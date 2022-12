Vì sao ‘The Glory’ có Song Hye Kyo được kỳ vọng?

Màn tái xuất đáng mong chờ của Song Hye Kyo

Hôm 8.12, The Glory tung teaser mới, hé lộ hành trình báo thù tàn khốc của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), cô gái đã trải qua một quá khứ đầy ám ảnh và bi phẫn vì từng là nạn nhân của tình trạng bạo lực học đường. Qua nhiều năm, Moon Dong Eun trưởng thành với tổn thương sâu thẳm bên trong. Cô lên kế hoạch báo thù và bắt đầu bằng cách làm giáo viên chủ nhiệm lớp con của kẻ đã hiếp đáp mình năm xưa.

Trong đoạn video nhá hàng của The Glory, Moon Dong Eun của Song Hye Kyo xuất hiện với vẻ mặt đầy tăm tối, toát lên sự cô độc cùng ánh mắt lạnh lùng chất chứa quyết tâm đòi lại công bằng cho bản thân. Xuyên suốt teaser, nữ diễn viên thể hiện đa dạng sắc thái của nhân vật, từ kìm nén, phẫn uất đến thách thức và bùng nổ.

Moon Dong Eun hứa hẹn là nhân vật đánh dấu sự lột xác của Song Hye Kyo, sau những vai diễn gần đây bị chê nhàm chán như trong Gặp gỡ (Encounter) và Bây giờ chúng ta chia tay (Now We Are Breaking Up).

Nhiều khán giả dự đoán The Glory dưới ngòi bút của Kim Eun Sook, người đứng sau thành công của Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun), sẽ là bộ phim vực dậy sự nghiệp phim ảnh của Song Hye Kyo sau các dự án không mấy thành công trong vòng 3-4 năm trở lại đây.

Dàn diễn viên chất lượng

Theo danh sách đội hình diễn viên The Glory, Lee Do Hyun đảm nhận vai nam chính Joo Yeo Jung, một nhân vật chưa được công bố nhiều thông tin. Tuy nhiên, trong teaser phim mới nhất, Joo Yeo Jung xuất hiện lạnh lùng, bí ẩn không kém Moon Dong Eun.





Qua vài giây lộ diện ít ỏi, nam diễn viên Lee Do Hyun một lần nữa chứng minh khả năng nhập vai không giới hạn của mình. Gỡ bỏ hình tượng thư sinh trong sáng như trong Góc khuất học đường (Melancholia) hay Tuổi trẻ của tháng Năm (Youth Of May), Lee Do Hyun mang đến một Joo Yeo Jung đứng giữa ranh giới thiện - ác trong The Glory.

Ngoài bộ đôi Song Hye Kyo và Lee Do Hyun, đứa con tinh thần của đạo diễn Ahn Gil Ho còn quy tụ dàn sao Hàn, gồm Lim Ji Yeon, Yum Hye Ran, Jung Ji So… thường được đánh giá cao về diễn xuất. Đặc biệt, khán giả rất mong chờ màn đối đầu giữa mỹ nhân nóng bỏng Lim Ji Yeon (vai Park Yeon Jin) và Song Hye Kyo trong phim.

Góc tối về học đường

The Glory lồng ghép chủ đề đặc trưng của làng phim ảnh Hàn Quốc: bạo lực học đường. Đây cũng là mô tuýp được các nhà làm phim xứ kim chi phát triển rất tốt và thường thu hút đông đảo khán giả.

Được thực hiện bởi ê kíp hùng hậu và tài năng, The Glory nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ khán giả. Cũng không có gì bất ngờ khi tác phẩm được xếp vào danh sách Phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý nhất cuối năm 2022. The Glory chính thức ra mắt vào ngày 30.12 tới.