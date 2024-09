Nhận lương 230 triệu đồng/tháng nên muốn 'phục vụ xứng đáng'

Theo đó, HĐXX đã thẩm vấn xong 19 bị cáo. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra và cho hay: Từ năm 2018 - 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB), Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB), Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt - TVSI, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sử dụng 4 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (An Đông), Công ty CP đầu tư Quang Thuận (Quang Thuận), Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World (Sunny World) và Công ty CP dịch vụ - thương mại TP.HCM (Setra) phát hành 25 mã trái phiếu "khống", bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.081 tỉ đồng. Số tiền này do bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.



Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ẢNH: Ngọc Dương

Đồng thời, các bị cáo nêu trên đều xác định việc truy tố của Viện KSND tối cao là đúng người, đúng tội, không oan sai. Ngoài tiền lương, các bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc phát hành trái phiếu.

Trong đó, Hồ Bửu Phương khai khi vụ án bị điều tra, bị cáo không ngờ nhiều người dân mua trái phiếu và thiệt hại lớn như vậy. "Bị cáo rất ăn năn nhưng mong HĐXX xem xét vai trò của bị cáo. Bởi bị cáo nhận lương 230 triệu đồng/tháng, rất cao, nên bị cáo chỉ muốn sử dụng kiến thức, chuyên môn của mình thông qua phối hợp phát hành trái phiếu thành công, phục vụ xứng đáng với số lương nhận được".

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) khai có hơn 600 công ty "ma" được thành lập thuộc nhóm Công ty Peninsula, mục đích cung cấp công ty sơ cấp để mua trái phiếu ban đầu, và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên; hay như bị cáo Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land) khai quản lý 100 người để phục vụ cho các hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

"Xin lỗi các bị hại vì đã làm ảnh hưởng đời sống của họ"

Trong buổi chiều, khi được chủ tọa thẩm vấn, bị cáo Trương Huệ Vân (38 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) thừa nhận hành vi theo cáo trạng và nói mình thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan, nên đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để WMC chuyển 13.000 tỉ đồng cho Công ty An Đông mua sơ cấp trái phiếu; giúp Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, giúp sức bị cáo Lan chiếm đoạt 13.000 tỉ đồng.

Về nhận thức của bản thân sau khi vụ án bị phát hiện, bị cáo Trương Huệ Vân khóc, giãi bày: "Nếu không có chữ ký bị cáo thì không có sự việc này xảy ra. Suy nghĩ của bị cáo lúc này là làm sao khắc phục hậu quả tối đa cho các bị hại. Bị cáo xin lỗi các bị hại vì đã làm ảnh hưởng đời sống của họ".

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị đưa ra xét xử sơ thẩm ở giai đoạn 2 vụ án về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 30.000 tỉ đồng; "rửa tiền" hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn tham ô tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).

Tháng 4.2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác giai đoạn 1, tuyên bị cáo Lan tử hình vì chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Trương Huệ Vân bị tuyên 17 năm tù về tội "tham ô tài sản".

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 23.9.