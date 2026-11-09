Nhãn hàng Obaria mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc cá nhân

Dòng kem mới hướng đến nhu cầu dưỡng ẩm, dưỡng sáng và chăm chút vẻ hồng hào tự nhiên của vùng da riêng tư, đồng hành cùng phụ nữ trong thói quen làm đẹp tại nhà theo cách kín đáo.

Từ dấu ấn nước hoa đến nhu cầu chăm sóc cơ thể

Mùi hương tạo nên dấu ấn riêng, còn chăm sóc cơ thể góp phần mang lại sự tự tin và thoải mái mỗi ngày - đó là hướng phát triển của Obaria khi mở rộng từ ba dòng son nước hoa dạng lăn Obaria sang kem dưỡng hỗ trợ làm hồng da vùng kín Bloom.

Nếu nước hoa tạo dấu ấn mùi hương, kem dưỡng hỗ trợ làm hồng da vùng kín Obaria Bloom hướng đến chăm sóc vẻ ngoài tươi tắn của vùng da nhạy cảm, đặc biệt là khu vực bikini.

Theo Công ty TNHH Dược mỹ phẩm UMIBIO, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Bloom gồm hai phiên bản thường và Premium, cùng quy cách hũ 50g.

Obaria Bloom đánh dấu bước mở rộng từ hương thơm sang kem dưỡng da

Nền dưỡng sáng kết hợp nguyên liệu thực vật

Cả hai phiên bản kem dưỡng hỗ trợ làm hồng da vùng kín Obaria Bloom đều sử dụng nền công thức chứa Alpha-Arbutin, Niacinamide, Panthenol và phức hợp chiết xuất thực vật.

Alpha-Arbutin và Niacinamide là các thành phần thường được ứng dụng trong mỹ phẩm chăm sóc sắc tố, trong khi Panthenol góp phần duy trì độ ẩm và cảm giác mềm mại. Năm chiết xuất gồm việt quất đỏ, hắc mai biển, vỏ quýt Ôn Châu, hạt vải và lá xoài được bổ sung theo định hướng kết hợp nguyên liệu thực vật với hoạt chất được nghiên cứu.

Với sự kết hợp giữa các thành phần dưỡng sáng và dưỡng ẩm, kem dưỡng Obaria Bloom hướng đến đáp ứng nhu cầu chăm sóc vẻ hồng hào, tươi tắn của làn da vùng yêu, đồng thời mang lại trải nghiệm dễ chịu trong quá trình sử dụng.

Yogabiotics™ và Sensfeel™ for Her: Dấu nối giữa hai dòng sản phẩm

Sự kết nối giữa son nước hoa Obaria và kem dưỡng hỗ trợ làm sáng hồng da vùng kín Obaria Bloom còn thể hiện qua một số thành phần đặc trưng trong công thức.

Cả hai phiên bản kem dưỡng Obaria Bloom đều chứa Yogabiotics™, thành phần được lựa chọn với định hướng hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trên da và mang lại cảm giác dễ chịu.

Mỗi phiên bản mang đến trải nghiệm chăm sóc da riêng biệt. Obaria Bloom bản thường tập trung vào nhu cầu dưỡng sáng, dưỡng ẩm và chăm sóc da dịu nhẹ hằng ngày. Trong khi đó, Obaria Bloom Premium phiên bản đặc biệt còn bổ sung Sensfeel™ for Her kết hợp cùng Menthol, góp phần mang lại hương thơm nữ tính ấn tượng và cảm giác mát nhẹ khi thoa.

Hai phiên bản Bloom có cùng nền dưỡng sáng nhưng khác biệt về thành phần bổ sung

Từ dấu ấn sản phẩm đến hành trình phát triển thương hiệu Obaria

Sự ra mắt của Obaria Bloom không đơn thuần là việc bổ sung một dòng kem dưỡng vùng kín mới, mà còn thể hiện định hướng phát triển lâu dài của Obaria: từng bước xây dựng danh mục mỹ phẩm chăm sóc cá nhân đa dạng, kết hợp thành phần được nghiên cứu với trải nghiệm sử dụng phù hợp nhu cầu thực tế.

Thông qua việc liên tục mở rộng sản phẩm, Obaria hướng đến hình ảnh một thương hiệu Việt thấu hiểu nhu cầu chăm sóc cơ thể của phụ nữ, nơi mỗi sản phẩm đều mang một vai trò riêng nhưng cùng hướng đến giá trị chung: nâng niu cơ thể, trân trọng bản thân và nuôi dưỡng sự tự tin từ những điều nhỏ nhất.