Song Joong Ki rơi vào nguy hiểm, ‘Cậu út nhà tài phiệt’ tăng rating

Tập 10 Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate hay còn gọi Reborn Rich) tiếp tục xoáy sâu vào cuộc chiến khốc liệt của đại gia tộc họ Jin để giành quyền thừa kế tập đoàn Soonyang. Ở tập phim này, Yoon Hyun Woo trong thân xác Jin Do Joon liên tục thoát khỏi chiêu trò của các thành viên nhà họ Jin.

Với cái đầu thông minh, bản lĩnh và khả năng lường trước mọi biến động của thế giới, Jin Do Joon khéo léo xoay chuyển nhiều tình huống nguy hại thành có lợi cho bản thân. Nhờ đó, anh đã thành công “hạ gục” được người cô ngạo mạn Jin Hwa Young (Kim Shin Rok) và ông chú thâm hiểm Jin Dong Ki (Jo Han Chul).

Chặng đường thâu tóm Soonyang của Jin Do Joon có sự giúp sức không nhỏ của Seo Min Young (Shin Hyun Bin). Cũng trong tập 10 Cậu út nhà tài phiệt, mối quan hệ giữa “cậu út” và nữ công tố viên họ Seo có sự phát triển. Cặp đôi bất ngờ khẳng định tình cảm dành cho nhau bằng nụ hôn nồng cháy.

Đặc biệt, sau mọi chuyện, Jin Do Joon chiếm được lòng tin của ông nội Jin Yang Cheol (Lee Sung Min). Ở những khoảnh khắc cuối tập 10, Jin Yang Cheol bày tỏ ý định trao quyền thừa kế cho Jin Do Joon. Tuy nhiên, cả hai gặp nguy hiểm khi đột ngột bị tai nạn xe. Ký ức kiếp trước của Jin Do Joon cũng trở lại, anh hoang mang bản thân có thể sẽ mất mạng một lần nữa vì sự cố này.





Rating tập 10 Cậu út nhà tài phiệt chiếu trên kênh JTBC đạt 18,3%, tăng hơn 1,3% so với tập 9 (17%). Tác phẩm cũng đứng đầu bảng xếp hạng rating phim truyền hình Hàn Quốc chiếu vào khung giờ tối thứ 7. Đồng thời, thành tích này cho thấy đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Dae Yoon có lượng khán giả đông đảo và ổn định qua hơn một nửa chặng đường phát sóng.

Newsen nhận định nội dung Cậu út nhà tài phiệt ngày càng cuốn hút và diễn xuất của Song Joong Ki với vai Jin Do Joon cũng vô cùng ấn tượng.

Mỹ nam 8X xây dựng chi tiết “cậu út” Jin Do Joon nhưng bên trong là tâm hồn của Yoon Hyun Woo, một thanh niên nghèo cố gắng vươn lên và mang nỗi thù hận lớn với kẻ đã hại chết mình ở kiếp trước. Những cảm xúc phức tạp của Yoon Hyun Woo cũng như Jin Do Joon đều được Song Joong Ki thể hiện bằng biểu cảm tinh tế.