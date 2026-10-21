Nhận lương thuận tiện - Giao dịch dễ dàng - Tận hưởng nhiều ưu đãi cùng Agribank

Từ ngày 22.8.2026 đến hết ngày 30.11.2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại (tùy điều kiện nào đến trước), Agribank triển khai Chương trình khuyến mại "Mở tài khoản lương - Gắn kết dài lâu" dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mở mới tài khoản thanh toán nhận lương tại Agribank, cụ thể:

Đối tượng khách hàng: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (khách hàng) nhận lương qua tài khoản mở tại Agribank, gồm:

Khách hàng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (bao gồm khách hàng nhận lương qua tài khoản theo hình thức trao đổi danh sách thanh toán cho đối tượng thụ hưởng qua Cổng trao đổi dữ liệu điện tử Kho bạc Nhà nước tại Agribank).

Khách hàng nhận lương từ đơn vị ngoài ngân sách nhà nước có thỏa thuận chi trả lương qua tài khoản mở tại Agribank.

Quà tặng khuyến mại: Tặng 100.000 đồng và 01 thẻ ghi nợ nội địa cho mỗi khách hàng mở mới tài khoản thanh toán nhận chi trả lương và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Agribank Plus/Agribank Retail eBanking) đáp ứng điều kiện của chương trình. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 phần quà bằng tiền và 01 thẻ ghi nợ nội địa trong thời gian triển khai chương trình.

Bên cạnh quà tặng dành cho khách hàng mở mới tài khoản, khách hàng nhận lương qua Agribank còn được hưởng các ưu đãi của Gói sản phẩm "Lương gắn kết", với nhiều tiện ích thiết thực:

Chi tiêu vượt số dư trên tài khoản thanh toán với hạn mức thấu chi linh hoạt, lãi suất ưu đãi giúp khách hàng đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi tiêu.

Miễn phí phát hành, phí thường niên thẻ tín dụng năm đầu.

Ưu đãi phí quản lý tài khoản, phí dịch vụ ngân hàng điện tử.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/02432053205 hoặc tại điểm giao dịch Agribank trên toàn quốc.