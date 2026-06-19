Nhận định Scotland vs Ma Rốc: 'Sư tử' châu Phi chiếm thế thượng phong

Điểm nhấn trước trận Scotland vs Ma Rốc

Sau khi mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng trận hòa trước Brazil, siêu máy tính Opta đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của Ma Rốc với tỷ lệ lên tới 54,9% khi chạm trán Scotland.

Lần đối đầu duy nhất trước đây giữa hai đội diễn ra tại vòng bảng World Cup 1998. Khi đó, Ma Rốc đã giành chiến thắng dễ với tỷ số 3-0.

Sau trận thắng Haiti 1-0, Scotland đang hướng tới mục tiêu có lần đầu tiên trong lịch sử giành 2 trận thắng liên tiếp tại một giải đấu lớn.

Đại diện châu Phi không còn là "ngựa ô"

Trận hòa 1-1 của "những chú sư tử Atlas" (biệt danh của đội tuyển Ma Rốc) trước Brazil đã mở ra cơ hội cho Scotland vươn lên đứng đầu bảng đấu. Để làm được điều này, đoàn quân của HLV Steve Clarke đã thắng 1-0 trước Haiti ở trận ra quân. John McGinn là người đã ghi bàn thắng quyết định. Lúc này, Scotland bước vào trận gặp Ma Rốc với phong độ ấn tượng khi đã thắng 8 trong 11 trận đấu chính thức gần nhất (1 hòa, 2 thua). Tuy nhiên, ngáng đường thầy trò HLV Clarke lúc này là một Ma Rốc sở hữu đội hình nhiều ngôi sao.

Ma Rốc được cho là đội chơi tốt hơn trước Brazil và thậm chí đã có bàn vươn lên dẫn trước sau pha phối hợp đẹp mắt. Siêu phẩm của Vinicius Junior đã quân bình tỷ số 1-1 cho Brazil. Tuy nhiên, "những chú sư tử Atlas" mới là đội kiểm soát phần lớn thế trận sau đó. Đoàn quân của HLV Mohamed Ouahbi thực hiện tới 123 đường chuyền ở 1/3 cuối sân đối phương, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở bảng C trong loạt trận mở màn.

Hakimi (phải) là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Với những tài năng như Saibari, Brahim Diaz, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui và Ayyoub Bouaddi, Ma Rốc đã "lột xác" và khẳng định mình không còn là "ngựa ô" tại các đấu trường quốc tế. Trận hòa trước Brazil cũng kéo dài chuỗi trận bất bại của Ma Rốc trong các trận đấu vòng bảng World Cup lên con số 5 (2 thắng, 3 hòa), qua đó cân bằng chuỗi trận bất bại dài nhất của một đội bóng châu Phi, trước đó từng được Cameroon thiết lập (giai đoạn 1982 - 1990) và Senegal (giai đoạn 2002 - 2018).

Tất cả những điều này cho thấy Scotland sẽ phải đối mặt với một thử thách vô cùng lớn. Nếu muốn giành chiến thắng thứ hai để tiến gần hơn đến vòng loại trực tiếp (knock-out), họ sẽ cần McGinn một lần nữa thể hiện phong độ cao nhất của mình. Thủ quân của đội tuyển Scotland đến nay đã ghi được 21 bàn thắng dưới sự dẫn dắt của HLV Clarke.

Hàng công Scotland vẫn trông chờ vào sự tỏa sáng của John McGinn (phải) ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Ma Rốc cũng được truyền cảm hứng bởi đội trưởng Hakimi. Hậu vệ cánh này có số cú sút nhiều nhất (3 cú sút) và tạo ra số cơ hội nhiều nhất (3 cơ hội) trong trận đấu, đồng thời cũng dẫn đầu đội hình Ma Rốc về số pha tắc bóng (6 lần), số lần bị phạm lỗi (5 lần) và số pha tranh chấp tay đôi thành công (11 lần). Điều đó biến anh trở thành hậu vệ đầu tiên trong lịch sử thống kê (từ năm 1966) dẫn đầu tuyệt đối ở đội bóng về các thống kê: tắc bóng, số lần bị phạm lỗi, tranh chấp thành công, số cú sút, số cơ hội tạo ra trong một trận đấu tại World Cup.

Siêu máy tính Opta đưa ra tỷ lệ lọt vào vòng knock-out của Ma Rốc là 91,6%, trong khi Scotland được đánh giá có 80,6% cơ hội. Chính vì vậy, màn so tài giữa hai đội có thể mang tính chất quyết định trong cuộc chiến giành vé đi tiếp tại bảng C.

Lịch sử đối đầu

Lần chạm trán duy nhất của hai đội trước đây diễn ra ở vòng bảng World Cup 1998 tại Pháp, nơi Ma Rốc đã giành chiến thắng 3-0 trước Scotland. Đoàn quân của HLV Ouahbi thường xuyên chạm trán đối thủ châu Âu tại World Cup, với 9 trong số 12 trận gần nhất của họ tại giải đấu này là gặp các đại diện từ lục địa già.

Ma Rốc cũng có thành tích ấn tượng khi chỉ để thua vỏn vẹn 1 trong 6 trận gần nhất tại World Cup trước các đối thủ châu Âu (2 thắng, 3 hòa). Trong đó, họ chỉ thua 0-1 trước Bồ Đào Nha vào năm 2018.

Dự đoán kết quả

Theo siêu máy tính Opta, Ma Rốc được đánh giá "cửa trên" trước giờ bóng lăn với tỷ lệ giành chiến thắng 54,9% trong 25.000 lần mô phỏng trận đấu. Cơ hội chiến thắng của Scotland chỉ ở mức 20,1%. Kết quả hòa chiếm 25,1%.

Dự đoán tỷ số: Scotland 1-2 Ma Rốc