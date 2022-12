‘Cậu út nhà tài phiệt’ có Song Joong Ki trở thành phim có rating cao nhất 2022

Tập 8 của phim Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) lập nhiều kỷ lục với mức rating 19,449%. Cụ thể, rating tập 8 đã tăng vọt khoảng 3,3% so với tập 7 (16,1%) và tăng hơn gấp 3 lần so với tập đầu tiên (6%). Đồng thời, đây cũng là thành tích rating cao nhất của tác phẩm kể từ khi phát sóng đến nay.

Ngoài ra, Cậu út nhà tài phiệt còn vượt qua Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) của kênh cáp ENA để trở thành phim truyền hình ngắn tập (mini sêri) Hàn Quốc được xem nhiều nhất trong năm 2022. Kỷ lục cũ của Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đạt được là 17,534% lập ra hồi tháng 8 năm nay.

Đồng thời, Reborn Rich đã vươn lên hạng 3 trong danh sách phim có rating cao nhất lịch sử kênh cáp JTBC, chỉ đứng sau Thế giới hôn nhân (The World of the Married, 28,4%) và Lâu đài tham vọng (SKY Castle, 23,8%). Cậu út nhà tài phiệt cũng đang giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc, sau Thế giới hôn nhân, Lâu đài tham vọng và Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You, 21,7%,)

Đặc biệt, kể từ khi ra mắt đến nay, tỷ suất người xem Cậu út nhà tài phiệt luôn có chiều hướng đi lên, chưa bao giờ có dấu hiệu chững lại hoặc giảm xuống. Đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Dae Yoon còn đến 8 tập nữa. Do đó, truyền thông Hàn Quốc và khán giả dự đoán bộ phim nhiều khả năng sẽ xô đổ thêm hàng loạt kỷ lục rating ở các tập sau.





Trong tập 8 Cậu út nhà tài phiệt, màn đối đầu căng thẳng giữa hai ông cháu Jin Yang Cheol (Lee Sung Min đóng) và Jin Do Joon (Song Joong Ki) tiếp tục bùng nổ. Bằng bản lĩnh và sự thông minh, Yoon Hyun Woo trong thân xác Jin Do Joon đã chiếm ưu thế.

Cậu út làm Jin Yang Cheol quyết định thay đổi quy tắc đưa con trưởng làm người thừa kế tập đoàn Soonyang. Ông tuyên bố bất kỳ ai giúp Soonyang phát triển đều có thể đứng đầu tập đoàn. Điều này khiến cháu trưởng gia tộc họ Jin là Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) tức điên.

Tuy nhiên, kế hoạch của Jin Do Joon vẫn chưa dừng lại. Lần này, cô con gái duy nhất của Jin Yang Cheol là Jin Hwa Young (Kim Shin Rok) dễ dàng rơi vào tầm ngắm vì lòng tham và tính bốc đồng, nóng nảy. Người xem mong chờ Jin Hwa Young sẽ phải trả giá ở các tập tiếp theo của Cậu út nhà tài phiệt.

Cậu út nhà tài phiệt do biên kịch Kim Tae Hee chấp bút và Jung Dae Yoon làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn: Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee… Tác phẩm chiếu tối thứ 6, 7 và chủ nhật hằng tuần trên JTBC.