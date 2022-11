Show hẹn hò Hàn Quốc tiếp tục gây tranh cãi

Theo Herald Pop, trước thềm phát sóng, Eden, Descendants of Instinct 2 đã tung 3 teaser ngắn với nhiều góc quay nhằm khơi dậy sự tò mò từ khán giả. Trong số đó, teaser mới nhất tràn ngập phân đoạn tập trung vào vóc dáng quyến rũ của các người chơi khi mặc đồ bơi.

Đặc biệt, đoạn video còn có những khoảnh khắc đụng chạm da thịt khi ôm, lôi kéo đến mức lộ bộ phận nhạy cảm khi đang thực hiện thử thách dưới nước.

Trước đó, các teaser Eden, Descendants of Instinct 2 hé lộ nhiều đoạn hội thoại bị cho là mang tính chất 18+. Tương tác “nóng bỏng” giữa các người chơi trong Eden, Descendants of Instinct 2 nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các phương tiện truyền thông xứ kim chi.





Nhiều khán giả cho rằng chương trình khiêu khích hơn mùa 1 và bắt đầu có chiều hướng dung tục, khai thác yếu tố gợi dục quá lố. Trong khi đó, một số khác khẳng định show vẫn giữ đúng mô tuýp táo bạo và độc đáo như đã tuyên bố.

Chia sẻ với báo chí, ê kíp Eden, Descendants of Instinct mùa 2 hứa hẹn chương trình sẽ “có sự cám dỗ mạnh mẽ hơn” và là “nơi mà ban đêm nóng hơn ban ngày”. Bộ ba bình luận viên của show là Lee Hong Ki (FT Island), Yoon Bomi (Apink) và Simeez cũng khẳng định mùa 2 “năng động và dữ dội hơn", "đầy bản năng hoang dã", “điên loạn”….

Eden, Descendants of Instinct là show dựa trên chương trình hẹn hò Too Hot to Handle nổi tiếng. Tháng 6 năm nay, Eden, Descendants of Instinct phát sóng và gây tranh cãi dữ dội. Thậm chí, không ít khán giả báo cáo về chương trình lên cơ quan chức năng. Bất chấp lời ra tiếng vào, show vẫn thực hiện mùa 2, dự kiến chiếu vào ngày 15.11 tới.