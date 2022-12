Mỹ nam ‘Ngôi trường xác sống’ trở lại ấn tượng với phim bạo lực học đường

Đầu năm 2022, Lomon (hay còn gọi Park Solomon) tỏa sáng với nhân vật Lee Soo Hyuk, cậu học sinh mạnh mẽ và dũng cảm trong “bom tấn zombie” truyền hình Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead). Nhờ cơn sốt của bộ phim đề tài thây ma này, nam diễn viên nhanh chóng gia nhập hàng ngũ những mỹ nam trẻ tuổi triển vọng của làng phim ảnh xứ kim chi.

Bẵng đi một thời gian, đến cuối năm, Lomon mới chính thức trở lại với sê ri Sự trả thù của người thứ ba (tựa gốc: Revenge of Others) của Disney+. Trong phim, Lomon hóa thân Ji Soo Heon, một cậu học sinh trung học có cuộc đời đầy bi kịch.

Ji Soo Heon vừa học hành, vừa đi làm nhiều nơi xoay sở viện phí cho mẹ đang bệnh nặng và còn phải tự mình chống chọi với căn bệnh u não quái ác. Đặc biệt, một trong hàng loạt “công việc” mà nam sinh này đảm nhận chính là đóng vai “người hùng bí ẩn” - nhận tiền và thay nạn nhân trả thù những kẻ xấu xa đã dùng bạo lực học đường, hãm hại họ.

Lomon thể hiện sống động Ji Soo Heon, một cậu học sinh buộc phải trưởng thành trước tuổi vì chịu nhiều gánh nặng trên vai, nhưng đôi khi vẫn không giấu được sự lúng túng lúc đối mặt với những biến cố ngoài ý muốn. Qua 8 tập phim Sự trả thù của người thứ ba đã phát sóng, mỹ nam 9X gây ấn tượng với cách truyền tải khéo léo các chuyển biến tâm lý và sắc thái của nhân vật.

Ở các cảnh Ji Soo Heon trầm buồn, bi quan về tương lai của bản thân và gia đình, Lomon cũng khiến khán giả chua xót và rơi nước mắt. Diễn xuất bằng mắt và lối thể hiện tinh tế của anh chạm đến cảm xúc người xem. Người hâm mộ hi vọng Ji Soo Heon của Lomon sẽ có cái kết đẹp ở cuối phim.





Chia sẻ với truyền thông, Lomon bày tỏ nhiều tâm huyết dành cho nhân vật Ji Soo Heon. Anh miêu tả đây là dạng vai có bối cảnh hấp dẫn và rất đáng để thử sức một lần trong đời. Đồng thời, sao phim Ngôi trường xác sống cũng cho biết bản thân đã dành thời gian luyện tập, hoàn thiện hình thể và kỹ năng đánh đấm cho các cảnh hành động trong Sự trả thù của người thứ ba.

Sự trả thù của người thứ ba là bộ phim truyền hình Hàn Quốc khai thác đề tài bạo lực học đường trong xã hội Hàn Quốc hiện đại. Chọn chủ đề không quá mới lạ, song, phim gây chú ý vì có nhiều tình tiết báo thù đẫm máu và bạo lực.

Tác phẩm do Lee Hee Myung viết kịch bản và Kim Yoo Jin làm đạo diễn. Sự trả thù của người thứ ba quy tụ dàn sao Hàn trẻ tuổi, gồm Lomon, Shin Ye Eun, Seo Ji Hoon, Chung Su Bin, Chae Sang Woo, Woo Yeon…

Sinh năm 1999, Lomon lần đầu xuất hiện trên màn ảnh qua phim Cô dâu thế kỷ vào năm 2014. Tiếp đó, anh góp mặt trong Phù thủy huyền thoại, Chuyện tình bác sĩ, Horror Stories III, Chủ nghĩa nhan sắc (hay còn gọi Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu), Nhật ký trả thù… Tháng 1.2022, Park Solomon bùng nổ cùng Ngôi trường xác sống. Hiện, Lomon đang quay Ngôi trường xác sống mùa 2, dự kiến ra mắt năm 2023.