Nhan sắc bạn gái người Anh của Song Joong Ki

Sáng 26.12, Sports Chosun (Hàn Quốc) bất ngờ đưa tin nam diễn viên Song Joong Ki đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn gái người Anh ngoài ngành giải trí. Tin tức hẹn hò nổ ra khi cả hai công khai sánh bước bên nhau tại sân bay và được giới báo chí chụp lại. Không lâu sau đó, công ty quản lý của nam diễn viên là HighZium Studio cũng nhanh chóng đưa ra xác nhận về mối quan hệ của hai người.

Ngay sau tin hẹn hò được công nhận, cộng đồng mạng liền đổ dồn sự chú ý về danh tính của cô gái này và cho rằng người mà Song Joong Ki đang hẹn hò là Katy Louise Saunders. Được biết, Katy Louise Saunders vốn từng là một diễn viên người Anh, hiện đã không còn hoạt động trong ngành giải trí. Công việc hiện tại của cô là một giáo viên dạy tiếng Anh.





Katy Louise Saunders sinh năm 1984, có bố là người Anh và mẹ là người Colombia. Lần đầu tiên cô xuất hiện trên màn ảnh là vào năm 2002 với bộ phim Journey of Love. Sau đó Katy Louise Saunders tiếp tục nhận nhiều vai phụ trong các tác phẩm khác như The Borgia (2006), Third Person (2013), The Lizzie McGuire Movie (2003), Welcome Home (2018), The Scorpion King: Book of Souls (2018)...

Không phải chờ tin hẹn hò nổ ra mới xác nhận, Song Joong Ki đã nhiều lần “ngầm” công khai bạn gái ngoại quốc. Trong bài phát biểu cho giải thưởng của bộ phim Vincenzo tại lễ trao giải APAN Star Awards 2022, Song Joong Ki có nhắc đến và cảm ơn những cái tên như “Katy, Nala, Maya, Antes”. Được biết, hai chú chó của Katy cũng có tên là Maya và Antes.