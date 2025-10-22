Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Nhãn ép nhiệt Hưng Thanh - Lựa chọn thông minh cho doanh nghiệp

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/10/2025 16:30 GMT+7

Một chiếc sản phẩm chỉ thật sự hoàn thiện khi từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút. Nhãn ép nhiệt chính là điểm nhấn giúp sản phẩm trở nên tinh tế và mang dấu ấn riêng của thương hiệu.

Nhãn Ép Nhiệt sử dụng công nghệ ép bằng nhiệt độ và áp lực cao để chuyển hình ảnh, logo hoặc thông tin thương hiệu lên sản phẩm. Nhờ vậy, hình in bám chắc, không bong tróc, chịu được giặt tẩy và giữ màu lâu dài. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các dòng sản phẩm cần sự tinh gọn và thẩm mỹ cao.

Nhãn ép nhiệt có thể áp dụng trên nhiều loại chất liệu: vải, da, simili… giúp doanh nghiệp linh hoạt trong thiết kế và ứng dụng. Ngoài công năng nhận diện thương hiệu, nhãn in còn giúp tăng giá trị cảm quan cho sản phẩm, thể hiện sự chuyên nghiệp và khác biệt trong từng chi tiết.

Nhãn ép nhiệt Hưng Thanh – Lựa chọn thông minh cho doanh nghiệp- Ảnh 1.

Tại đơn vị Hưng Thanh, quy trình sản xuất nhãn ép nhiệt được kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết kế đến thành phẩm. Mỗi sản phẩm được in bằng công nghệ tiên tiến, cho hình ảnh sắc nét, bền màu và thân thiện với môi trường. Dịch vụ tư vấn - thiết kế - in ấn - giao hàng được triển khai đồng bộ, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Thông tin liên hệ:

  • Công ty TNHH MAY mặc Hưng Thanh 
  • Mã số thuế: 0314871128
  • Địa chỉ trụ sở: 161/2 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, TP. HCM
  • Website: https://hungthanh.vn/
  • Hotline: 0948070909
  • E-mail: nhanepnhiet@hungthanh.vn 

Khám phá thêm chủ đề

nhãn ép nhiệt Nhãn ép nhiệt Hưng Thanh Lựa chọn thông minh công nghệ ép bằng nhiệt độ chuyển hình ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận