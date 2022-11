Nhận định nguyên nhân vụ 600 học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện

Khả năng là do nhiễm vi khuẩn Salmonella

Ông Cao Nguyên Đính, Phó giám đốc Bệnh viện 22.12 cho biết, sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể tại Trường Ischool Nha Trang, bệnh viện đã tiếp nhận 200 bệnh nhân, gồm học sinh và giáo viên. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 58 bệnh nhân.

Theo ông Đính, trong số này có 15 ca nặng với các triệu chứng như: sốt, đau bụng, đi cầu nhiều lần, nhịp tim tăng cao... Tuy nhiên, sau khi được xử trí, đến sáng nay (21.11), tình hình sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định trở lại.

"Bệnh viện đã huy động nguồn lực tối đa gồm: giường, trang thiết bị, thuốc và nhân lực để chữa trị cho các cháu. Bệnh viện đáp ứng đầy đủ, đảm bảo tốt trong việc điều trị", ông Đính nói.

Về nguyên nhân, Phó giám đốc Bệnh viện 22.12 nhận định, với việc nhập viện hàng loạt như vậy thì nhiều khả năng là do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngộ độc cũng có nhiều loại, do nhiều chủng vi khuẩn gây ra. Thông thường, bị ngộ độc thực phẩm có 2 nguyên nhân hay gặp là nhiễm vi khuẩn Salmonella hoặc nhiễm độc khối tụ cầu, cũng có thể ngộ độc do hóa chất, chất bảo quản, thuốc trừ sâu...

"Cái này khả năng là do nhiễm khuẩn Salmonella và hướng điều trị của bệnh viện là theo phác đồ của loại vi khuẩn này. Còn về việc xác định chính xác nguyên nhân thì là trách nhiệm của CDC Khánh Hòa, bệnh viện chỉ điều trị và hướng đến các nguyên nhân", ông Đính thông tin.

Ông Đính cũng cho biết thêm, thông thường với những ca nhiễm trùng, nhiễm độc nếu điều trị kịp thời, đúng cách thì sẽ ổn định. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra diễn biến xấu do yếu tố cơ địa, hoặc vi khuẩn kháng thuốc.





Bệnh viện thông tin về học sinh lớp 1 tử vong

Về trường hợp bé lớp 1 Trường Ischool Nha Trang tử vong sau khi chuyển viện đi TP.HCM (trước đó điều trị tại Bệnh viện 22.12), Phó giám đốc bệnh viện 22.12 thông tin, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng các chỉ số xét nghiệm đều tăng nhưng không nhiều. Tuy nhiên bệnh nhân này diễn biến xấu rất nhanh. "Có thể do cơ địa và cũng có thể trường hợp này nhiễm độc tố nhiều. Khi nhiễm độc tố thì có thể gây ra rối loạn về tim, phổi, não...", ông Đính nói.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vào chiều 20.11, ngày 17.11, Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh được chia làm 2 suất gồm có cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh và bánh ngọt. Khoảng 5 giờ sau khi ăn, nhiều em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy; đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhiều em học sinh xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn. Sau đó các em được người nhà đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn TP.Nha Trang.

Tính đến 11 giờ ngày 20.11, Sở Y tế báo cáo các bệnh viện đã tiếp nhận 600 học sinh Trường Ischool Nha Trang nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó đã xử lý ổn định cho về theo dõi 240 trường hợp; 360 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, đã xuất viện 93 em và hiện đang điều trị 266 học sinh. Một học sinh lớp 1 Trường Ischool Nha Trang tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản lấy mẫu và niêm phong toàn bộ mẫu thức ăn được lưu tại cơ sở đối với thực đơn bữa ăn trưa, bữa ăn xế ngày 17.11 tại Trường Ischool Nha Trang gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Hiện đang chờ Viện Pasteur Nha Trang nuôi cấy và phân lập định danh vi khuẩn, xác định nguyên nhân độc tố. Dự kiến ngày 23.11 mới có kết quả từ phía Viện Pasteur Nha Trang về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể ở Trường Ischool Nha Trang.