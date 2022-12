Show hẹn hò Hàn 'Eden 2' lại gây sốc vì cảnh đụng chạm táo bạo

Tập 4 chương trình hẹn hò Eden 2 mở đầu bằng phần trò chơi dưới nước. Theo luật, 8 người chơi của show chia thành 4 cặp, mỗi cặp gồm 1 nam 1 nữ. Nhiệm vụ của họ là phải phát hiện lá bài có chữ Eden giữa hàng trăm lá bài khác trong bể bơi. Trò chơi kéo dài khoảng 10 phút, cặp nào tìm thấy lá bài trước sẽ giành chiến thắng.

Tham gia trò chơi lần này, cả 8 người chơi Eden 2 đều diện trang phục áo tắm khoe tối đa hình thể. Đặc biệt, khi chơi các thí sinh chẳng ngần ngại thực hiện nhiều hành động “đụng chạm” khắp cơ thể đối thủ để lấy được lá bài. Điển hình như một người chơi nữ bất ngờ dùng tay luồn vào trong quần của bạn nam đội khác, hay một người chơi nam ôm chặt và áp sát mặt lên lưng thí sinh nữ.

Chưa kể, ê kíp Eden 2 còn quay cận và replay nhiều lần. Thậm chí, các người chơi còn dùng những câu nói kích thích đối phương. Dàn bình luận của Eden 2 không giấu được sự ngỡ ngàng trước những phân đoạn nhạy cảm lẫn táo bạo trên.





Khi phát sóng, phương tiện truyền thông xứ kim chi phản ánh tiêu cực về những cảnh bị cho là quá trớn và phản cảm trên show. Một bộ phận khán giả mỉa mai Eden 2 ngày càng giống phim khiêu dâm, đồng thời, kêu gọi cơ quan chức năng Hàn Quốc, Ủy ban kiểm duyệt nên đưa ra biện pháp xử lý gameshow này.

Trang Newsen (Hàn Quốc) chỉ trích Eden 2 đang dần đi lệch mục tiêu mà show hẹn hò này từng đề ra, đánh mất ý nghĩa về tình cảm hẹn hò giữa người chơi mà chỉ chú trọng đến “bản năng” bên trong mỗi người. “Điều chúng ta chờ đợi lúc này không phải là cặp đôi nào sẽ được nên duyên trong Eden 2, mà là đến khi nào Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc sẽ ra tay xử lý”, Newsen chia sẻ.

Eden, Descendants of Instinct là show dựa trên chương trình hẹn hò Too Hot to Handle nổi tiếng. Tháng 6 năm nay, Eden, Descendants of Instinct mùa 1 phát sóng và gây tranh cãi dữ dội. Không ít khán giả báo cáo về chương trình lên cơ quan chức năng. Dù vậy, show vẫn thực hiện mùa 2, chiếu trên iHQ dành cho khán giả 15 tuổi trở lên. Qua 4 tập, Eden 2 tiếp tục nhận về nhiều lời phê bình.