Đối thủ ‘Cậu út nhà tài phiệt’ - ‘Những người ứng cứu đầu tiên’ có gì hot?

Hành trình phối hợp phá án ngộp thở

Những người ứng cứu đầu tiên (tựa gốc: The First Responders, hay còn gọi: The Police Station Next to the Fire Station) thuộc thể loại hành động phá án. Song, khác với những dự án có đề tài tương tự của Hàn Quốc, tác phẩm không chỉ tập trung vào hành trình của một đội cảnh sát hoặc nhóm điều tra, mà khắc họa chi tiết sự hợp tác nhịp nhàng giữa cảnh sát và thành viên của một trạm cứu hỏa mỗi khi đối mặt với các vụ án.

Đứa con tinh thần của đạo diễn Shin Kyung Soo chủ yếu theo chân bộ ba, gồm viên cảnh sát Jin Ho Gae (Kim Rae Won), lính cứu hỏa Bong Do Jin (Son Ho Jun) và nhân viên y tế Song Seol (Gong Seung Yeon) giải quyết hàng loạt thảm họa, tai nạn, vụ án xung quanh họ. Bất chấp hiểm nguy, cả ba cùng nhau cứu nạn nhân khỏi tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” và giúp các vụ án bí ẩn được đưa ra ánh sáng.

Qua 7 tập đã phát sóng, Những người ứng cứu đầu tiên được đánh giá là có mạch phim nhanh, diễn biến dồn dập và bối cảnh đa dạng. Tiết tấu gay cấn cùng những phân đoạn chém giết máu me và cảnh quay cận thi thể, hài cốt, các cuộc phẫu thuật khám nghiệm… đã góp phần che lấp các khuyết điểm về tính logic trong quá trình điều tra phá án và cứu người trên phim.

Bên cạnh đó, khán giả nhận xét các vụ án trong Những người ứng cứu đầu tiên có sự đa dạng, từ trường hợp đối đầu với kẻ biến thái chuyên hãm hại phụ nữ, truy tìm thủ phạm phi tang thi thể nạn nhân… cho đến chuyện minh oan cho cảnh sát Jin Ho Gae khỏi cáo buộc giết người đốt xác. Đồng thời, từng vụ án cũng có tính thời sự cao cũng như phản ánh rõ hiện thực xã hội hiện giờ, điển hình như vụ tội phạm vị thành niên, bạo hành trẻ em, mâu thuẫn yêu đương tống tiền…

Dàn diễn viên tài năng





Những người ứng cứu đầu tiên quy tụ dàn sao Hàn được đánh giá cao về diễn xuất, gồm Kim Rae Won, Son Ho Jun, Gong Seung Yeon, Kang Ki Doong, Woo Mi Hwa, Jo Seung Yeon… Riêng với Kim Rae Won, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của anh hơn một năm sau LUCA: Sự khởi đầu. Trong Những người ứng cứu đầu tiên, nam diễn viên thể hiện ấn tượng của một cảnh sát tràn đầy nhiệt huyết và không ngại hiểm nguy.

Phối hợp cùng Kim Rae Won trong phim là Son Ho Jun và Gong Seung Yeon. Son Ho Jun hóa thân khéo léo thành Bong Do Jin, một lính cứu hỏa tài giỏi và bản lĩnh. Còn Gong Seung Yeon mang đến một nữ nhân viên y tế Song Seol lương thiện và chu đáo.

Trên màn ảnh nhỏ, bộ ba tạo thành một tổ hợp thú vị, có tính cách đời thường trái ngược nhưng vô cùng ăn ý với nhau mỗi khi phá án. Bên cạnh những tình huống “trừ gian diệt ác”, ba nhân vật này còn có nhiều câu thoại tung hứng hài hước tự nhiên.

Những người ứng cứu đầu tiên khởi đầu với rating 7,6% trên toàn quốc ở xứ kim chi. Ở các tập sau, tỷ suất người xem tăng đều, cho thấy sức hấp dẫn không nhỏ của bộ phim.

Đáng tiếc, tác phẩm gặp phải đối thủ quá mạnh chiếu cùng khung giờ là Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich), nên rating khó bứt phá hơn. Đặc biệt, trong dịp Cậu út nhà tài phiệt hoãn chiếu 1 tập vì World Cup 2022, rating tập 6 Những người ứng cứu đầu tiên đã vươn lên 9,4%, thành tích rating cao nhất của phim.

Thất thế trước Cậu út nhà tài phiệt về chỉ số rating, nhưng Những người ứng cứu đầu tiên vẫn được xem là một trong những sêri của xứ kim chi được đón nhận nồng nhiệt nhất cuối năm 2022 và liên tục nằm trong top phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất hiện giờ. Những người ứng cứu đầu tiên thành công đến mức ê kíp đã xác nhận sẽ có mùa 2 dự kiến ra mắt năm 2023, dù mùa 1 vẫn còn 5 tập nữa.