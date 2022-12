Phim Hàn 'Vũ điệu tuổi trẻ' bị chê, rating chạm đáy

Kể từ khi ra mắt đến nay, Vũ điệu tuổi trẻ (Cheer Up) đã không ít lần bị “ném đá” vì diễn biến lòng vòng, cũng như khai thác chuyện tình tay ba Park Jung Woo - Do Hae Yi - Jin Sun Ho thiếu thuyết phục. Đến tập 11 và 12, tác phẩm lấy lại được cảm tình từ khán giả nhờ những cảnh ngọt ngào đáng yêu của cặp đôi chính Park Jung Woo và Do Hae Yi.

Tuy nhiên, sang tập 13 và 14 mới phát sóng, mạch phim một lần nữa bị chê là diễn biến theo chiều hướng dài dòng và lê thê, thách thức sức chịu đựng của người xem. Cụ thể, trong 2 tập phim mới nhất, nữ chính Do Hae Yi lại có những phân đoạn dây dưa với nam phụ Jin Sun Ho dù đã chính thức hẹn hò với Park Jung Woo.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Lee Ha Jin (Jung Shin Hye), bạn gái cũ của Park Jung Woo, cũng tăng thêm kịch tính cho Vũ điệu tuổi trẻ, giúp Park Jung Woo và Do Hae Yi khẳng định tình cảm dành cho nhau. Song, đến cuối tập 14, Do Hae Yi lại đột ngột nói lời chia tay Park Jung Woo, khiến khán giả tiếp tục rơi vào trạng thái hụt hẫng.

Trên mạng xã hội, chủ đề xoay quanh những diễn biến mới trong Vũ điệu tuổi trẻ đang gây tranh cãi dữ dội. Nhiều dân mạng bức xúc, chê bai kịch bản phim của biên kịch Cha Hae Won có vấn đề, đưa ra quá nhiều rắc rối khó hiểu và xây dựng nhân vật thiếu tính nhất quán. Đồng thời, nữ chính Do Hae Yi cũng chịu nhiều bình luận chỉ trích.





Dù vậy, vẫn có một số khán giả bênh vực Vũ điệu tuổi trẻ, cho rằng biên kịch đang cố tình để phim có ngã rẽ bất ngờ nhằm tạo sự tò mò cho người xem trước thềm kết thúc. Được biết, 2 tập cuối (15 và 16) phim sẽ phát sóng vào hôm 12 và 13.12 tới.

Hàng loạt tình huống không được lòng khán giả đã đẩy rating Vũ điệu tuổi trẻ ngày càng đi xuống, đến mức chạm đáy. Theo Nielsen Korea, tập 13 và 14 bộ phim chỉ đạt 1,7 - 1,8% trên toàn quốc, thành tích đáng thất vọng so với một tác phẩm được chiếu trên đài truyền hình trung ương SBS. Đồng thời, đây cũng là mức tỷ suất người xem thấp nhất của Cheer Up từ trước đến nay.

Vũ điệu tuổi trẻ (Cheer Up) do biên kịch Cha Hae Won chấp bút và Han Tae Seob làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn trẻ tuổi, như: Bae In Hyuk, Han Ji Hyun, Kim Hyun Jin, Jang Gyu Ri, Han Soo Ah, Lee Eun Saem…