BXH FIFA, đội tuyển nữ Malaysia xếp ở vị trí thứ 88, tức còn sau cả Lào, Hồng Kông và Đài Loan, những đối thủ mà đội tuyển nữ Việt Nam thường xuyên trút mưa bàn thắng khi đụng độ. Vì vậy đội bóng này hứa hẹn sẽ không phải là đối thủ xứng tầm của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu khai màn SEA Games 32.