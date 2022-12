‘Dưới bóng trung điện’ kết thúc đẹp, thế tử Moon Sang Min và vợ hạnh phúc

Tối 4.12, Dưới bóng trung điện (Under The Queen's Umbrella) đã chính thức kết thúc với tập 16. Trong tập cuối, những bí ẩn xoay quanh cái chết của thế tử tiền triều Tae In và trưởng thế tử (Bae In Hyuk) đều đã có lời giải đáp chính thức. Ân oán giữa hai triều đại cũng được giải quyết một cách nhân văn, chấm dứt món nợ máu kéo dài đến các đời sau.

Được trung điện Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo) thuyết phục, vua Lee Ho (Choi Won Young) quyết định làm sáng tỏ toàn bộ khúc mắc năm xưa, đồng thời, cũng khiến Đại phi (Kim Hae Sook) phải trả giá cho những tội ác mà bà gây ra. Phế phi Yoon (Seo Yi Sook) được phục vị sau hàng loạt biến cố mất đi các người con trai. Vương tử Ui Seong (Kang Chan Hee) và Hwang thục viên (Ok Ja Yeon) đều bị trở thành dân thường. Ui Seong đã thay đổi, trưởng thành hơn sau biến cố tự tay giết cha ruột Y quan Kwon Oh Gyeong (Kim Jae Bum).

Trong cái kết của Dưới bóng trung điện, phe phản diện chịu thất bại hoàn toàn. Trong khi đó, trung điện Im Hwa Ryeong và các con đều có cái kết đẹp. Trải qua nhiều sóng gió, vợ chồng thế tử (Moon Sang Min) và thế tử tần (Oh Ye Ju) ngày càng mặn nồng, cùng háo hức chờ đón đứa con đầu lòng chào đời.





Vương tử Muan (Yoon Sang Hyeon) cưới Cho Wol (Jeon Hye Won) làm thiếp. Muan cũng chững chạc hơn trong quá trình nuôi dạy con gái. Vương tử Gye Seong (Yoo Seon Ho) rời hoàng cung và khám phá thêm các vùng đất mới. Vương tử Il Young (Park Ha Joon) tự do thử sức với những phát minh mới của mình. Vợ con của trưởng thế tử cũng được đón về hoàng cung. Dù vậy, đến cuối phim Dưới bóng trung điện, trung điện Im Hwa Ryeong vẫn tất bật vì các nỗi lo khác của con cái.

Nhìn chung, màn khép lại của Dưới bóng trung điện xử lý ổn thỏa những nút thắt quan trọng một cách dễ hiểu và ý nghĩa. Đồng thời, những nhân vật của phim cũng được sắp xếp có kết thúc hợp lý, kẻ ác phải đền tội và người tốt được hạnh phúc. Tập cuối ghi nhận mức rating 16,9% trên toàn quốc, đây cũng là tỷ suất người xem cao nhất mà phim đạt được.

Dưới bóng trung điện do Kim Hyeong Sik làm đạo diễn, Park Ba Ra viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn: Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, Choi Won Young, Ok Ja Yeon, Moon Sang Min, Yoo Seon Ho, Kang Chan Hee… Trong suốt 16 tập, Dưới bóng trung điện liên tục phá kỷ lục rating và là chủ đề bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Khán giả cũng rất mong chờ dự án tiếp theo của dàn diễn viên trong phim.