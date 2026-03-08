Nhân lực công nghệ khan hiếm, sinh viên STEM được vay vốn đến 500 triệu

Chia sẻ với thí sinh có ý định thi vào các các ngành công nghệ, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, khuyên: ''Các em đừng để công nghệ thay thế, dẫn dắt, phải sử dụng công nghệ để đưa ra giải pháp tối ưu''. Đồng thời tiến sĩ Hải thông tin lĩnh vực này khan hiếm nhân lực và học khó nên Chính phủ khuyến khích sinh viên học lĩnh vực STEM trong đó có kỹ thuật công nghệ được vay vốn 5 triệu đồng/tháng, tối đa 500 triệu trong suốt khóa học với lãi suất rất thấp 4,8%/năm. Ngoài ra các trường cũng có chính sách học bổng thu hút sinh viên. ĐH Duy Tân có học bổng miễn học phí 100% chương trình khoa học máy tính nếu thí sinh có điểm thi cao và có chứng chỉ ngoại ngữ. Ngoài ra có học bổng nhiều mức cho thí sinh điểm cao học các ngành công nghệ; học bổng do các doanh nghiệp tài trợ.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho hay: ''Chúng ta cần hiểu đúng về tác động của AI và công nghệ, lúc đó sẽ bớt lo lắng, đối diện với nó và học cách cùng chung sống, chủ động tiếp cận và vận dụng. Sinh viên cần thay đổi cách học và làm việc, tập trung đến sự sáng tạo, kết nối liên ngành, đa ngành và cảm xúc, trải nghiệm để tạo ra sản phẩm. Cùng với đó là phát triển kỹ năng học tập suốt đời, không ngừng nâng cao, cập nhật kiến thức''.

Thạc sĩ Khởi cũng cho hay năm 2026, trường dành học bổng 30% toàn khóa học cho sinh viên học ngành công nghệ.

Còn thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khuyên sinh viên cần chủ động trong học tập, sáng tạo, tham gia các CLB khởi nghiệp... Học bằng tư duy của chính mình, đừng học bằng công cụ, đừng phụ thuộc vào AI. ''Hãy biến AI thành trợ lý chứ không phải là để AI làm thay. AI không bao giờ thay thế con người nên nếu chúng ta có kỹ năng giao tiếp, sáng tạo, giao tiếp... thì sẽ làm việc tốt, xử lý được các tình huống thực tế'', thạc sĩ Trị nhấn mạnh.