Lee Sung Min và Song Joong Ki diễn xuất bùng nổ trong ‘Cậu út nhà tài phiệt’

Tập 11 Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) mở đầu với vụ tai nạn giao thông kinh hoàng của Jin Yang Cheol (Lee Sung Min đóng) và Jin Do Joon (Song Joong Ki). Nhờ sự hi sinh của lái xe Ha In Suk (Park Ji Hoon), hai ông cháu thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Jin Yang Cheol và Jin Do Joon cũng nhanh chóng phát hiện bằng chứng cho thấy vụ tông xe hoàn toàn là do sự sắp đặt có tính toán. Họ tương kế tựu kế giả vờ bất tỉnh và bí mật theo dõi động tĩnh tiếp theo của thủ phạm, được cho là thành viên nhà họ Jin. Từ đây, cuộc chiến giành quyền thừa kế tập đoàn Soonyang bước sang một giai đoạn mới, đẫm máu và khốc liệt hơn.

Sau khi may mắn sống sót, Yoon Hyun Woo trong thân xác Jin Do Joon ngay lập tức lên kế hoạch truy tìm ra kẻ đã mưu sát mình và ông nội. Nhớ về cái chết tức tưởi ở kiếp trước, Jin Do Joon cũng tự nhủ sẽ không để bản thân bị hại dưới tay người nhà họ Jin thêm một lần nào nữa ở kiếp này.

Sự quyết tâm của Jin Do Joon được Song Joong Ki thể hiện bằng ánh mắt kiên định, lạnh lùng và hành động dứt khoát. Nam diễn viên toát lên dáng vẻ quyền lực ở đúng thời điểm mấu chốt trong tập 11. Khán giả tiếp tục khen ngợi hết lời diễn xuất tinh tế của nam diễn viên trong Cậu út nhà tài phiệt.





Trong khi nửa đầu tập 11 là màn thể hiện xuất sắc của Song Joong Ki, thì nửa sau tập phim là “sàn diễn” của Lee Sung Min trong vai Jin Yang Cheol, người đứng đầu gia tộc họ Jin cũng như tập đoàn Soonyang. Trải qua vụ tai nạn, Jin Yang Cheol giờ đây đặt trọn niềm tin và tình thương dành cho Jin Do Joon. Đồng thời, ông cũng không giấu được sự run rẩy khi biết chân tướng vụ tai nạn do cháu trai cả Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) gây ra.

Riêng ở cuối tập 11 Cậu út nhà tài phiệt, Lee Sung Min gây ấn tượng mạnh với diễn xuất bùng nổ. Trong vòng chưa đến 5 phút, tài tử kỳ cựu thể hiện khéo léo chuyển biến tâm lý nhân vật Jin Yang Cheol từ bàng hoàng, không thể tin nổi cho đến tuyệt vọng trước sự thâm độc của người cháu trai cả tàn nhẫn. Tập phim kết thúc với khoảnh khắc Jin Yang Cheol mê sảng và không nhận ra Jin Do Joon, báo hiệu bước ngoặt mới của tác phẩm.

Rating tập 11 Cậu út nhà tài phiệt chính thức vượt qua mốc 20% và tạm dừng chân ở mức 21,1% trên toàn quốc, tăng 2,8% so với tập 10 (18,3%). Đây cũng là thành tích tỷ suất người xem cao nhất của phim từ trước đến nay.

Theo Newsen (Hàn Quốc), đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Dae Yoon với bộ đôi tài tử Lee Sung Min và Song Joong Ki đã cứu kênh cáp JTBC thoát khỏi cơn khủng hoảng rating. Bởi trước Cậu út nhà tài phiệt, bộ phim Đế chế pháp luật (Quyền công tố, The Empire) có rating ảm đạm, chỉ dao động ở mức 2 - 4%.

Sự xuất hiện của Cậu út nhà tài phiệt và màn diễn xuất quá ăn ý của Lee Sung Min - Song Joong Ki không chỉ giúp tình hình rating JTBC khởi sắc, mà còn đem đến làn gió mới cho làng phim ảnh truyền hình Hàn Quốc cuối năm 2022.